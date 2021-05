El Hospital Municipal está “completo” y sin posibilidad de recibir más pacientes

Esas fueron las palabras que el Dr. Matías Mirofsky, envió a sus colegas para graficar la situación del nosocomio local y solitando ayuda a los demás centros de salud para que tomen pacientes.

“Nuevamente solicitamos la colaboración desde el Municipal. Es viernes y no solo no hay camas, sino que tenemos 23 pacientes esperando en la guardia; algunos hace más de 5 días están esperando una cama. Tenemos pacientes Covid y No Covid para derivar con o sin obra social. Cualquier paciente que puedan recibir será una gran ayuda. Gracias!”, expresó Mirofsky.

Actualmente, el Hospital Municipal está completo y hay 24 pacientes en la guardia que esperan por una cama.

Las 36 camas de clínica médica están ocupadas y 12 de esos pacientes deberían ser trasladados a terapia intensiva pero no se puede porque el sector, también, está completo.