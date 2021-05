"Según UNICEF, 1 de cada 3 chicos están sufriendo algún tipo de acoso en la escuela"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Romina Cavallo, Coordinadora de la ONG Argentina Cibersegura en Bahía Blanca, quien remarcó que la violencia física ha pasado a ser la violencia digital". "El bullying se ha pasado también a las tecnologías, lo que es el ciberbullying, más en esta situación de pandemia donde hoy los chicos todas sus actividades escolares y de amistades las están viviendo a través de las tecnologías", remarcó.

“Desde el 2013 que se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Bullying o el acoso escolar. Se trata de una campaña de concientización y, obviamente, que nosotros desde nuestra ONG Argentina Cibersegura es algo que nos dedicamos todos los días a tratar de educar y concientizar en esta cuestión. Es importante poder repensar esto, replantearnos, saber qué es lo que está pasando y más creo que en este momento donde ya el bullying se ha pasado también a las tecnologías, lo que es el ciberbullying, más en esta situación de pandemia donde hoy los chicos todas sus actividades escolares y de amistades las están viviendo a través de las tecnologías", expresó Cavallo.

Cavallo remarcó que "lo que está pasando ahora es que ya no está esto de encontrarse en el cara a cara en la escuela y la violencia física ha pasado a ser la violencia digital".

"Muchas veces como padres o como docentes tenemos que estar atentos que no lo percibimos y no estamos dándonos cuenta si nuestro hijo le está pasando algo, si la está pasando mal, si hay alguien que lo está excluyendo de los grupos, si le están haciendo un Zoom y le están sacando una foto y están subiendo esa foto para reírse. Es muy importante saber cómo se sienten. Estando en internet hoy es el mundo real de ellos y esas cosas están pasando muchísimo y nos están pidiendo charlas, más allá del acoso sexual", subrayó.

EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA, CON LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES, PRINCIPALMENTE, PARA EL ESTUDIO ¿USTEDES HAN VISTO QUE HA AUMENTADO ESTE ACOSO ESCOLAR A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES O NO?

“En relación a años anteriores, sí, esto está aumentando. El último estudio, que fue el de UNICEF, decía que 1 de cada 3 chicos están sufriendo algún tipo de acoso en la escuela. Eso ahora hay que trasladarlo a lo que es las redes sociales o el Zoom. LOs chicos nos cuentan que les hacen un meme, un sticker o una página, con tus datos, tu cara, y ponen cuerpos, por ejemplo, de un animal".

Cavallo explicó que "para que sea ciberbullying tiene que ser algo sostenido en el tiempo, un acoso que es continuo".

"Que ese chico o esa chica lo viene pasando mal, que está sufriendo, que es el chico que después no tiene ganas de ir a la escuela, que llega a la casa y no quiere comer, y no quiere hablar con los papás, que no quiere ir a un cumpleaños, bueno, ahí es donde tenemos que estar atentos, qué pasa dentro de un chat de WhatsApp, dentro de un grupo, dentro de un juego online", añadió.

LO QUE MÁS ME PREOCUPA EN ESTO ES QUE LA SENSACIÓN QUE QUEDA ES COMO QUE TAMBIÉN SIRVE ESTO COMO INICIO LAMENTABLE COMO, POR EJEMPLO, EN LA INICIACIÓN EN LA DROGA DE ALGUNO DE LOS CHICOS. AH, YO TE CARGO, PARA QUE NO TE CARGUE MÁS TENÉS QUE CONSUMIR, O TENÉS QUE HACER ESTO, O TENÉS QUE HACER LO OTRO.

“La autoestima de ese chico o esa chica está por el piso, se siente solo, se siente humillado, se siente mal y, obviamente, puede terminar en cualquier situación, hasta casos de suicidio. Lo que tratamos de hablar es esto, qué hace el que está mirando, el público, el testigo, ahí tratamos de apuntar a lo de la empatía. La idea es hacer pensar a los chicos en estas cuestiones, decir. Si estoy viendo una situación me tengo que involucrar, de la forma que sea".

Además, mencionó que "cuando hablamos de ciberbullying siempre nuestro consejo es reportar o denunciar en las redes sociales porque eso es anónimo".

"Sí en un curso a veces son 30 chicos y hay dos o tres que molestan a dos o tres, ¿qué hace todo el resto?. Quizás están siendo parte de esa página, están comentando. Lo que hay que hacer es denunciar los comentarios, las fotos, las páginas y, si todos se ponen de acuerdo las redes sociales, lo dan de baja. En Bahía y en muchos lugares ha habido estas situaciones de que se ha publicado una página para burlarse de alguien y tenía más de 1000 seguidores y nadie denunciaba", aseveró.

“La escucha es tan importante porque los chicos piden ayuda y muchas veces como esa ayuda no se la damos y, después, no hablan. También eso de no escrachar, decir miren lo que le están haciendo a mi hijo y hago capturas de pantalla y lo empiezo a mostrar a todo el mundo porque, primero, que estás otra vez exponiendo a tu hijo, otra vez como que lo estás victimizando y, en realidad, volvemos en el mismo círculo del odio, del rencor. Hay que hablar cara a cara, me voy a encontrar con esa familia, con esa mamá, con ese papá, contarle lo que está pasando, quizás involucrar a la escuela también", finalizó.