"En Bahía Blanca tenemos alrededor de 30.000 personas asintomáticas"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el Dr. Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, quien remarcó que, "si esas personas no guardan bien las políticas de distanciamiento, van a contagiar y están contagiando. Mientras no podamos detectar más a las personas que tienen este virus de esta forma y poder aislarla convenientemente no vamos a parar la curva nunca". "Si bien tenemos nuevas variantes en la ciudad, el problema principal es que la gente por ahí se sigue reuniendo", expresó.

“Nosotros no podemos medir la circulación de la gente y qué hace la gente en sus casas pero cuando uno repasa el interrogatorio cuando tenemos un caso positivo siempre se reconoce un contacto estrecho familiar o social. Sí después hay un porcentaje de incumbencia que tenga que ver con la circulación de nuevas variantes me parece que es accesorio y no es lo más importante", sostuvo Maurizi.

El profesional local mencionó que "si le echamos la culpa siempre al virus me parece que no vamos a hacer las cosas bien nosotros".

"Sí es cierto que tenemos circulación de variantes. El Proyecto País ya nos mostró que el 60% de las variantes que están circulando en provincia de Buenos Aires son la variante de Inglaterra y de Manaos y sabemos que tiene más transmisibilidad pero, más allá de pensar en eso, me parece que lo que uno ve es que la gente por ahí se sigue reuniendo. Es difícil para el ciudadano y para la población vivir con este distanciamiento durante tanto tiempo", añadió.

LO QUE A UNO MÁS LE LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE HA TENIDO COMO UNA SUERTE DE AMESETAMIENTO DURANTE 4, 5, DÍAS, LA SEMANA PASADA, INCLUSIVE EL DOMINGO HA SIDO UN DÍA BAJO, MÁS BAJO QUE LO HABITUAL, PERO EL LUNES HA SIDO CONTUNDENTE Y EL MARTES DE NUEVO. LÓGICAMENTE QUE ESTO TIENE QUE VER, COMO BIEN DECÍS VOS, CON UNA CUESTIÓN RELACIONADA CON EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE CADA UNO Y LA MAYORÍA DE LOS CONTAGIOS SE REGISTRAN EN LOS ENCUENTROS SOCIALES.

“Esperemos que la gente entienda que es un esfuerzo final que le estamos pidiendo, mientras tanto podemos seguir vacunándonos. Lo que sí no tenemos que dudar es que las personas que tienen más de 60 años se anoten como para que no dejen de vacunarse y esperemos que lleguen las vacunas de Astrazeneca que es lo que más estamos esperando todos que son las que mandó Argentina a México. Esperemos poder vacunar más masivamente, que ese es el problema que estamos teniendo en Argentina”.

AYER NOSOTROS TENÍAMOS ALGUNAS CONSULTAS RESPECTO AL TEMA DE LA VACUNACIÓN DE LA CHINA, QUE HABÍA PASADO MÁS DE DOS MESES DE VACUNACIÓN ENTRE UNA Y OTRA. ¿SE HA COMPROBADO ALGO? ¿HAY ALGÚN ESTUDIO AL RESPECTO QUE PUEDA HABER SIDO PERJUDICIAL?

“Lo que sí se sabe de la China que no estaba tan demostrado que sea factible prolongar mucho tiempo la vacunación por eso es que rápidamente se apuró en dar la segunda dosis. Así que yo creo que está bien y sigamos pensando en las vacunas de dos a tres meses de la primer dosis cuando estamos hablando de la Sputnik o de la de Astrazeneca".

NO HAY UNA MEJOR QUE OTRA. ¿ESTO ES LO QUE ME QUERÉS DECIR?

“Está bien documentado de que uno puede espaciar la primera de la segunda dosis con la vacuna de Astrazeneca, que es la de Oxford, o la vacuna Sputnik, de Rusia. No está tan demostrado el espaciamiento de la dosis como algo posible en la vacuna Sinopharm, que es la vacuna China, por eso a mí me parece bien que Argentina rápidamente se apuró a dar la segunda dosis y todos los que han recibido la primer dosis están por recibir o ya han recibido la segunda dosis”.

¿CÓMO HAY QUE EVALUARLO ESTO? ¿DÍA A DÍA? ¿SEMANA A SEMANA? ¿CÓMO VES ESTA PERSPECTIVA DE ESTA NUEVA SITUACIÓN EN BAHÍA CON LAS NUEVAS CEPAS VIGENTES PERO, ADEMÁS, CON UN AUMENTO EN ESTOS DOS ÚLTIMOS DÍAS?

“Nunca hemos tenido un lunes y un martes tan duro como estos y ya llevamos 10 o 14 días de Fase 2. Es preocupante. Son días muy duros, con valores muy altos. Me parece que los estudios que se hicieron el otro día en la ruta 51, o los datos que nos da CABA, respecto a la gente que vuelve de vacaciones, estamos viendo que el porcentaje de asintomáticos que tienen el virus es muy alto, cercano al 10%. Tenemos que pensar que el 10% de la población de Bahía Blanca tiene el virus en las fauces, estamos hablando de 30000 personas que tienen el virus en las fauces y si esas personas no guardan bien las políticas de distanciamiento van a contagiar y están contagiando, o sea, ese es el problema que tenemos".

Maurizi explicó que "mientras no podamos detectar más a las personas que tienen este virus de esta forma y poder aislarla convenientemente no vamos a parar la curva nunca".

"Es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en todo el país, no solamente en nuestra región, y uno de los principales problemas que me parece que hay que solucionar ahora que ya llevamos un año de experiencia es poder darnos cuenta que si no testeamos y aislamos convenientemente, masivamente, a toda la población, la curva nunca va a tener un descenso significativo, cosa que sí ocurre en los países en donde se aplicaron testeos masivos y aislamiento”, mencionó.

A MÍ LO QUE MÁS ME PREOCUPA ES QUE ESTA GENTE QUE SE TESTEÓ EL OTRO DÍA, ALGUNOS ASINTOMÁTICOS, PERO HAY UN GRADO MUY IMPORTANTE DE IRRESPONSABLES QUE AUN CON SÍNTOMAS SALIERON, DESPARRAMARON EL VIRUS, INCLUSIVE EN OTRAS LOCALIDADES, SABIENDO CÓMO ESTÁ EL SISTEMA SANITARIO.

“Lo que hemos aprendido en esta pandemia también es que tenemos que tener capacidad como para perdonar, como para educar y empezar de nuevo, porque si no se genera un ambiente difícil en donde después la gente va a ocultar síntomas. Me parece que tenemos que aprender, enseñar, y decir, bueno, tenemos que dar facilidad para que cualquier persona que tenga el menor síntoma rápidamente se pueda testear sin mucho trámite, ya no importa si tiene obra social o no. El Estado tiene que hacer posta donde uno pueda ir a hisoparse libremente y también la gente tiene que saber que la simple congestión nasal, el simple resfrío común, puede ser un síntoma de coronavirus y le pedimos por favor que se hisope de cualquier forma".

SI LA PERSONA NO TOMA CONCIENCIA DE ESTO NO VAMOS A SOLUCIONAR ABSOLUTAMENTE NADA.

“Es multicausal el problema. Cada uno que cumpla su rol y si todos lo hacemos, indudablemente, vamos a poder dar una buena respuesta. El otro tema muy importante es que el personal de salud está muy agotado y hoy ya no se trata inclusive de poner más camas porque no hay personal. Ya está demostrado que, cuanto más camas ponés, con menos cantidad de médicos, enfermeras, aumenta la mortalidad también porque no tenemos posibilidad de hacer una buena medicina".

"Estamos teniendo casos en la población o en el personal de salud de gente que está empezando a tener síntomas también a pesar de haberse vacunado", remarcó.

EN LAS ÚLTIMAS HORAS NOS HEMOS ENTERADO QUE HA FALLECIDO PERSONAL DE SALUD ¿TENÉS IDEA SI ESTABAN VACUNADAS ESAS PERSONAS?

“Ese dato no lo tengo yo, no sé en qué hospital habrá sido”.

AYER ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIERON DE MANERA MASIVA QUE SE HABÍAN HECHO ANTICUERPOS DESPUÉS DE APLICARSE LA VACUNA SINOPHARM Y QUE NO LES HABÍA DADO ANTICUERPOS Y SE VEÍAN PREOCUPADOS.

“Lo que tenemos que saber nosotros es que la vacuna es eficaz, que previene enfermedades graves, que muchas personas han tenido buena evolución a pesar de que no han tenido anticuerpos y que muchas personas se pueden medir anticuerpos y le da negativo y eso no quiere decir que no tenga anticuerpos o que no tenga inmunidad celular, que es el otro componente que no se mide".

Maurizi subrayó que "lo que tenemos que hacer es vacunarnos cuando corresponda, cuidarnos y después quedarnos tranquilos de que los datos ya han demostrado que la eficacia de la vacuna es del 92%, en el caso de la vacuna Sputnik, por ejemplo, cuando uno recibe las dos dosis y del 90%, cuando recine una".

"Que masivamente todo el mundo quiera hacerse anticuerpos no me parece una conducta apropiada y prefiero que gastemos ese esfuerzo psicológico y económico en seguir practicando las medidas de distanciamiento", finalizó.