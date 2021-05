"Tenemos una ocupación alta entre un 80 % y un 90 % en los hospitales de la ciudad"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Acrogliano, Secretario de Salud de la comuna, quien indicó que, "si bien los números de los últimos 14 días viene descendiendo, la situación no es para nada como para bajar los brazos". "El dato que uno tiene que mirar ahora, más allá de las camas de terapia y no terapia, es el número de activos, que es alto, que estamos alrededor de 2000 y pico. El sistema sanitario y el personal está totalmente agotado y necesitamos, sí o sí, la colaboración de la

ciudadanía”, remarcó a CAFEXMEDIO.

“Seguimos con una situación compleja con una ocupación alta entre un 80% y un 90% según los hospitales y tratando de si bien hay una menor notificación en lo que tiene que ver con los indicadores hacia 14 días hacia atrás, en lo que tiene que ver con lo que se llama incidencia de 14 días y la razón de 14 días que indican que la curva estaría descendiendo. La situación no es para nada como para bajar los brazos sino que hay que seguir trabajando para que siga descendiendo el número de casos”, sostuvo Acrogliano.

El funcionario local explicó que "la evolución de las curvas epidémicas es una curva ascendente, se da un pico y después baja, estaríamos en la parte de la baja pero eso no significa que como nos viene mostrando el desarrollo de la pandemia no vuelva a subir".

"Esta evolución de la pandemia se amesetó, subió, bajó, volvió a subir, en enero volvió a subir y ahora en el mes pasado también volvió a subir. El dato que uno tiene que mirar ahora más allá de las camas de terapia y las camas de no terapia es el número de activos, que es alto, que estamos alrededor de 2000 y pico. Mientras haya tantos activos significa que el virus está circulando altamente y eso produce mayor contagiosidad”, remarcó.

COMO NOS DECÍA RECIÉN UN OYENTE ES PREOCUPANTE QUE AYER Y ANTES DE AYER, SÁBADO Y DOMINGO, SE HAYAN HECHO 120 TEST EN LOS ACCESOS A BAHÍA BLANCA Y EL 13% HA DADO POSITIVO, ALGUNOS ASINTOMÁTICOS Y OTROS IRRESPONSABLES.

“A veces se pone mucho el foco en las camas, en los test, en lo que hay que hacer desde la técnica pero en realidad acá lo que hay que hacer es tomar conciencia como ciudadano que estamos en una pandemia y que tenemos que empezar a cuidarnos. No tenemos que esperar que nos pare la policía para ver si circulás o no circulás, si te van a hacer un test si sos asintomático o no sos asintomático".

Acrogliano mencionó que "estamos en un punto de un año largo de pandemia en donde estamos todos cansados, sensibilizados, hartos y es momento de tomar esta responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos".

"El sistema sanitario está agotado, el personal está totalmente agotado y necesitamos, sí o sí, imperiosamente, la colaboración de la ciudadanía”, añadió.

¿HAS HABLADO CON EL INTENDENTE SOBRE LOS DATOS PARA ELEVAR A PROVINCIA A VER SI BAHÍA BLANCA CONTINUABA EN FASE 2 O PASABA A FASE 3?

“Hay un tablero que se llama de gestión de camas porque lo que está utilizando ahora el Ministerio es la ocupación de terapia intensiva en donde todos los hospitales reportan sistemáticamente todos los días el número de camas que ocupan. En función de ese dato y el número de casos es donde el Ministerio toma la decisión de subir o bajar de fase. Nosotros estamos viendo los números y, posiblemente, hagamos un pedido en función a los números que tengamos de tomar una decisión, de subir o bajar de fase”.

¿EL PEDIDO ESTARÍA EN FUNCIÓN DE VOLVER A FASE 3?

“Sí. Pasó una semana recién de haber bajado a Fase 2, no hay demasiado movimiento en los números y hay que esperar por ahí un poquito más. Las medidas se miden cada 15 días. Vos fijate que el pico que tuvimos el mes pasado coincide con la finalización de lo que es la Semana Santa, a los 15 días se disparó y ahora se tomaron medidas, hay que ver de acá a 15 días qué es lo que pasó con esas medidas".

El profesional local expresó que "nosotros de todas maneras lo que vemos es que hay una tendencia a la baja del número de casos y ojalá que siga bajando, estamos, aproximadamente, en 1000 casos, en lo que se llama la incidencia de 14 días, necesitamos bajarla a 500 por lo menos, como para estar tranquilos".

EL PEDIDO DE MODIFICACIÓN DE FASE NO SERÍA ESTA SEMANA.

“El diálogo con el Ministerio es constante, de hecho, el viernes, yo estuve acompañándolo al Intendente, que estaba Bianco y estuvimos charlando al respecto".

EN FUNCIÓN DE LO QUE DECÍAS VOS DE LOS 14 DÍAS PREGUNTABA.

“Las cosas no son rígidas, no es que al día 14 religiosamente hacés el pedido. Uno va hablando en función de cómo va viendo el comportamiento de los datos, de la evolución".

¿HOY EN BAHÍA BLANCA HAY MAYOR CANTIDAD DE CAMAS CON LA LLEGADA DE LA POSIBILIDAD DE APERTURA EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL MILITAR? ¿HAY UN POCO MÁS DE TRANQUILIDAD EN FUNCIÓN DE PODER BRINDAR OXÍGENO EN ALGUNOS OTROS ÁMBITOS? ME DIJERON QUE EN EL CONO SUR TAMBIÉN ESTABAN TRABAJANDO CON ESTE TEMA. ¿ESTO ES ASÍ?

“Sí. Todavía no están. Estamos preparándolas. Estamos trabajando ahí en conjunto con provincia. Todo lo que tiene que ver con aliviar el sistema hospitalario suma y sirve. De todas maneras, insisto, no hay que bajar los brazos, hay que seguir atentos. Después de un año largo, como bien dije, con un 70%, 80%, de ocupación, de camas generales y todavía no empezó el frío, es para seguir alerta, no es para relajar en absoluto".

¿LA CANTIDAD DE FALLECIDOS EN BAHÍA BLANCA, QUE ACÁ NOS DICE LEANDRO SON PROMEDIO 5 PERSONAS POR DÍA, ES UN DATO QUE ESTÁ EN CONSONANCIA CON LO QUE OCURRE A NIVEL NACIONAL? ¿ESTAMOS POR ENCIMA? ¿ESTAMOS POR DEBAJO?

“Si uno mira el dato duro estamos dentro de lo esperado. Lo que uno tiene que sí también tener presente y, en esto un poco también en relación con lo que venimos charlando, no nos olvidemos que de todos los que entran a terapia el 50%, 60% se muere, es una mortalidad alta. Va de la mano un poco de esto que venimos hablando de qué medidas tenemos que tomar para evitar llegar al hospital".

LÓGICAMENTE QUE LAS RECOMENDACIONES POR PARTE DEL ESTADO ES EL CUIDADO, LA UTILIZACIÓN DEL BARBIJO, EL NO ENCUENTRO INNECESARIO PRINCIPALMENTE EN LO QUE TIENE QUE VER CON LO SOCIAL. ESO SIGUE SIENDO EL EJE PRINCIPAL.

“Todos los papers y los informes que hay es claro que la mayor trasmisión se produce en el encuentro social. Es importamte el uso del tapaboca, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes y, obviamente, también la vacunación que es un instrumento que nos acompaña en todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención. El entrecruzamiento de personas es lo que realmente nos preocupa porque es difícil de controlar, el asado del domingo, el encuentro a tomar unos mates, ahora la noche está cerrada pero los pibes se siguen juntando en las casas. Este tipo de cosas son sobre las que tenemos que trabajar".

Acrogliano manifestó que "tendremos que empezar a convivir y empezar a tener nuestras microburbujas para poder tener este encuentro por ahí con familiares y seguir trabajando sobre eso, precisamente, hasta que la población se inmunice lo suficiente como para que podamos abrir un poco más el tipo de los encuentros sociales".

¿CÓMO ESTÁ BAHÍA BLANCA EN RELACIÓN CON LAS VACUNAS?

“Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo creo que en estos momentos uno tiene que hacer una lectura de que hay vacunas, vacunemos, no importa si es uno, dos, cien, mil, ojalá haya vacunas para todos, ojalá nos inmunicemos todos rápidamente. Vacunas hay, el dispositivo está funcionando y tenemos que seguir esperando de que no se corte el suministro regular de vacunas”.

LEANDRO PREGUNTA ¿POR QUÉ SE PONEN RESTRICCIONES QUE NO SE CUMPLEN?

“No sé a qué restricciones se referirá en concreto pero de todas maneras hoy la restricción cerrada es después de las 20. Lo real es que no hay policía para que los controle. Desde la fiscalización de la municipalidad, se ha clausurado el fin de semana una fiesta clandestina, pero lo real es que si no tenemos el apoyo de la policía es medio difícil", finalizó.