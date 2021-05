"La semana próxima podría aprobarse la ordenanza de Alcohol Cero al Volante"

Esas fueron las palabras de Santiago Saccoccia, papá de Facundo, el menor que falleció en 2018 al ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad. "El proyecto busca ser más que nada educativo porque, al no haber una pena, tratar de concientizar a la gente de que entienda que no se trata de un porcentaje sino básicamente de que el que tomó no tiene que manejar y punto”, indicó a CAFEXMEDIO.

“Se llevó a cabo el plenario, había algunas modificaciones que hay que hacerle al proyecto de algunos términos técnicos, por algunas cuestiones sugeridas por el Tribunal de Faltas. También creo que se propuso en la parte que hablaba de alguna tarea comunitaria especificar cuál era pero llegaron al acuerdo de que la semana esta próxima va a estar el proyecto ya modificado y entiendo que listo para ser votado en la siguiente sesión", sostuvo Saccoccia.

En la jornada de ayer jueves, se llevó a cabo un plenario de comisiones dentro del Concejo Deliberante para analizar la implementación de una Ordenanza de Alcohol Cero al Volante en el distrito de Bahía Blanca.

Se sugirieron modificaciones a la iniciativa y hubo consenso para intercambiar y acordar especificaciones; y de esta manera encauzar un futuro tratamiento en sesión deliberativa.

¿HABRÍA ALGUNA SITUACIÓN ENTENDIBLE COMO AQUELLA PERSONA QUE TIENE ENTRE 0 Y 0,5 TENGA MENOR PENALIDAD, TENGA ALGUNA CONTEMPLACIÓN? ¿SABÉS ALGO DE ESO?

“El proyecto básicamente es para eso, para el que está entre 0 y 0,5. O sea, si vos tenés más de 0,5 ya te cae todo el peso de la ley con las leyes nacionales y provinciales.”

¿YA SABÉS CÓMO SERÍA LA DETERMINACIÓN DE LO QUE SE PENALIZARÍA EN ESA ACCIÓN? SEGURAMENTE VA A TENER QUE VER TAMBIÉN EL GRADO DE ALCOHOL QUE TENGA ENTRE 0 Y 0,5.

“Lo que hablaba el proyecto era sacarlo de la conducción del vehículo y que el vehículo no iba a ser secuestrado, el vehículo lo puede seguir conduciendo alguien que esté en condiciones, y si no quedaría ahí estacionado. No hay ni secuestro de vehículo ni de licencia para los que estén en esos valores. Si se reescribió algo de eso lo vamos a ver recién cuando veamos el nuevo borrador”.

Saccoccia explicó que "por lo que hablé eran algunos términos técnicos para que quede bien redactado el proyecto pero el espíritu del proyecto de sacar a la persona de atrás del volante, que es el principal fin de este proyecto, queda como estaba".

¿ESTO EN TU OPINIÓN Y EN LA TAREA Y EL TRABAJO QUE VENÍS DESARROLLANDO DESDE HACE YA UN TIEMPO QUÉ CREÉS QUE VA A GENERAR ESTO? ¿LA TOMA DE CONCIENCIA O MAYOR CONTROL?

