"No hemos tenido ningún problema con el horario del cierre de los comercios"

Así lo expresó a CAFEXMEDIO Miguiel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, al referirse al cierre de los comercios no esenciales a la hora 20. “A partir de la implementación del decreto los primeros días sí tuvimos inquietudes de distintas compañeras y compañeros mercantiles que lógicamente las fuimos atendiendo una por una", expresó.

“El retroceso de fase hace, lógicamente, a tratar de disminuir la circulación de la gente y, por eso, fue que en el rubro nuestro, las restricciones que alcanzan al Convenio Colectivo de Trabajo y el comercio justamente son para los comercios no esenciales el horario de cierre a las 19 hs y para los comercios esenciales", sostuvo Aolita.

El dirigente local explicó que "el rubro de alimentos no tiene restricciones, solo tiene las restricciones horarias en el rubro de lo que es no esencial que se considera lo que es indumentaria, calzado y comercios habilitados en el rubro no esencial".

"Los que son esenciales, lo que son almacenes, supermercados y autoservicio, no tienen una restricción horaria. No obstante ello, hemos logrado con el aval de cadenas de superficies, como Cooperativa, Walmart, Carrefour, Vea, mayorista, poner un horario de cierre a las 20 hs. Antes de la Fase 2, acordamos eso con las cadenas de supermercados y pudimos lograr que tengan el horario de cierre a las 20 hs para que también los trabajadores de los supermercados lleguen un poco más temprano y haya menos circulación de gente también en los supermercados", enfatizó.

Además, aclaró que "los almacenes de barrio y los autoservicio chicos, lógicamente, por ahí los van a ver abiertos después de las 20, ese trabajador que sale posterior a las 20 hs está habilitado para la circulación, obviamente, mediante la aplicación correspondiente en su teléfono la autorización correspondientes para que no tenga ningún inconveniente".

DE ACUERDO A LO QUE ESTÁS MANIFESTANDO ESTÁ CLARO QUE SE ESTÁ LLEVANDO ADELANTE, DE MANERA ACORDE A LO PREVISTO A LA LEY, LOS PLAZOS EN BAHÍA BLANCA, Y NO HAS TENIDO DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTO EN ESE SENTIDO.

Aolita expresó que "después hay otras restricciones que ya competen a la Municipalidad de Bahía Blanca, que no competen al gremio que, tengo entendido, va a estar habilitado el 107 y el 109 para hacer las denuncias correspondientes cuando se perciba algún incumplimiento".

"Las inquietudes que nos presentaron las compañeras y los compañeros mercantiles nosotros las estamos atendiendo en lo que compete a la afectación de la jornada laboral, si hay un límite de cierre a las 19 hs los trabajadores mercantiles no esenciales se tienen que retirar a las 19 hs. De hecho, en estos últimos días estamos haciendo los controles. A las 19 hs, la Comisión Directiva sale a recorrer y a hacer los controles pertinentes y no hemos notado en este último tiempo alguna anomalía con respecto a la jornada laboral de cada trabajador”, agregó.

¿USTEDES HAN VISTO QUE HAN CERRADO MUCHOS COMERCIOS EN BAHÍA BLANCA EN EL ÚLTIMO TIEMPO?

“La estadística puntual del cierre de comercios lo tiene la Corporación de Comercio o la Cámara de Comercio. ¿Nosotros por qué no hemos notado una afectación o una disminución importante en nuestro padrón de afiliados o de trabajadores mercantiles? Porque generalmente cuando pasa alguna problemática o alguna crisis lo primero que se deja sin efecto es el trabajo no registrado y el trabajo registrado nosotros no tenemos estadística en el gremio, porque al no estar dado de alta y al no tener esa información, lógicamente, tampoco sabemos cuándo ese trabajador está no registrado o mal registrado".

"Hay dos temas en el ámbito labora: uno es la registración laboral, que es la más importante, y, otra, es la mala registración laboral. ¿Cuál es la mala registración laboral?. Aquel trabajador que está registrado media jornada de trabajo, pero, en realidad, cumple las funciones de jornada completa. Hay trabajadores que están registrados media jornada, que cumplían jornada completa, y ante la reducción de los ingresos, ante la crisis económica que está viviendo, la crisis sanitaria en primer lugar, y, en segundo lugar, lo que afecta lógicamente a la crisis económica, han dejado de trabajar esa media jornada no registrada", mencionó.

Para finalizar, mencionó que "nosotros hacemos las inspecciones con el Ministerio de Trabajo y cuando se detecta una mala registración se intima al empleador a la registración de la jornada completa".

"Hay lógicamente un porcentaje en todo el país de trabajo no registrado que, bueno, que tenés que detectar o tenemos que tener la denuncia o el comentario al gremio para poder nosotros actuar en consecuencia", sentenció.