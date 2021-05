"Sí comparamos con la primera ola, en la ciudad se han registrado más fallecimientos en poco tiempo"

Esas fueron las palabras de la Dra. María Elena Sánchez Bejarano, Directora del Hospital de la Asociación Médica (HAM), quien informó que el año pasado el porcentaje de personas fallecidas y de quienes recibieron el alta fue del 50 y 50. "Con respecto a los pacientes, indicó que, "si bien internamos pacientes de 78 u 80 años en la ola 1, en la ola 2, estamos viendo 47, 50, 57 años”. "Hoy no tenemos capacidad de ingresar ningún paciente a terapia intensiva", agregó a CAFEXMEDIO.

“Tenemos una terapia intensiva en el 100% y una clínica Covid en un 60%. Ya nuestro cuello de botella siguen siendo las camas de terapia intensiva. Nosotros tenemos tanto en Covid y no Covid el 100% de las camas ocupadas. Hoy no tenemos capacidad de ingresar ningún paciente a terapia intensiva pero a nivel de clínica Covid hay una disminución, aparentemente, por lo menos de clínica Covid sí ha habido una disminución de casos, en el caso de nuestro hospital".

¿QUÉ CANTIDAD DE CAMAS EN TERAPIA INTENSIVA HAY EN TOTAL Y CUÁNTAS ESTÁN DESTINADAS A COVID?

“Nosotros tenemos 7 camas de terapia intensiva, 4 están en el área no Covid y 3 en el área de Covid. Antes teníamos una cama menos en Covid, sacamos una cama de clínica Covid que está en la misma burbuja para poder transformarla en terapia intensiva. Nosotros siempre tuvimos 6 camas de terapia y, en la actualidad, hemos agregado una hace un tiempo ya largo, hace unos 15 días que no podemos bajar las tres camas Covid que tenemos de terapia intensiva. Hemos quedado con 7 camas en la actualidad a expensas de Covid".

¿EN EL HOSPITAL HAY DISPUESTAS ALGUNAS OTRAS ZONAS QUE PODRÍAN UTILIZARSE COMO COVID EN CASO DE EMERGENCIA?

“Nosotros nunca hemos tenido problemas con la clínica Covid porque obviamente el hospital tiene una sala clínica y cada vez que ha sido necesario ampliar las camas clínicas Covid lo hemos hecho. El problema nuestro es que no podemos recibir pacientes graves o en una situación con posibilidades altas de entrar en terapia porque no tenemos terapia y eso limita la internación en gran medida porque cuando usted no tiene camas de terapia no tiene elementos que ofrecer por si el paciente se agravara. Sumado a esto, ahora estamos teniendo más problema también con las medicaciones para los pacientes de UTI”.

¿FALTA MEDICACIÓN O ESTÁ CARA LA MEDICACIÓN? ¿CUÁL ES LA REALIDAD?

“La realidad es las dos cosas, o sea, hay momentos en que hay carencia de entrega de medicación y, hay momentos, en que los precios suben exorbitantemente ante el requerimiento".

LO QUE ES VERGONZOSO ES QUE HAYA AUMENTADO DE LA MANERA QUE AUMENTARON LOS MEDICAMENTOS PARA ESTOS CASOS EN APENAS UN AÑO.

“Es terrible, es más o menos el 1200% de cuando nosotros empezamos a comprar en el caso de medicamentos que tienen que ver con la necesidad de terapia intensiva. Ahora hay un ligero descenso, por lo menos, en los pacientes clínicos Covid. Lo que no desciende y eso es algo que preocupa, es la ocupación de UTI. Eso es un problemón porque los pacientes quizás con la disminución del movimiento en la ciudad quizás disminuya también la accidentología y un montón de fenómenos que se producen alrededor de un movimiento de la gente y eso quizá ayude un poco a más estabilidad en las terapias intensivas".

¿USTED CONSIDERA QUE ES MÁS GRAVE ESTA CEPA?

“No sé si es un problema de cepas pero creo que eso habría que verificarlo técnicamente porque suponer es un poco irresponsable. No sé si realmente hay distintas cepas en la ciudad pero sí vemos que los pacientes son más jóvenes. Si bien internamos pacientes de 78, 80, años, en la ola 1, en la ola 2 estamos viendo 47, 50, 57, años”.

¿DE LAS PERSONAS QUE ENTRAN EN UTI HAY ALGÚN PORCENTAJE? HOY EL MINISTRO GOLLÁN DIJO QUE LAS CAMAS DE UTI SE ESTÁN LIBERANDO POR ALTAS Y NO POR MUERTES.

“Creo que tiene una alta mortalidad. Creo que siempre fue un 50 y 50 en momentos de la primera ola, no sé en este momento, habría que sacar una estadística real pero ha habido más fallecimientos en poco tiempo".

¿EN EL ÁMBITO DE SU HOSPITAL ES ASÍ MÁS O MENOS 50 Y 50 O HA AUMENTADO AHORA?

“Nosotros hemos tenido una buena performance en los pacientes que hemos sacado de terapia. Hay pacientes que están, por ejemplo, estos tres últimos están hace mucho tiempo en terapia, hay que ver cómo evolucionan. No tengo una cantidad de camas de terapia intensiva como para hacer una estadística veraz, o sea, la cantidad de pacientes que nosotros tenemos son tres, es muy poca la base que usted tiene para sacar una estadística".

¿HOY ESTÁ FALTANDO LA MEDICACIÓN PARA LA GENTE DE TERAPIA O ESTÁN AL LÍMITE?

“Estamos consumiendo nuestras reservas y eso es preocupante. Piense que la medicación que uno tiene, la gran cantidad de ampollas que usa por día, por paciente, hace que usted tenga que tener muchas ampollas para poder tener una provisión por lo menos de una semana, semana y media.”

HOY EL TEMA ES QUE NO SOLO AUMENTARON EL 1200% SINO QUE ADEMÁS NO HAY ENTREGA.

“Sí. No hay provisión rápida. En ese momento estamos siempre buscando proveedores para tratar de conseguir a un precio razonable y en cantidad. Estamos en un momento difícil y por suerte hay mucha red solidaria entre los hospitales cosa de que ninguno quede desprovisto y tratemos de solucionar los problemas. Tampoco es que uno quiere alarmar a nadie porque no estamos en esa tesitura, trabajamos todo el día solucionando problemas. Creo que ese sería el espíritu.”

Sánchez Bejarano dijo que "hay que tener claro que cuando nosotros a veces pedimos que haya menos circulación lo hacemos en función de dos motivos: el uso de las camas cuando ya se acerca al agotamiento de las camas y para que todo el personal pueda también sentir alivio en su trabajo".

ESTO VA MUCHO EN LA CONCIENCIA INDIVIDUAL PORQUE LOS GOBIERNOS PUEDEN DECIR Y HACER MUCHAS COSAS PERO SI NOSOTROS SEGUIMOS UN COMPORTAMIENTO ABSOLUTAMENTE IRRACIONAL NO HAY MEDIDA QUE ALCANCE.

“Totalmente. Y aparte la conciencia aparece cuando le toca de cerca el dolor a una persona y eso es lamentable, ahí ya es tarde", finalizó.