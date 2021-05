"Debemos disminuir la movilidad y, después de las 20, salir lo menos e indispensable, más allá de las restricciones"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien agregó que "todas aquellas situaciones que disminuyen la circulación de las personas son buenas también para disminuir el avance de la enfermedad”. Con respecto al trabajo en conjunto del Municipio con la policía, remarcó que "nosotros no pedimos documentación, no podemos detener a nadie, no podemos evacuar un lugar porque no somos fuerza pública, todas esas son tareas que son de la fuerza policial".

“Si mejoráramos la situación epidemiológica podríamos volver a una Fase 3 en una una o dos semanas o el 21. Eso va a depender ya más de la situación epidemiológica el límite que pueda tener o no el decreto”, expresó Jouglard a CAFEXMEDIO.

El funcionario local explicó que "los comercios esenciales no tienen restricción horaria porque pueden trabajar a través de la modalidad de delivery y seguir produciendo, en el caso de la gastronomía elaborada, seguir dispensando alimentos y, en el caso de los supermercados, pueden seguir vendiendo porque son considerados esenciales al igual que las farmacias, obviamente el sistema sanitario sigue estando incluido".

"Entiendo que no tiene mucha razón las ferreterías y las veterinarias pero están en el primer decreto que salió allá a inicios de la pandemia siguen siendo considerados esenciales y, por lo tanto, no tienen restricción horaria", agregó.

"La restricción para el resto de toda la actividad comercial es a las 19 hs y, la circulación, a la hora 20. ¿Quiénes pueden circular después de la hora 20? Aquellos que tienen alguna función esencial lo que podría ser personal de salud, personal de seguridad, aquellos que regresan de su trabajo hasta su domicilio. La persona que trabaja en gastronomía puede regresar a su domicilio sin tener ningún inconveniente, lo mismo el personal que está al cuidado de una persona mayor o al cuidado de otra persona", subrayó.

Jouglard mencionó que, "lo que nosotros le aconsejamos es bajar la aplicación y, entre todas las categorías, ubicarse dentro de lo permitido para transitar".

"En el caso que sea alguna cuestión excepcional porque se quedó a cuidar a un familiar enfermo y regresa a su domicilio hay una categoría que es por razón de fuerza mayor y esa la pueden poner dentro de la aplicación y con eso circular", agregó.

¿ESTA ES LA APLICACIÓN QUE LA GENTE SACÓ EN SU MOMENTO?

“La denominada Cuidar, que, primero, lo que le pide es hacer lo que se denomina una triage, una autoconsulta y, después, si no la usa hace mucho tiempo, es volver a cargar los datos, volver a registrarse, con el documento, el número de trámite del documento y, a partir de ahí, sacar el permiso y eso lo puede llevar en su teléfono o hacerlo por internet e imprimir el permiso”.

¿EL MERCADITO DE LA OTRA ESQUINA DE MI CASA PUEDE ESTAR ABIERTO HASTA QUÉ HORA?

“No tiene restricción horaria. Lo que pasa que es muy probable que después de determinado horario si no hay circulación en la calle y si no tiene servicio de entrega a domicilio no va a ir la gente a comprarle. Después de las 20 no va a ir la gente por el tema de la restricción de la movilidad. Lo que debemos hacer es disminuir la movilidad y, después de las 20, salir lo menos e indispensable más allá de las restricciones porque entendamos que Bahía es una ciudad muy grande y tanto el personal municipal o el personal policial no hay posibilidad de controlar a toda la gente que anda en la vía pública".

Jouglard recordó que "en marzo o abril del año pasado había fuerzas, inclusive federales, controlando la circulación de la gente y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de que haya menos circulación nocturna".

"Anoche (lunes) fue el primer día y hubo muy buen acatamiento por parte de la gente. También es cierto que las condiciones climáticas hoy no son tan benévolas entonces hacen que la gente también se guarde más en su domicilio, eso es bueno, disminuye también la circulación que va a comenzar en estos días de otras afecciones respiratorias que no son Covid, la gripe estacional, los resfríos y todos los virus respiratorios que empiezan a circular cuando aparece el frío", enfatizó.

¿LAS GRANDES EXTENSIONES TAMBIÉN TIENEN HORARIO ILIMITADO COMO, POR EJEMPLO, EL SUPERMERCADO?

“Sí, pero ellos han decidido todos cerrar en el horario de las 19 para permitir que el personal regrese a su domicilio”.

ESO ES POR UNA DECISIÓN QUE SE TOMA POR PARTE DE LOS SUPERMERCADISTAS PERO EL DECRETO NO LO DICE ESO.

“El decreto habla sobre comercios denominados en general y exime de eso a los comercios esenciales. Los supermercados nunca estuvieron cerrados, lo que sí muchos de ellos se adecuaron por cuestiones también de manejo del personal. En esta época misma del año pasado, los supermercados cerraban no me acuerdo si era a las 17 o a las 18 hs, también anticipadamente, por una cuestión de reducir la circulación del personal. Todas aquellas situaciones que disminuyen la circulación de las personas son buenas también para disminuir el avance de la enfermedad”.

DA LA SENSACIÓN DE QUE ALGUNAS COSAS QUEDAN AHÍ EN EL AIRE. EL MERCADO PUEDE ESTAR ABIERTO HASTA LAS 23 PERO LA CIRCULACIÓN DE LA GENTE ES HASTA LAS 20HS.

“Tengamos en cuenta que en un decreto que tiene tres páginas el DNU, y, después, el decreto del gobernador, más la resolución, no se puede en todo eso regular toda la vida de las personas. Hay fijado parámetros generales y, después, hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común de quien las tiene que aplicar y quien las tiene que recibir".

El funcionario subrayó que "el objetivo principal es que después de las 20 la gente no circule si no tiene una justificación"

"Es muy difícil restringir la movilidad de todas las personas ni tampoco controlar la movilidad de las personas pero hay parámetros generales que son estos. Aquella persona que tiene una justificación para salir, no hay ningún problema, puede estar afuera de la calle, entendiendo que justificación es un hecho que no es que está parado en la vía pública simplemente porque no quiere estar dentro de su casa o porque están haciendo un encuentro en un espacio público", manifestó.

"Si es una persona que está regresando de su cuestión laboral o si se siente descompuesto a la noche y va hasta un centro de atención sanitaria o viene de cuidar a un familiar mayor, son todas cuestiones que son entendibles que justifican la circulación de la persona. Ahora, vuelvo a decir, si esto es un grupo de gente que se junta en un espacio al aire libre a festejar o a pasar un rato no es este el momento para hacerlo, esa gente lo que le vamos a pedir es que por favor vuelva y se quede en su domicilio", reiteró.

AYER ESTUVO EL MINISTRO DE SEGURIDAD EN BAHÍA BLANCA, TUVO UN ENCUENTRO CON EL INTENDENTE. SEGÚN LO QUE ME DICEN EL MINISTRO DIJO QUE EL INTENDENTE LE HABÍA PEDIDO 15 MÓVILES SOLAMENTE. ¿ES ASÍ?

“Nosotros lo que queríamos era renovar los móviles que hacen lo que se denomina el Comando de Patrulla los que están haciendo las cuadrículas y esos son un total de 30 móviles. Eso es lo que nosotros en su momento estábamos pidiendo recambio, más allá de que en Bahía hay más móviles, están los móviles de las comisarías y de cada una de las fuerzas. Lo que sabemos y lo que nos dijo el ministro es que vinieron de los 60 móviles ellos van a hacer un relevamiento pero para Bahía Blanca quedarían 30 y 30 son para la zona".

¿LA POLICÍA, SEGÚN EL DECRETO PROVINCIAL AL CUAL EL MUNICIPIO ADHIERE, ES LA ENCARGADA DE LLEVAR ADELANTE EL CONTRALOR DE LOS CIERRES, DE LA CIRCULACIÓN DE LA GENTE, DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL DECRETO, O ES EL MUNICIPIO EL RESPONSABLE?

“Nosotros trabajamos con el personal municipal. Nosotros con lo que trabajamos son con agentes municipales que son personal que no son fuerza de seguridad y que lo que tienen asignado es las posibilidades que tiene el municipio obviamente como función asignada es controlar los papeles de un comercio, la habilitación de un comercio o, en algunos casos, si controla tránsito la documentación de tránsito. Nosotros no pedimos documentación, no podemos detener a nadie, no podemos evacuar un lugar porque no somos fuerza pública, todas esas son tareas que son de la fuerza policial y, a su vez consideramos y lo considera el DNU, es que aquel que viola la norma sanitaria incumple un artículo del código penal la imputación de delitos es siempre por parte de la policía, no somos los agentes municipales quienes imputamos delitos".

Jouglard mencionó que "hacer el acta para labrar e imputar la supuesta comisión de un delito es la policía, entonces, nosotros no tenemos potestad para labrar un acta por el incumplimiento del artículo 205 del código penal".

"Después, el resto, si ellos están interesados en poner personal municipal para cumplirlo o no, será el ministro, por lo menos por lo que yo escuché públicamente, dijo que los policías están para controlar el delito y no controlar al virus", aseveró.

"El jefe de gabinete de la provincia plantea en otro medio otra visión en contraria, de hecho, él manifiesta que ellos ejercen el control porque sería ilógico dictar un DNU y después no controlarlo, que tiene que ver con el control sobre los accesos al Área Metropolitana de Buenos Aires cuando la gente viene desde la ciudad autónoma", dijo.

Además, sostuvo que “estamos saliendo a controlar algunas actividades pero yo lo que quiero dejar en claro es que hay algunas cuestiones por más que tuviéramos la voluntad por hacerlo, no tenemos la potestad porque no somos fuerza pública".

"Un agente municipal, entiende sobre las ordenanzas y las leyes delegadas por la provincia, la ley principal delegada de control es la Ley de Tránsito por lo tanto nosotros sí podemos controlar el tránsito vehicular pero nosotros no podemos retener, por ejemplo, un vehículo y el vehículo cumple con las condiciones, o sea, tiene condiciones para circular, porque tiene tarjeta verde, tiene seguro habilitante y el conductor tiene una alcoholemia negativa, no tenemos por qué retenerle el vehículo, no hay ninguna otra condición", repitió.

"En este caso, se puede retener el vehículo por un incumplimiento de un DNU pero se considera un delito y debe labrarle en este caso la fuerza policial un acta por incumplimiento del DNU e imputarle el artículo 205 del código penal. Hasta ahora hemos trabajado en conjunto porque en la mayoría de los casos es necesario personal policial y personal municipal para poder accionar, por ejemplo, en el caso de una fiesta clandestina. Nosotros podemos detectarla como personal municipal pero si no viene la fuerza policial para proceder a la evacuación no podemos hacer otra cosa. Nosotros labraremos el acta, irá al Tribunal de Faltas pero la fuerza policial es necesaria para cesar en algunas actividades”, aseguró.

¿ESTO CAMBIA EN ALGO EL ACCIONAR DE LOS TRIBUNALES DE FALTAS LOCALES?

“Por ahora, no. Lo que nosotros estamos es a la espera de lo que anunció el gobernador que era un decreto para mejorar a los tribunales locales, tribunales de faltas, de algunas herramientas para tener un marco sancionatorio más amplio o la posibilidad de aplicar algunas multas que irían a un fondo de distribución, pero, por ahora, está el trámite administrativo", finalizó.