Charlas de capacitación para la prevención de daños en ductos dictadas por TGS

A través del “Programa de Concientización Pública en Prevención de Daños”, algunas de las principales compañías de energía del país dictaron una capacitación virtual para representantes del Municipio y empresas encargadas de obras públicas y privadas de la ciudad, con el fin de concientizar sobre la prevención de daños en ductos.

La capacitación estuvo a cargo de responsables de la Gerencia de Gasoductos de tgs, compañía con fuerte presencia en la ciudad, quien estuvo acompañado por representantes de Oldelval, Camuzzi Gas Pampeana, Mega, YPF y TGN.

Las compañías comprenden la problemática y buscan soluciones. Por ello, es que se llevan a cabo este tipo de jornadas de prevención donde se busca profundizar en el tema, concientizar acerca de los riesgos y consideraciones a llevar adelante ante la necesidad de ejecutar obras en cercanía de ductos con el fin de garantizar la seguridad de las personas.

Las jornadas son un espacio que permiten el acercamiento público privado, dado a que participan de ella organismos provinciales, municipales, bomberos, empresas contratistas y consultoras.

Antes de excavar, llame al número gratuito 0-800-999-8989 donde se le brindarán los datos necesarios para conocer profundidad, diámetro y ubicación de los ductos.

La prevención es sumamente necesaria para cuidarnos entre todos, por eso se solicita tener en cuenta las sugerencias detalladas a continuación:

- No realizar excavaciones dentro de los 30 metros de cada lado del gasoducto.

- No robar o dañar carteles, ni señales.

- No realizar construcciones sobre la parcela del gasoducto, aunque sean provisorias.

- No encender fogatas cerca de donde pasan los gasoductos.

Para más información ingrese a: https://www.tgs.com.ar/la-compania/prevencion

Sobre tgs

Transportadora de Gas del Sur S.A., tgs, es la principal empresa de transporte de gas natural de la República Argentina.

A través de más de 9.200 km. de gasoductos que atraviesan las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, transporta el gas natural desde los yacimientos del sur y oeste de nuestro país, hacia los centros de consumo urbanos.

Durante sus 27 años de historia, tgs se ha desarrollado y evolucionado como una empresa que ofrece servicios integrados para la industria del gas natural, ya que afianzó nuevos negocios, que se sumaron al servicio público de transporte de gas, a saber:

• Procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural.

• Midstream en Vaca Muerta.

• Telecomunicaciones.

tgs posee más de 35 instalaciones distribuidas en distintas provincias del sur y oeste de la República Argentina, empleando más de 1.000 personas.

En la ciudad de Bahía Blanca, tgs posee el Complejo Cerri y la Planta Galván, que son instalaciones muy importantes a nivel país, donde se procesan y comercializan líquidos derivados del gas natural.

A través de la empresa TELCOSUR, se ofrece el servicio de ancho de banda en el sur y el oeste de nuestro país, ya que contamos con un extenso sistema de redes de fibra y radio anilladas que cubren las ciudades más importantes de la región.