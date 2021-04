"La edad de los internados en terapia ha bajado y ahora tenemos un promedio de edad entre 60 y 65 años"

Esas fueron las palabras de la Dra. Graciela González Prieto, infectóloga del Hospital Municipal, quien informó que "las 35 camas de terapia para Covid están ocupadas al 100 % y, la sala de terapia intensiva para otras patalogías, al 90 %". "El porcentaje de positividad de los hisopados es del 60 %", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Tenemos un porcentaje de ocupación alto de camas del 72%. Hemos ampliado la capacidad de la sala de clínica médica para la internación de enfermos Covid a 35 camas y las tenemos ocupadas en el 100% y la sala de terapia intensiva también debió aumentar su capacidad para internar pacientes que lo demandaban y está en este momento en un 90 %", indicó González Prierto.

La profesional local reiteró que "la terapia intensiva de Covid está llena y hemos internado un paciente en la otra ala también aislado y bloqueadas algunas camas para poderlo asistir".

Es una situación compleja para nosotros, la guardia sigue recibiendo muchos pacientes también algunos positivos y otros que deben ser hisopados y definir criterios de internación. En ambulatorio, mantenemos el mismo nivel de consulta, entre 120 y 90 es lo más bajito que hemos tenido en estos días", expresó.

EL PORCENTAJE DE POSITIVIDAD HA AUMENTADO ¿EN CUÁNTO SE UBICA HOY APROXIMADAMENTE?

“Entre un 50% y un 60% de positividad. Es muy alto”.

¿VOS CREÉS, DE ACUERDO A LO QUE VAN VIENDO, DE ACUERDO A LO QUE VAN CONVERSANDO CON LOS INFECTÓLOGOS, QUE ESTE NÚMERO SE HA AMESETADO EN CUANTO A POSITIVIDAD? ¿O CREÉS QUE TODAVÍA ES MUY PREMATURO HABLAR DE ESTO?

“A mí me parece que es como hablábamos el año pasado cuándo era el pico y creo que solamente lo vamos a saber con el transcurso de los días". Va a ir fluctuando y probablemente veamos lo que se está viendo en el resto del país que, sí, que es un amesetamiento y que las consecuencias de Semana Santa se puedan estabilizar".

González Prieto mencionó que "nos preocupa lo que vemos en la calle cotidianamente y a cualquier hora del día que además de ser una circulación alta los cuidados personales son los que uno ve que se han relajado y es lo que uno necesita que se entienda qué es lo que tenemos que hacer porque aquí no vamos a poder combatir al virus de otra forma que no sea respetando estas cuatro cosas que nosotros los médicos pedimos".

"Comprendemos las situaciones de los otros sectores de la sociedad que necesitan trabajar para sostenerse y, pensar en un cierre total, a uno le preocupa por las otras cuestiones que hacen también a la salud, porque no olvidemos que uno no puede cuidar su salud si no tiene una buena alimentación, si no puede sostener un trabajo, hay un montón de factores que influyen", sostuvo.

Además, reiteró que "por eso que hacemos tanto hincapié en esos cuatro pedidos básicos: el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos o la higiene de manos con el alcohol, el estar en ambientes ventilados con pocas personas y evitar las reuniones sociales".

"Como argentinos nos fascinan esas reuniones pero no es el momento y tenemos que darnos todos una mano mutuamente para que la cuestión se vaya acomodando, si no el sistema sanitario que tiene su capacidad alcanza su límite y no podemos intentar lo que no hay”, añadió.

RECIÉN DIJISTE QUE VEÍAS UN RELAJAMIENTO. ¿DÓNDE NOTÁS EL PRINCIPAL RELAJAMIENTO? ¿EN EL NO USO DEL BARBIJO? ¿EN EL DISTANCIAMIENTO?

“De todo un poco. En el mal uso del barbijo. Vos ves a mucha gente que tiene el barbijo por debajo de la nariz o está hablando con otra persona, tiene el barbijo, se le cae y no lo acomoda. Además, en el distanciamiento. Yo vivo frente a los paseos entonces allí uno ve mucha gente caminando, reuniéndose y no respetan ni el distanciamiento ni el uso del tapabocas".

González Prieto explicó que "el uso del barbijo correctamente tiene su fundamento en qué el 70% de los contagios los produce un enfermo que no sabe que lo está porque el 50% aún no tiene síntomas, no los ha desarrollado, lo hará a los 4 días de estar infectado pero durante ese tiempo esta persona estuvo contagiando a todas aquellas con las que se reunió y no respetó las normas de prevención".

"El otro 20%, de este 70 %, es aquella persona que nunca va a hacer un síntoma, no se va a enterar que estuvo enfermo y, por la tos, por hablar cerca sin respetar estas norma también contagia", agregó.

LA PERSONA APENAS SE CONTAGIA SIN SABERLO EL PRIMER DÍA IGUAL PUEDE CONTAGIAR ESE PRIMER DÍA QUE ADQUIRIÓ EL VIRUS.

“Cuando está enfermo el periodo de incubación de cualquier enfermedad viral que puede ser de 4, 7 o 15 días, hasta que aparecen los síntomas, una vez que ese virus está en la nariz empieza a aumentar un poquito su concentración, que es lo que ustedes escuchan como carga viral, es cuando empieza a contagiar”.

SI UNO TOCA UNA SUPERFICIE DE UN ÁMBITO DONDE ESTÁ AL AIRE LIBRE.

“No queda flotando en el aire ni se va a depositar en una superficie y va a sobrevivir mucho tiempo. Eso ya se ha demostrado científicamente que no es así pero, probablemente, si vos estás hablando con una persona, tenés el barbijo puesto correctamente y lo vas a retirar lo prudente es que una vez que te saques el barbijo y, si has tocado, sobre todo te lo has querido acomodar te higienices las manos porque si estuviste hablando con alguien que no respetó la distancia o no tenía bien puesto el barbijo por ahí puede haber llegado alguna gotita y por eso que se pase alcohol rápidamente”.

LO QUE QUERÉS DECIR ES QUE EL VIRUS TIENE UN TIEMPO DETERMINADO, SI VOS TE TOCÁS Y PASARON UN PAR DE HORAS ES MÁS DIFÍCIL DE QUE SEA INMEDIATO.

“Es más difícil. Es una costumbre sana también, como esto de haber aprendido a no compartir el mate que después de un tiempo uno dice, uh, la pucha, la verdad que era verdad lo que nos decían ¿cómo pueden compartir el mate? Uno ha visto que durante el año pasado, básicamente, no ha habido tantos contagios de gripe ni resfríos por esta costumbre que nosotros teníamos ¿quién no ha ido en el trabajo a otra oficina y le han ofrecido un mate y lo ha tomado y por ahí había alguien enfermo? Creo que estas costumbres que tienen que ver con la higiene personal que nos cuidan la salud hay que asumirlas".

LLEGARON PARA QUEDARSE.

“Llegaron para quedarse. Lo del mate llegó para quedarse, después, los saludos iremos viendo con el tiempo”.

HOY LA SITUACIÓN SIGUE SIENDO CRÍTICA EN CUANTO A LA CANTIDAD DE CAMAS, EN GENERAL, NO MERMÓ LA CANTIDAD DE GENTE QUE VA A SER CONSULTA POR SÍNTOMAS, TAMPOCO AUMENTÓ DEMASIADO ESTA SEMANA.

“No, se estuvo sosteniendo como te digo en esos valores. Tal vez los días de menor consulta son los sábados y domingos pero ya el lunes empieza a repuntar otra vez”.

A MÍ NO ME ASUSTA QUE VAYAN A HACER LA CONSULTA LO QUE PASA QUE PASA COMO DECÍAS HOY GRACIELA, PASA POR LA CONCIENCIA DE CADA UNO, NOSOTROS LE PEDIMOS AL ESTADO QUE HAGA COSAS O A LOS GOBIERNOS QUE TOMEN DETERMINACIONES ¿PERO NOSOTROS QUÉ HACEMOS? VAMOS AL CUMPLEAÑOS DE FULANO, SOMOS CINCO NOMÁS, NO HAY PROBLEMA PORQUE EN REALIDAD VA A ESTAR VENTILADO. NO PODÉS IR, NO PODÉS IR, NO LE BUSQUÉS LA VUELTA PARA IR.

“Uno espera de las autoridades, a todos los niveles, prediquen con el ejemplo. Si uno ve que un intendente, un gobernador, un presidente, un ministro, no respeta esto que nosotros decimos del uso adecuado del barbijo, del distanciamiento, y cuando muchos de nuestros conciudadanos han tenido pérdidas fatales y no han podido tener el velorio de sus familiares y uno ve lo que pasó con Maradona, lo que pasó con el ministro de transporte y las manifestaciones cotidianas en Buenos Aires, esas cosas también a la gente la confunden mucho porque desde un lugar estamos diciendo nos tenemos que cuidar porque las camas se están ocupando a un ritmo importante, algunos empiezan a hablar del oxígeno que afortunadamente no nos pasa a nosotros y que hay que cuidarse, que no hay que salir, que no hay que reunirse y ve estas cosas en la tele y dice, bueno, ¿cómo es la cuestión acá?, ¿yo me tengo que cuidar y ellos no?. Todos tenemos que poner mucho de nuestra parte”.

¿PUEDEN LLEGAR A TENER PROBLEMA CON EL OXÍGENO?

“Nosotros afortunadamente no. Esperemos no tenerlo.”

¿LOS RESPIRADORES EN QUÉ PORCENTAJE SE ESTÁN USANDO?

“Nosotros tenemos respiradores siempre. Ya teníamos prepandemia respiradores de más para solventar alguna situación de rotura de alguno pero en este momento para pacientes Covid hay 10 pacientes en uso de respiradores”.

¿SON MÁS JÓVENES LOS QUE ESTÁN EN TERAPIA?

“Sí, ha bajado también la edad. Nosotros notamos que las edades de los internados en terapia y en la consulta han bajado. El año pasado nosotros teníamos pacientes más añosos y ahora ya tenemos un promedio de edad entre 60 y 65 años en terapia”.

LAS COMORBILIDADES SIGUEN SIENDO DIABETES, OBESIDAD, LAS MÁS PREOCUPANTES.

“La obesidad es la más preocupante, y, sí, después cualquier otra patología que comprometa inmunológicamente a las personas, o también en la función de los pulmones, son las que hacen que los cuadros sean graves", finalizó.