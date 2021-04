"De 42 camas UTI, tenemos 36 ocupadas y 6 disponibles"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno, quien aseguró que "el Hospital Municipal, el servicio de emergencias y el servicio de atención primaria están trabajando al máximo de su capacidad". "Son más las reuniones informales, familiares o entre personas conocidas las que están generando los contagios que las actividades económicas y todo tipo de restricciones de fases van sobre actividades económicas", expresó a CAFEXMEDIO.

"Hoy lo que nosotros vemos es que la mayoría de los contactos se dan entre personas que tienen algún grado de conocimiento unas con otras, no son personas que no se conocen y que tienen un contagio en una actividad comercial, con el uso del transporte público o en otra actividad en la cual se contagia de alguien que no sabe que está enfermo sino que se contagian o de un familiar con el cual no convive, o de un amigo con el cual se encontraron en alguna reunión", indicó Jouglard.

El funcionario local remarcó que "son más las reuniones informales, familiares o entre personas conocidas las que están generando los contagios que las actividades económicas y todo este tipo de restricciones de fases van sobre actividades económicas".

"Hay que tener toda la esperanza puesta en que el sistema de fases es el que va a disminuir la cantidad de contagios es estar viendo por ahí el problema en otro sentido y lo que nosotros creemos es que hay que ajustar todas las actividades", añadió.

ENTIENDO ESTA SITUACIÓN QUE VOS PLANTEÁS QUE EL PROBLEMA MAYOR ESTÁ SOBRE ESO Y QUE NO ESTÁ PUNTUALMENTE SOBRE PONER MÁS RESTRICCIONES SINO LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA SOCIEDAD, PERO, FRENTE A ESTO QUE NO OCURRE, LOS HOSPITALES ESTÁN DESBORDADOS Y EL PERSONAL SANITARIO YA NO DA MÁS. ENTONCES ¿QUÉ SE HACE ANTE ESTA SITUACIÓN? YO NO QUISIERA ESTAR EN LOS ZAPATOS DE NINGÚN DIRIGENTE POLÍTICO QUE TIENE QUE TOMAR DECISIONES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS PERO ALGO HAY QUE HACER.

“El municipio tiene un hospital que está trabajando al máximo de la capacidad, el servicio de emergencia que trabaja al máximo de la capacidad y el servicio de atención primaria que está trabajando al máximo de la capacidad para dar respuesta a toda esta situación".

Jouglard explicó que, "con respecto a las actividades, estamos trabajando con toda la gente de Movilidad Urbana concientizando a toda la gente que está en la vía pública, en los parques, en el uso de las medidas de protección".

"Lo que hemos trabajado el sábado a la noche tratando de controlar la nocturnidad, hemos tenido muy pocas fiestas clandestinas en las cuales hemos tenido que intervenir. Hubo muy buen comportamiento por parte de la gente en la nocturnidad", expresó.

"Estamos de alguna manera tratando de ordenar toda la ciudad para que exista la menor cantidad de contagios. Lo que nos es muy complejo en algunos casos es lo que pasa puertas adentro de un domicilio y es ahí donde nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad también de la persona porque creer que el Estado, sea municipal, provincial, nacional, va a poder conseguir que a través de medidas, decretos, se consiga bajar el número de contagios es estar esperando que la responsabilidad del otro le solucione el problema, no digo que nosotros como Estado no tomemos medidas, nosotros estamos tomando la mayor de las medidas que podemos desde el punto de vista de controlar lo que hoy está en el decreto, de controlar todo lo que hoy está vigente y, de alguna manera, reforzar lo que se está haciendo en toda la ciudad y

por eso hemos salido a todas las actividades económicas a reforzar el cumplimiento de los protocolos pero lo que sucede puertas adentro de los domicilios en los días de semana, en la noche, o los fines de semana, es muy difícil que nosotros podamos controlar eso”, remarcó.

ME QUEDÓ CLARO ESTO DE LA TOMA DE DECISIONES. AHORA, ANTE ESTA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ VIVIENDO CON UN AUMENTO MUY IMPORTANTE DE CASOS PRINCIPALMENTE DE LETALIDAD PORQUE EN OCHO DÍAS LLEVAMOS 46 FALLECIDOS EN BAHÍA BLANCA VÍCTIMAS DE COVID. ¿HAY ALGO QUE USTEDES CREEN QUE EN EL CORTO PLAZO HAY QUE HACER, QUE SE PUEDE TOMAR ALGUNA DECISIÓN RÁPIDAMENTE SOBRE ESTO?

“Hay algunas medidas que tienen que ver con, primero, garantizar que todo el mundo a priori que se enferma tenga la posibilidad de tener atención médica correspondiente. Lamentablemente, toda esta gente que falleció por lo menos pudo contar con la atención médica correspondiente para poder luchar contra una enfermedad. Aparentemente, estas cepas o estas variedades son más agresivas y tienen una letalidad más alta de la que teníamos en otros meses”.

El Secretario de Gobierno mencionó que "estamos trabajando con lo que hoy hay limitado de circulación que se cumplan de la mejor manera posible los protocolos y las medidas de protección para aquella gente que se va a trasladar".

"Le estamos pidiendo a toda aquella persona que no se reúna, que no mantenga reuniones y que salga lo mínimo e indispensable a tener contacto con las cosas que tiene obligadas de hacer, si está saliendo a trabajar que vaya a trabajar pero que después regrese a su domicilio y evite las reuniones familiares o de amigos o sociales, que hasta ahora en alguna medida lo podía hacer pero que ahora no están recomendadas, ni siquiera están permitidas”, aseveró.

INDUDABLEMENTE QUE CUANDO HABLAMOS DE LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO, QUE ESTAMOS PADECIENDO, ES GENERAL, NO ES QUE INCURSIONA SOLO EN EL TEMA BAHÍA BLANCA. CUANDO EN MUCHOS MUNICIPIOS LAS TERAPIAS NO ALCANZAN DE LA REGIÓN, O, INCLUSIVE, EN ALGUNOS NO HAY TERAPIA, RECURREN A NUESTRA CIUDAD, Y ESTE ES UN GRAVE PROBLEMA. ¿HAN APORTADO LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD PRIVADOS MAYOR CANTIDAD DE CAMAS DE UTI PARA TERAPIA INTENSIVA O TODAVÍA NO?

“Tengamos en cuenta que este brote que estamos sufriendo ahora fue un brote de crecimiento muy rápido que agarró a parte del sector privado con una sobrecarga del sistema porque estaba resolviendo patologías que son habituales y que inclusive hay una sobrecarga por lo que durante el año pasado no se hizo. En la medida que algunas camas se van liberando porque se va dando más prioridad al Covid se van liberando algunas camas, de terapia intensiva se incorporaron algunas en estos días, se aumentó un poco el número, habíamos arrancado sobre 32 y en el día de ayer ya había 42 camas disponibles”.

¿42 CAMAS YA HAY EN BAHÍA BLANCA AHORA?

“Al día de ayer había 42 camas de UTI, obviamente, no todas disponibles. Hay 36 ocupadas y 6 disponibles”.

¿QUÉ TE DICEN LOS ASESORES, LOS QUE ENTIENDEN DEL TEMA? ¿SE VA A SOSTENER COMO UNA MESETA? ¿VA A IR EN AUMENTO? ¿QUÉ PERSPECTIVA HAY?

“En algunos lugares se puede ver que hay un amesetamiento no solo en Bahía Blanca sino en general en el área metropolitana que viene como un poquito adelante de nosotros, en cuanto a días hay un amesetamiento de los números, lo que uno todavía no sabe es si este amesetamiento va a persistir en el tiempo o tiene tendencia a caer".

Además, dijo que "hoy tenemos más de 3000 casos activos, deberíamos tener menos cantidad de casos activos, debería esto bajar para tener un número más tolerable y que no se cargue tanto el sistema de salud".

"Si los casos activos bajan, lo que también tengamos en cuenta es esta posibilidad de que cuando hay tanta cantidad de contagios y en casos estos donde el virus pareciera ser un grado más de letalidad también hay mucha gente que lamentablemente pierde la vida por el coronavirus y cuando más contagios hay también hay más posibilidades que en algún momento inclusive pueda el virus también mutar", enfatizó.

"Lo más importante es bajar el número de contagios, volver a números como teníamos en meses anteriores en donde, de alguna manera, podíamos convivir con la enfermedad y bajar este brote lo antes posible", agregó.

EN PRINCIPIO LA PREOCUPACIÓN MÁS IMPORTANTE RADICA EN QUE AL AUMENTAR LA CANTIDAD DE CASOS AUMENTA LA CANTIDAD DE LETALIDAD. ¿LOS NÚMEROS QUE HOY TENEMOS EN BAHÍA BLANCA SON PARA RETROCEDER DE FASE?

“Hay alguna cuestión muy técnica que tiene que ver con números epidemiológicos que miden la razón y la incidencia, son números epidemiológicos que trabaja la gente de salud. Más allá de si el número corresponde o no corresponde, nosotros tenemos hoy hace menos de una semana llevamos en marcha una Fase 3 en la cual bajamos y se implementaron algunas restricciones, habría que ver también si estas restricciones que se tomaron a partir de la baja de Fase 3 han sido efectivas en cuanto a la cantidad de contagios y si lo que sería la baja a Fase 2 va a tener un impacto grande en cuanto a la cantidad de contagios teniendo en cuenta que dentro de esos cambios de fases se involucran también algunas cuestiones que de alguna manera tampoco son benignas”.

Jouglard aseguró que "nosotros hemos siempre estado acorde a lo que la provincia determinaba, en ese sentido hemos hecho lo que la provincia ha determinado y hemos acompañado y ejercido las funciones que nos corresponden dentro de la fase que la provincia ha determinado".

HOY POR HOY, MÁS ALLÁ DE LOS CONTROLES QUE VOS MENCIONABAS Y DE LAS TAREAS QUE ESTÁN REALIZANDO, Y DEL DIÁLOGO QUE CONTINÚAN CON LAS AUTORIDADES MÉDICAS DE LOS DISTINTOS NOSOCOMIOS DE BAHÍA BLANCA, NO HAY OTRA ACTIVIDAD COMO PARA HACER NI PARA CONCLUIR MÁS ALLÁ DE ESTO QUE ESTÁN HACIENDO.

“¿Con respecto al tema de las restricciones? Nosotros estamos poniendo lo máximo que podemos. Obviamente que hay soluciones que no las tenemos ni al alcance de las manos, no las tiene no solo el gobierno municipal, no están en el país, digamos, disponibles, hay cuestiones que tienen que ver con recurso humano, con otras cosas que no se consiguen de un día para el otro”.

¿EL HOSPITAL MILITAR YA ESTÁ FUNCIONANDO?

“El Hospital Militar está funcionando, tiene gente internada, está dentro de las capacidades que tiene en cuanto al recurso humano que tiene disponible, por eso el Intendente a través del senador Feliú había hablado con el Ministerio de Defensa para ver la posibilidad de que se aportara más recurso humano por parte del ejército para poder ampliar la disponibilidad de camas. El hospital tiene algunos sectores que tienen oxígeno", finalizó.