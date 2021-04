El Centro de Telemedicina Universitario (CETEC-U UNS) se refuerza y comenzó a dar turnos para hisopados gratuitos

El Centro de monitoreo telefónico que montaron la UNS y el gobierno provincial tendrá 10 nuevos becarios para seguir el crecimiento de los casos. Desde este lunes también otorga turnos para hisopados a quienes no tengan obra social o prepaga y se encuadren como caso sospechoso de Covid-19.

A causa del crecimiento de los casos y la necesidad de ampliar el monitoreo, la provincia de Buenos Aires anunció a las autoridades de la UNS el refuerzo del recurso humano del Centro de Telemedicina Universitario (CETEC-U) que funciona en el Punto Digital de Villa Mitre mediante la incorporación de 10 nuevos becarios. El CETEC-U se instaló mediante un convenio entre la UNS y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñaban hasta ahora 36 estudiantes del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS que son becados por la Jefatura de Gobierno de la Provincia para realizar en turnos rotativos el seguimiento telefónico de casos sospechosos de Covid-19. Su tarea consiste en el monitoreo de contactos estrechos, recomendaciones para el aislamiento y derivaciones al área social o de salud mental del Municipio de Bahía Blanca, así como también el seguimiento de los ingresos al país con residencia en la región a través de la información aportada por la Dirección Nacional de Migraciones.

Además, desde este lunes se comenzó a otorgar turnos para la realización de testeos rápidos gratuitos. La práctica no es libre –es decir, no se puede llamar o concurrir para pedir un hisopado-, sino que los turnos son asignados por quienes hacen el seguimiento sólo a quienes entran en la definición de “Caso sospechoso de COVID-19” y no cuentan con obra social o prepaga que los cubra.

Los testeos son realizados en el Centro de Jubilados del Cono Sur por personal sanitario, y los turnos se asignan para quienes tienen indicación de hisopado y no cuentan con cobertura de una obra social/prepaga. Los elementos de protección personal y test rápido de antígenos para llevar adelante las tareas mencionadas son provistos por Región Sanitaria I.

“Sostener este importante servicio para Bahía Blanca y la región en el combate de la pandemia, no hubiera sido posible sin el compromiso de los estudiantes, el equipo coordinador, y el financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El refuerzo anunciado en recursos humanos anunciado días atrás por la provincia, resulta sumamente oportuno en el momento de mayor intensidad de la pandemia.” expresó el Subsecretario de Extensión de la UNS, Martín Jasson.

El Director Asociado de la Región Sanitaria I Laureano Alimenti, destacó: "Es fundamental la articulación interinstitucional e interjurisdiccional para el abordaje de la segunda ola de coronavirus. Es entre todos, y nadie se salva solo".

El CETEC-U ha realizado más de 18 mil llamados con un promedio de 450 comunicaciones diarias para el seguimiento epidemiológico en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino, Monte Hermoso, y Patagones.