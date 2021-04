"Si no bajamos la cantidad de casos, el sistema no aguanta"

El ministro de Salud provincial, Daniel Gollán confirmó que "comenzó a enfermarse y a internarse en camas de terapia intensiva gente mucho más joven". Señaló que las restricciones que tenemos "no son suficientes para evitar el colapso y adelantó que "habrá nuevas medida". Precisó que hay distritos del interior bonaerense que "ya están al 100%".

El ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, encabezó hoy una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación contra el coronavirus en territorio bonaerense. El funcionario habló desde el Salón Dorado de la Gobernación, donde explicó el impacto de las primeras restricciones contra la segunda ola de COVID-19 que empezaron a regir el último 9 de abril. Cabe recordar que la Provincia adhirió a las medidas dispuestas para mitigar los contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta el 30 de abril por el presidente Alberto Fernández.

En su presentación, Gollán recordó que "hace más de un mes desde la Provincia veíamos que se venía una segunda ola anticipada y muy agresiva. Lamentablemente las proyecciones que realizamos se hicieron realidad". En ese sentido, explicó que "comenzó a enfermarse y a internarse en camas de terapia intensiva gente mucho más joven, algo que nunca habíamos visto".

En ese marco, el funcionario de Axel Kicillof apubntó directamente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "Lamentablemente no hubo consenso en este diagnóstico. El Gobierno de la Ciudad llevó una postura muy optimista, de situación muy controlada, en el que nos decían que las terapias intensivas no se iban a saturar nunca. Nosotros manifestamos que era un diagnóstico erróneo. Después de lo que hemos visto en estas útlimas tres semanas, quedó en claro que el diagnóstico de la Provincia era el correcto. Por suerte ahora hemos visto que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires están preocupados por lo que es la realidad, con la ocupación del 100% de camas en el sector privado y con un sector público totalmente saturado".

Al referirse a la situación actual y al riesgo por un posible desborde, Gollán sostuvo: "Pensar que las restricciones que tenemos hasta ahora son suficientes para evitar el colapso, es erróneo. Vamos a tener que pensar en nuevas medidas acotadas en el tiempo. No es suficiente que la curva de contagios de coronavirus deje de crecer" sino que se necesita que 'baje drásticamente'.

En medio de ese contexto, el titular de la cartera sanitaria bonaerense precisó que por ahora "a nadie le está faltando atención" pero aclaró que "si no bajamos la cantidad de casos, el sistema no aguanta". "El sistema sanitario del país no aguanta 30 mil casos diarios", inisitió. Además, continuando la línea ofensiva contra la oposición, expresó: "Para los que dicen que no ampliamos el sistema de Salud, les digo que lo hemos ampliado a más del 240%".

Gollán remarcó con gráficos que el pico de contagios de esta segunda ola "es muy superior" a la máxima registrada en el primer año de la pandemia, allá por el mes de agosto de 2020. "No estamos en una meseta alta, estamos en la punta del aconcagua. Hablar de amesetamiento con esta cantidad de casos, decir que estamos conformes, no es la verdad". También anunció que han aumentado la cantidad de testeos en la Provincia: "Incorporamos 50 nuevas postas de testeos rápidos".

Por último, también informó que hay un 75% de ocupación de camas de terapia intesiva en el AMBA. Esto se debe a que hemos agregado camas y no a que bajaron los casos. En tanto, subrayó que en el interior de la Provincia empezó a subir de forma muy marcada la ocupación de camas y ya hay un 55% de ocupación de camas UTI. "Hay distritos que están al 100% y sus pacientes son derivados a municipios cercanos. Hablamos de lugares de una extensión gigante y donde las derivaciones se traducen en kilómetros y kilómetros". (La Noticia1)