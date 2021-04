"Desde el comienzo del ciclo lectivo, tuvimos alrededor de 100 alumnos y 90 docentes contagiados"

Así lo informó a CAFEXMEDIO Claudio Martini, Jefe Distrital de Educación, quien aseguró que "las escuelas son un lugar seguro" y agregó que no se ha registrado ningún brote de Covid en las instituciones educativas locales. "En abril, no se han dado curvas exponenciales. Hay un crecimiento con respecto a marzo pero no es que haya habido un día 5, 8, 40 y 200", remarcó.

“Bahía Blanca tiene 3232 burbujas o grupos dentro de la gestión estatal. Los grupos funcionan escalonadamente en función de la prevención del Covid. A través del equipo que trabaja en la Jefatura Regional empezamos a pensar en ir mirando un poco las fotos del día a día para ir tomando decisiones pedagógicas lo más acertadas posibles para acompañar a estos grupos aislados", indicó Martini.

El docente local explicó que "los grupos van una semana sí, una semana no, en la mayoría de las escuelas y la alternancia propia de la nueva presencialidad se da en función de los grupos que se van aislando o van volviendo, si es Covid positivo son 14 días para el docente y los alumnos y, si es presunto Covid, cuando se descarta la situación de Covid tanto el grupo como el docente vuelve, puede ser 48, 72, 96 horas".

HOY POR HOY EN BAHÍA BLANCA DESDE EL COMIENZO DE LAS CLASES HASTA HACE UNA SEMANA ¿QUÉ DATOS NOS PODÉS APORTAR DE CONTAGIOS?

“Nosotros vamos teniendo un informe que la escuela reporta a una aplicación Cuidar Escuelas que va directamente a Nación y reporta a través de las jefaturas distritales y yo envío a La Plata cada mediodía. Yo te puedo decir que la última semana, la última quincena, primero que no ha habido ningún brote en ninguna escuela de toda la región. Hay escuelas que tienen un alumno con positivo y capaz que cuatro con sospechosos, un docente positivo, un auxiliar, o sospechoso. Esa información se va relevando y se va enviando".

Martini mencionó que "en el último mes de abril, por supuesto, que superó a marzo pero no es que haya habido un día 5, 8, 40 y 200".

"No se han dado curvas exponenciales. Hay un crecimiento, sí, del reporte diario que la escuela recoge como información de la familia”, añadió.

HASTA EL MOMENTO HAY ALUMNOS Y DOCENTES CONTAGIADOS DESDE EL COMIENZO PERO NADIE PUEDE DETERMINAR SI SE CONTAGIARON EN EL AULA O SE CONTAGIARON FUERA DE ELLA. ESTO ES IMPOSIBLE DE SABERLO.

“Con las herramientas que tengo, no puedo decir se contagió en la escuela o no se contagió en la escuela. La escuela cumple los protocolos, la escuela es un lugar seguro. Hay escuelas que no han tenido ningún chico positivo o uno, y estamos hablando que en Bahía Blanca tenemos una matrícula, aproximadamente, de 70000 alumnos y unos 8000 docentes y auxiliares".

¿HAY UN PROMEDIO DE BURBUJAS DIARIAS?

“El último reporte de esta semana que está corriendo, que fue el día martes, teníamos, aproximadamente, al corte del mediodía, 70 grupos aislados. Ese día la ciudad tuvo 70 grupos aislados".

¿CUÁNTOS CHICOS SE HAN CONTAGIADO Y CUÁNTOS DOCENTES SE HAN CONTAGIADO DESDE EL INICIO DE LAS CLASES?

“Desde el inicio de las clases, en el mes de marzo hubo un aporte acumulado, muy pocos casos, 10 casos de alumnos y docentes y auxiliares 30 fueron los reportes que recogió la escuela en marzo. En abril, es un poco mayor".

¿TENDRÍAMOS DESDE EL INICIO DE LAS CLASES ALREDEDOR DE 100 ALUMNOS REPORTADOS COMO CONTAGIADOS?

“Sí”.

YO TENGO UN DATO QUE ESTARÍA CERCA DE 80 LOS DOCENTES CONTAGIADOS Y 100 LOS ALUMNOS CONTAGIADOS.

“Sí. Un centenar de alumnos y unos 90 docentes".

HAY UN DATO QUE A MÍ ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE SEGURAMENTE ESTÁ RELACIONADO CON LA CARGA DE DATOS, O ESTÁ RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS, PORQUE YO SÉ QUE USTEDES ESTÁN EN CONTACTO TAMBIÉN CON LAS AUTORIDADES SANITARIAS LOCALES, Y ESTO ESTÁ BÁRBARO, PERO ¿SABÉS POR QUÉ ME LLAMA LA ATENCIÓN? ME LLAMA LA ATENCIÓN QUE EL COMITÉ DE CONTINGENCIA DE CORONAVIRUS INFORMA UNA CANTIDAD DE CASOS EN CHICOS EN EDAD ESCOLAR MUCHO MÁS AMPLIA QUE LOS CONTAGIOS QUE SE MENCIONAN DENTRO DE LO QUE ES DE MANERA OFICIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. ENTONCES, O LOS PADRES NO COMUNICAN LOS CASOS A LAS ESCUELAS O NO SE HACE EL CORRESPONDIENTE CARGADO EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA MISMA MANERA, PERO HAY DATOS QUE SON REALMENTE LLAMATIVOS PORQUE NO SE CONDICEN CON ESOS NÚMEROS, PERO, BUENO, YO ME QUEDO CON LOS DATOS QUE USTEDES DAN. HASTA COMIENZO DE ESTA SEMANA APROXIMADAMENTE 100 ALUMNOS Y 90 DOCENTES DESDE EL INICIO DE CLASES, EN BAHÍA BLANCA, ADQUIRIERON COVID O FUERON REPORTADOS POR COVID.

“Fueron reportados con Covid. Yo sé que por franja etaria, me parece, cómo se va cargando, no lo tengo presente y no voy a hablar de lo que no sé. Ahora vos me decís ¿hay algún margen de error? Seguramente que sí. ¿Qué te puedo decir con certeza? Hoy, no hay ningún brote en ninguna escuela”.

¿ALGUNO TE CONSULTA, YA SEA DE PROVINCIA, DEL MUNICIPIO, DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, A VER SI VOS CREÉS QUE ES NECESARIO POSPONER LAS CLASES, NO POSPONER LAS CLASES, O ESAS SON DECISIONES QUE VAN MUCHO MÁS ALLÁ DE TU FUNCIÓN?

“En las mesas de trabajo desde Educación y las que hemos compartido con Salud, tanto Región Sanitaria como en el nivel central, uno siempre da su punto de vista en función de los números y la pregunta de siempre es ¿las escuelas están siendo un lugar donde se arman brotes? En este caso no. Ahora vos me decís, todo lo que genera el transporte y yo no lo puedo decir porque no soy epidemiólogo, pero, evidentemente, los casos van aumentando en función de cómo se va moviendo la sociedad", finalizó.