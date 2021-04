"En Bahía Blanca se aplicaron 55.836 vacunas contra el Covid"

Esas fueron las palabras de Maximiliano Núñez Fariña, quien añadió que 51.121 corresponden a la primer dosis. "Hoy por hoy, de los 119.997 inscriptos en el VacunatePBA, casi el 67% de la gente en Bahía Blanca, es gente que no tiene ningún tipo de patología", subrayó a CAFEXMEDIO.

“Hasta hoy, se aplicaron en Bahía Blanca, 55.836 de las cuales 51.121 son de la primer dosis", indicó Núñez Fariña.



El funcionario provincial explicó que, en el caso de la segunda dosis del personal sanitario, la misma fue postergada por 3 meses.

“Lo que se está buscando con esto es que el mismo acto de vacunar a una persona el Estado lo que prefiere es vacunar a dos personas. El Estado prefiere que se la apliquen a otra persona distinta, cuestión de llegar a tener el mayor número de gente con la primer dosis porque lo que está demostrando científicamente, de esa persona que tiene por lo menos una dosis, el ingreso al hospital disminuye notablemente y también pasa la enfermedad, si la vuelve a contraer, la pasa de una mejor forma que aquellas personas que no la pasan cuando no están vacunadas”, remarcó.

DE LOS MÁS DE 800 Y PICO DE POLICÍAS QUE PERTENECEN A LA SUPERINTENDENCIA DE BAHÍA BLANCA SOLAMENTE VACUNARON A 36. ¿SABÉS ALGO DE ESTO?

“Hoy el Estado está priorizando la primer dosis a mayores de 60 años, con o sin enfermedad preexistente y agentes de salud. Agentes de policía, si bien son esenciales y son prioritarios, en este caso, lo que se está buscando es la mayor cantidad de gente vacunarla con la primer dosis mayores de 60 años. Seguramente en estos días, en esta semana, o en el transcurso de este mes, si podemos bajar la cantidad de gente vacunada en el sentido de que el criterio de vacunación pueda bajar a los policías, se van a empezar a vacunar".

El profesional local explicó que "algunos de los efectivos fueron vacunados cuando, en un momento, había mucha cantidad de Sinophrm en Argentina".

"Lo que se decidió en ese momento es esa vacuna dársela a aquellas personas que sean menores de 60 con o sin enfermedad preexistente, a maestros y policías y ahí entró muchos maestros y muchos policías. Hoy la decisión es vacunar a los mayores de 60 años con Sinopharm. Creo que hasta el sábado o domingo tenemos turnera, así que vamos a tener vacunas”, añadió.

¿CUANDO DECÍS TENEMOS TURNERA ES QUE YA SE HAN ENTREGADO TURNOS?

“Tengo turnera compatible con la cantidad de dosis que tengo yo acá. Todos los días se hace un censo, cada uno de los centros de vacunación tiene que elevar al sistema todos los días cuántas vacunas tiene y cuántas vacunas aplicó y ahí se saca el porcentaje. En algunos casos, si no coincide, tienen que volver a contar todo para que coincida. Una vez que esté todo eso relevado la lógica del sistema empieza a habilitar turnos".

Núñez Fariña expresó que "nos pasó una vez que vinieron más turnos de las dosis que teníamos".

"Hoy estamos tratando de ir viéndolo. Realmente el sistema puede fallar. En una oportunidad, no en Bahía Blanca sino en otras localidades, lo que ha surgido es que el sistema envió los turnos sin haber llegado las vacunas. La ventaja que tiene ahora es que ahora el sistema está poniendo bien y la gente también está cargando bien nombre y apellido entonces uno lo puede llamar por teléfono para suspendérselo”, remarcó.

HAY ALGUNOS DISTRITOS CERCANOS A BAHÍA BLANCA O DE LA REGIÓN SANITARIA QUE SE QUEJARON POR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS. ¿ESTO DEPENDE DE REGIÓN SANITARIA O DIRECTAMENTE PROVINCIA LOS MANDA Y DICE ESTO VA PARA TAL MUNICIPIO Y ESTO PARA TAL OTRO?

“Normalmente provincia lo manda a cada uno de los municipios pero va en relación a la cantidad de gente que tiene esa localidad. Yo, por darte un ejemplo, una localidad chica que ya tiene un porcentaje importante de la gente vacunada no se justifica que envíen mayor cantidad de dosis. Por eso nosotros pedimos que cuanta más gente se inscriba dentro del VacunatePBA, que es la única forma o mecanismo que tenemos para vacunar, más posibilidad tiene esa localidad de vacunarse".

Además, mencionó que "hoy por hoy, casi el 67% de la gente que está inscripta en el VacunatePBA, en Bahía Blanca, es gente que no tiene ningún tipo de patología y, el 40%, si".

"Te puedo asegurar que hoy están inscriptos 119.997 personas, de eso el 60% no tiene ninguna patología y está entre 18 y 59 años. En la Región Sanitaria son 252.777”, agregó.

LA SEMANA PASADA HABLABA CON NOSOTROS EL INTENDENTE DE CORONEL ROSALES, MARIANO USET, Y NOS DECÍA NOSOTROS ESTUVIMOS VEINTIPICO DE DÍAS SIN RECIBIR VACUNAS Y RECIBIMOS LA MISMA CANTIDAD DE DOSIS QUE CORONEL SUÁREZ QUE TIENE LA MITAD DE LA POBLACIÓN QUE PUNTA ALTA.

“Sí, lo hemos hablado con él en más de una oportunidad. Hoy Punta Alta está recibiendo, estuvo recibiendo toda esta semana, la semana pasada y van a seguir recibiendo como estamos recibiendo todos”.

¿REGIÓN SANITARIA RELEVA LA CANTIDAD DE CAMAS QUE HAY EN BAHÍA BLANCA, EN GENERAL, POR CADA HOSPITAL? ¿RELEVA CUÁNTAS DE ESAS CAMAS ESTÁN DESTINADAS A COVID?

“En este momento, lo está haciendo en conjunto la Municipalidad de Bahía Blanca, la Secretaría de Salud, es un relevamiento que sale todos los días y ese relevamiento es cargado, día por día, al sistema de provincia. Es importante tener ese dato porque la única forma que nosotros podemos previsibilizar si en algún momento podemos tener algún inconveniente. Es lo que estuvimos previsibilizando todos estos días".

LA PREGUNTA APUNTA A ESO TENIENDO EN CUENTA LO QUE DIJO EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EN EL DÍA DE AYER EN ESTE DIÁLOGO CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES PRIVADAS DONDE ÉL SUGIERE QUE DESTINEN MAYOR CANTIDAD DE CAMAS PARA EL ÁMBITO COVID.

“Bahía Blanca es uno de los 15 distritos que tenemos nosotros. En la Región el lugar más importante de atención de pacientes es Bahía Blanca, el Hospital Penna y, después, los hospitales privados de acá de Bahía Blanca. A nosotros nos sirve tener esa información para poder derivar y saber a dónde derivar porque no solo es derivar pacientes que no tengan cobertura sino tenés muchos pacientes que tienen IOMA, PAMI, Swiss Medical u OSDE pero igualmente el Estado los tiene que derivar".

Núñez Fariña sostuvo que "estamos en pandemia y somos todos iguales y, donde la provincia pueda acompañar y ayudar, lo va a hacer".

"Lo bueno de esto es que el trabajo que hizo la provincia el año pasado, el esfuerzo que hizo en equipar lugares como Tornquist, como Monte Hermoso, como Chaves, como Pigüé, como Adolfo Alsina, Guaminí, Patagones también, son lugares donde se fortaleció el sistema sanitario y esto ha hecho que Bahía Blanca tampoco sature o se desborde", enfatizó.

NOS DECÍA ALEJANDRO DICHIARA DE NADA ME SIRVEN ALGUNAS CUESTIONES PORQUE NO TENGO PERSONAL. TENGO EL HOSPITAL, TENGO TODO, PERO NO TENGO PERSONAL.

“No sé en qué contexto lo dijo Alejandro. Sí ayuda que vos tengas un respirador o tengas una UTI con tecnología que vos puedas formar una persona que te pueda sacar del momento a un paciente, eso es muy importante y la provincia lo tiene, ya está armado, es telemedicina, en la cual una persona desde otro lugar lo va ayudando, lo va acompañando, a una persona que sea idónea en el conocimiento pero no tenga el conocimiento exacto de cómo se usa y lo va guiando como para tener a esa persona estabilizada y cuando se pueda derivar se deriva”.

Para finalizar, mencionó que "nosotros seguimos siendo una ciudad de riesgo por el crecimiento exponencial, esto quiere decir, que nos tenemos que seguir cuidando".

"Por más que esté la vacuna la gente se puede contagiar pero el barbijo, el distanciamiento físico y social, el lavado frecuente de manos, fue lo que el año pasado nos permitió sobrellevar esta pandemia. Este año le agregamos la vacuna pero tenemos que seguir con el mismo cuidado que el año pasado. Eso es fundamental", sentenció.