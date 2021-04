Baeza dijo que no puede haber intromisión del Gobierno Nacional en las provincias en materia educativa

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO el abogado constitucionalista local, al referirse al conflicto desatado en los últimos días entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por el pedido de la suspensión de las clases presenciales en Capital Federal. "Larreta aceptó el DNU en el sentido que recurrió a la Corte diciendo, mire, este DNU viola la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, resuélvanlo ustedes en forma originaria", remarcó.

“El decreto que establece que únicamente en el AMBA no va a haber clases y dice que el resto de las provincias los gobernadores podrán decidir si abren o no abren las escuelas. A través del DNU, el Presidente quiere decir que no puede invadir las jurisdicciones de la provincia porque desde el año 1993 la Nación se desprendió del sistema educativo en manos de las provincias pero, a la provincia de Buenos Aires, en 40 partidos de ellos y a la Capital Federal le dice, no, ustedes tienen que tener cerradas las escuelas", sostuv Baeza.

El ex magistrado bahiense afirmó que "ya partimos ahí de una base desigual para tratar a las 24 jurisdicciones porque la Capital Federal, aunque no lo quieran decir, equivale a una provincia porque tiene las mismas facultades, elije sus diputados y senadores".

USTED DEBE HABER ESCUCHADO AYER O DEBE HABER LEÍDO QUE MUCHOS DEL OFICIALISMO DECÍAN QUE NO ERA EQUIVALENTE.

“Cuando se produce el decreto se introducen dos acciones en la justicia: una es la que no tiene absolutamente nada que ver el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es promovida por un grupo de padres que se presentan ante un juez en lo Contencioso Administrativo de la Capital, cuyo fallo es apelado luego a la Cámara Contencioso Administrativa de la Capital que dice las escuelas tienen que estar abiertas porque se está vulnerando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"Ese es el fallo que produce y le dice al Jefe de Gabinete, tiene la obligación de abrir las escuelas, se lo dice el fallo de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo de Capital. Al mismo tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un conflicto de jurisdicciones porque dice están invadiendo mi esfera de atribuciones de materia educativa. ¿Qué hace? Lo único que puede hacer según el artículo 117 de la Constitución cuando se crea un conflicto en el que intervino la provincia hay que ir directamente a la Corte Suprema lo que se llama competencia originaria, quiere decir que el asunto nace y muere en la Corte, o sea, la Corte tiene que resolver quién tiene competencia, si el decreto nacional es válido o si ha invadido la jurisdicción de la Capital Federal", expresó Baeza.

"Frente a ese fallo ¿qué tenía que hacer la Nación? Que era la parte perjudicada, porque le estaban boicoteando su decreto, diciéndole, no, tiene que estar abierta, ¿qué tenía que hacer la Nación a través del jefe de los abogados de la Nación, que es el Dr. Zaninni, que es abogado pero está rotulado como personal sanitario a los fines vacunatorio. ¿Qué tenía que haber hecho él? Cualquier estudiante de Derecho que haya rendido Procesal sabe que lo que tiene que hacer es presentarse ante el tribunal que emitió ese fallo, es decir, la Cámara Nacional Contencioso Administrativa de la Capital, para plantearle que se inhiba de seguir entendiendo, es decir, usted no tiene que entender más porque usted no es competente, y si la Cámara dice, no, señor, yo soy competente, ahí se crea lo que se llama un conflicto de competencia cuyo destinatario final, el único que lo puede resolver es también la Corte", manifestó.

"¿Qué hizo el Sr. Zaninni en vez de hacer eso? que era lo normal, lo que cabe hacer, va a un juez federal contencioso administrativo, no de la capital sino Federal, a plantear su reclamo. Este juez federal no es superior a la Cámara Nacional Contencioso Administrativa de la capital, es un juzgado que tiene el mismo equivalente que en otro. Además, nunca puede el juez federal este dejar sin efecto un fallo de una Cámara Nacional Contencioso Administrativa porque no es él superior. El único que podría dejar sin efecto un fallo de la cámara nacional sería la Corte en todo caso", mencionó.

Baeza sostuvo que "lo gracioso es que si uno lee el fallo del juez federal él mismo está diciendo que esto lo tiene que resolver la Corte".

"¿Entonces para qué te metés? Sabés que tu fallo es un fallo que puede ser vulnerado por haber prevaricado. Ese juez federal incurrió en prevaricato. Prevaricato significa tomar una decisión judicial a sabiendas que lo que se está haciendo es contra derecho y este juez federal sabía perfectamente que él no tenía competencia siendo que ya había una acción introducida con un fallo concreto. Se metió, y, ahora, ¿qué dicen los muchachos del gobierno?. Y, si lo cumple, este fallo incurre en violación de los deberes de funcionario público", subrayó.

"Dice si no acata esto está desobedeciendo una orden judicial, todo lo contrario, está obedeciendo la orden judicial que le dio la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en un fallo que no fue recurrido, diciendo, usted tiene la obligación de abrir las escuelas. Ese fallo del juez federal todavía ni siquiera está firme porque la ciudad de Buenos Aires lo va a apelar, entonces, nunca puede incurrir en desobediencia sino simplemente en atacar un fallo que le parece que no es justo", agregó.

"En este momento el único que tiene facultad para resolver, por un lado, quién tiene razón en el planteo que hizo la ciudad de Buenos Aires, eso lo tiene que resolver la Corte, y, aparte, va a tener que resolver el conflicto de competencia entre los dos jueces, el juez federal y el otro, diciendo quién es el competente para entender. La Corte no tiene plazos para fallar en esto y como el decreto, teóricamente, el DNU, termina a fin de mes aunque creo que se va a seguir renovando", opinó.

"La Corte lo que podría hacer rápidamente es dictar una medida cautelar, que también es lo que le pidió Rodríguez Larreta en la presentación ante la Corte, diciendo, señores, no entramos todavía sobre el fondo del asunto, no tenemos plazo, vamos a ver cuándo lo resolvemos, pero, dada la confusión que hay, el conflicto de competencias, decimos quién tiene razón, fulano o mengano, y ahí se acabó el tema, no hay más discusión”.

AYER LEÍA A ALGUNOS CONSTITUCIONALISTAS ARGENTINOS QUE HACÍAN UN ANÁLISIS DEL TEMA Y DECÍAN QUE SI EL PRESIDENTE QUIERE LIMITAR DERECHOS QUE DECLARE EL ESTADO DE SITIO, PARTIENDO, ALGUNOS DE ELLOS, DE QUE EL DNU DEL PRESIDENTE ES INCONSTITUCIONAL POR VARIOS MOTIVOS PERO PRINCIPALMENTE PORQUE ESTÁ SUSPENDIENDO DERECHOS Y LA ÚNICA FORMA DE SUSPENDER DERECHOS EN LA ARGENTINA ES A TRAVÉS DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO QUE TIENE QUE HACER EL CONGRESO DE LA NACIÓN. ¿COINCIDÍS CON ESO?

“No, en absoluto. El estado de sitio es una cosa gravísima que en este momento no se está dando en la Argentina por un conflicto si se abren o no se abren escuelas en 40 partidos del Gran Buenos Aires, 8 provincias, por ejemplo, decidieron seguir dando clases.”

PORQUE PIENSAN POLÍTICAMENTE DE LA MISMA MANERA.

“No. Córdoba, Santa Fe, qué de la misma manera. ¿Por qué el gobierno nacional no fue contra esas provincias diciendo que estaban violando y recurrió a la justicia porque abrían las clases? Porque desde el propio DNU les dijo quedan en facultad de los señores gobernadores y gobernadoras de disponer si abren o no abren.”

ADEMÁS HAY UNA ESPECULACIÓN POLÍTICA PORQUE SANTA FE FUE EN LA LISTA CON ALBERTO FERNÁNDEZ.

“La única especulación política acá es atacar a Larreta por todos los flancos posibles. Por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires sale el contagio hacia la provincia de Buenos Aires dijo Kicillof, dijo también, la mayoría de las personas de la Capital Federal se atienden en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, estamos todos locos. Lo han convertido en la figura central. Esta es una cosa que no tenía que haber llegado a esta instancia judicial, pero es constante el agravio, el ataque constante, constante, únicamente al ámbito de la Capital Federal, y como quedaba mal decir que solamente la Capital no podía dijeron, la Capital, el AMBA, porque sabían que los 40 partidos de la provincia de Buenos Aires que responden a Kicillof ninguno iba a chillar, iban a cerrar como mandaba el DNU. La capital dijo, no, están invadiendo mi jurisdicción. Es evidente, se te nota mucho.”

¿CÓMO VA A HACER KICILLOF ESTO SI ES EL QUE LO OBLIGÓ AL PRESIDENTE A TOMAR ESTA DECISIÓN? INCLUSIVE LO DEJÓ EN OFFSIDE A SU MINISTRO DE EDUCACIÓN QUE UNA HORA ANTES HABÍA DICHO OTRA COSA.

“Y a Vizzotti también, a los dos dejó colgados de un pincel, yo no sé cómo no renunciaron, claro, no tienen dignidad, por eso. Si a vos que sos el jefe de la ciudad de Buenos Aires te invaden con un DNU las facultades de poder vos disponer si abrís o no abrís las escuelas en el ámbito de la Capital Federal, la única forma que vos tenés que resolverlo, y la Constitución dice, señor, tiene que ir a la Corte, no puede hacer nada usted, usted no puede ni abrir ni cerrar, tiene que ir a la Corte, están abiertas no porque lo haya decidido Rodríguez Larreta, porque lo decidió la cámara nacional a raíz del planteo presentado no por el gobierno de Rodríguez Larreta sino por un grupo de padres, no es porque Larreta quiere desobedecer, Larreta no tuvo nada que ver hasta ahora. Larreta aceptó el DNU en el sentido que recurrió a la Corte diciendo, mire, este DNU viola la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, resuélvanlo ustedes en forma originaria. Eso es lo único que hizo Rodríguez Larreta. Él no se opuso al DNU, él planteó la única cosa que podía hacer conforme al artículo 117 de la Constitución. Tengo que ir a la Corte, y fue a la Corte, veremos qué dice la Corte”, finalizó.