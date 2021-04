"En la ciudad, se necesitan medidas restrictivas, en un sistema de salud estresado, agotado y saturado"

Esas fueron las palabras de Gustavo Piñero, Director Adjunto del Hospital Municipal, quien remarcó que "tenemos casi la totalidad de la terapia intensiva cubierta, tantp Covid como no Covid". "La situación de la ciudad es muy complicada y esto recién empieza porque recién estamos entrando en otoño", subrayó a CAFEXMEDIO.

“El panorama de la ciudad es complicado y, el del hospital, más todavía. Del parte reciente de hace unos minutos tenemos 16 pacientes Covid, de los cuales 13 son confirmados y 3 son sospecha en guardia esperando internación. Tenemos 25 en la sala de internación de clínica médica con lo cual la sala de clínica médica va a pasar a ser toda Covid con lo que tenemos que mover todos los pacientes no Covid al área quirúrgica, tenemos casi la totalidad de la terapia intensiva cubierta Covid y no Covid", indicó Piñero.

El profesional local agregó que "el escenario tiene como positivo que el personal está en su mayoría ya vacunado pero está cansado".

"Toda apertura y más cantidad de pacientes necesitan armar equipos de trabajo, no se consigue personal para poder hacerlo porque el recurso humano es lo que está detrás de una cama, de un monitor, de un respirador y esto recién empieza porque recién estamos entrando en otoño", añadió.



ESTO DA MUESTRA DE LA DIMENSIÓN DE LO QUE ESTAMOS VIVIENDO Y ME PONE MUY MAL CUANDO LA GENTE NO CUMPLE CON LO QUE TIENE QUE CUMPLIR QUE ES CON LA SITUACIÓN DE EVITAR REUNIONES, DE SALIR CUANDO NO TIENE QUE SALIR. ¿CÓMO HACEMOS PARA COMUNICAR Y PARA QUE ESTO SE VEA? LA VERDAD QUE YO HABLO CON VOS, HABLO EN PRIVADO, Y HABLO CON OTROS COLEGAS Y LA VERDAD QUE LOS NOTO CANSADOS, ORGULLOSOS DE LO QUE HACEN PERO CANSADOS, NO LES DA EL ALMA PARA TRABAJAR.



“Uno está cansado porque no es solamente el cansancio físico sino también el mental, el estrés, las situaciones, las historias detrás de cada paciente, de cada familia, y, por el otro lado, ver este mundo esquizofrénico que cuando uno sale del hospital ve que cualquiera hace cualquier cosa. Eso también produce un agotamiento porque el sistema de salud tiene un tope, tiene una cantidad y una capacidad de respuesta, no es inextensible, no puede hacerse extensible infinitamente”.

Además, remarcó que "por suerte se está acelerando el plan de vacunación y ojalá lleguemos a la cantidad que se necesita para producir una estabilidad del virus pero, en el medio de eso, se necesita las medidas restrictivas, aunque sean antipáticas, pero hoy no queda otra, más en un sistema de salud estresado y agotado, y saturado".

VOS SOS UNA PERSONA QUE HA TRABAJADO SIEMPRE EN LO QUE ES EL HOSPITAL PÚBLICO Y SE BRINDA PERMANENTEMENTE HACIA LA ATENCIÓN. HOY EL GOBERNADOR HA PEDIDO QUE LAS CLÍNICAS PRIVADAS DISPONGAN DE LA URGENCIA HACIA LOS TEMAS COVID PARA DARLE UN APOYO O SUSTENTO A LO QUE ESTÁ PASANDO EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ¿LO VE POSITIVO ESTO?



“Hay que atender también la realidad que están pasando los hospitales privados con el tema de la falta de droga, la falta de personal, tienen lo mismo y, obviamente, cuando se habla de patología que no es Covid y que se atiende, no es patología que uno la piensa como programada, que puede venir en otro momento. Nadie elige cuándo hacer un ACV, un infarto, descompensarse de una enfermedad pulmonar crónica o de una diabetes".

Piñero sostuvo que "los pacientes no Covid, también son pacientes complejos se podrán suspender cirugías programadas que puedan esperar su tiempo pero ya venimos también con la demora del 2020, pacientes con cirugías de cáncer que se postergaron un año".

"Hay que hacer una mirada completa más allá del Covid y hay que saber leer hacia dónde se va. Esto que para nosotros es como una guerra y el que termina la guerra se va como veterano de guerra y trata de descansar. Nosotros cuando esto termine seguimos. Hay una gran deuda con el personal de salud desde hace años porque se avanza, se retrocede, es irónico que el personal de salud no tenga insalubridad, murió gente, se enfermó gente y, hoy por hoy, hay que empezar a buscar incentivos para que esta gente que está cansada y estresada tenga una luz en el camino".

"Lo que uno ve son más que nada castigos o insultos porque ese premio de $6500 es un insulto al personal de salud. Si yo tengo que plantearle a un alumno de medicina que termina medicina entre hacer un servicio de emergencia donde tiene que estar en un lugar donde probablemente viva de guardia, en algunos lados mal paga, en otros lados mejores paga, pero una situación estresante, viviendo entre la vida y la muerte, con las agresiones a veces de pacientes o familiares, sumado a eso, no tiene una carrera en el futuro de salir de ese sistema de guardia, nadie lo va a elegir. Va a elegir hacer dermatología, tranquilo, en un consultorio, con un buen bono. Hay que empezar a incentivar estas especialidades que son críticas y que se están abandonando porque no vamos a tener terapistas ni clínicos", finalizó.