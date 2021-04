"En nuestra ciudad, tenemos 30 chicos por día, en edad escolar, que se contagian de Covid"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Gabriel Delfino, titular de Suteba Bahía Blanca, quien agregó que "es absolutamente preocupante porque es una de las líneas que más aumenta”. "La suspensión temporaria de las clases, tal vez ayudaría a aplacar o aplanar un poco la curva y, después, seguiremos trabajando", indicó.

“Si es en cuanto a la cuestión de protocolo, obviamente, la mayoría los cumplen y hay algunos otros, que no. Lo que nosotros estamos viendo es que todavía no tenemos un registro exacto pero sí lo que estamos viendo es que, día a día, son cada vez más los docentes contagiados y un aumento muy importante de niños y niñas y jóvenes, sobre todo jóvenes de 10 a 19 años" sostuvo Delfino.

La dirigente expresó que "la curva de aumentos es muy grande y de burbujas aisladas, más allá de que hay chicos y chicas que no han tenido clase porque no se han cubierto los cargos que deberían cubrirse para que esto se lleve adelante dentro de esta situación de pandemia, una burbuja una semana, otra burbuja otra semana, aun así tampoco se ha llevado adelante".

"En Bahía hemos tenido 500 casos de contagios en un día que lo que nosotros vemos es muy similar a lo que pasó tanto en la provincia de Buenos Aires como en CABA, el aumento de casos se da a partir de la presencialidad en las escuelas por lo que implica el movimiento de gente, de familias, de chicos, de chicas. En estos tiempos un colectivo en el horario del mediodía, realmente están llenos de la misma manera que si estuvieran circulando en una época que no hubiera pandemia", subrayó.

"Hay muchos vectores que hacen que hoy estemos en esta situación, los médicos con una preocupación absoluta, las camas ocupadas, hay familias que nos manifiestan estas preocupaciones, otras que no, claramente pero acá lo que nosotros estamos viendo es que cada vez tenemos como el virus más cerca”, añadió.

COINCIDO CON LO QUE DECÍS CUANDO HACÉS REFERENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO. CUANDO TE DICEN QUE HAY X CANTIDAD DE DOCENTES CONTAGIADOS O X CANTIDAD DE ALUMNOS CONTAGIADOS, SEGURAMENTE EN LA BURBUJA ES DONDE MENOS SE CONTAGIAN LAS PERSONAS. INDUDABLEMENTE QUE TANTOS DOCENTES COMO ALUMNOS EL PROBLEMA DONDE MENOS SE CONTAGIAN ES EN LA BURBUJA PORQUE TANTO LOS DOCENTES COMO LOS DIRECTIVOS, COMO LOS PROPIOS ALUMNOS, TIENEN UN CONOCIMIENTO DE CÓMO DEBE APLICARSE. EL PROBLEMA ES, QUIZÁ, EL TRASLADO, QUIZÁ, ME DECÍAN ALGUNOS PADRES PREOCUPADOS CON QUE EN LAS PUERTAS DE LOS COLEGIOS SE JUNTA LA GENTE A HABLAR. ENTONCES ES UN PROBLEMA QUE VAS MÁS ALLÁ DE DISCUTIR SI ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL LA BURBUJA. LO QUE ESTÁ CLARO ES QUE EN BAHÍA BLANCA SE HAN DESAFECTADO UN MONTÓN DE BURBUJAS DE UN MES HASTA ESTA PARTE CUANDO COMENZARON LAS CLASES COMO CONSECUENCIA DE ESTA SITUACIÓN. ¿POR QUÉ CREÉS QUE NO HAY UNA ADECUACIÓN RESPECTO DE ESTE TEMA? DIGO, YO NO TENGO DATOS PUNTUALES. ¿VOS TENÉS ESOS DATOS DE CUÁNTOS DOCENTES SE HAN CONTAGIADO EN BAHÍA BLANCA, CUÁNTOS ALUMNOS DIRECTOS SE HAN CONTAGIADO?

“En cuanto a docentes los datos que estamos tratando de recopilar en un tiempo a través de un formulario Google. Yo, honestamente, todavía no lo vi. Sí lo que tengo son los datos del reporte diario de casos de Covid en Bahía Blanca que hace la Asociación Médica. En una parte reportan todos los casos, día por día, discriminando las edades. Es alarmante la cantidad de chicos y chicas que se contagian y esos son chicos que están dentro del sistema escolar, entre 10 a 19 años".

Delfino mencionó que "de un día a otro, lo que yo estoy viendo, son 30 alumnos en ese rango etario que es los que se contagian día a día".

"En este sentido, la verdad que es absolutamente preocupante, es una de las líneas que más aumenta”, aseveró.

YO LO VEO ESO A DIARIO Y HAGO UN ANÁLISIS A DIARIO PORQUE LO RECIBO A DIARIO.

“La semana esta que dispara todos los contagios, hubo una nota de la Inspectora Distrital, Julieta Conti, que hablaba de estos números, 17 alumnos y 19 docentes, los otros, en ese mismo momento, en ese mismo día, con quienes estábamos trabajando distintas escuelas del sindicato ya nos daban 30 docentes como mínimo, 5 en mi escuela, 10 en la otra, o sea, que esos datos que se reportan son, en todo caso, datos incompletos".

Además, remarcó que "cuando nosotros reclamamos ante el Inspector Regional que esto estaba pasando, que nos preocupaban estas situaciones como entiendo que nos preocupa a todo el mundo, la verdad que no sabemos dónde la gente se puede contagiar, o sea, no podemos probar que es la escuela ni que no es la escuela, como no podemos probar que es en el supermercado si se aplicaron todos los protocolos o en algún otro lugar".

"Sí lo que vemos son la cantidad de aumentos y, a partir de cuándo se dan, entonces, la suspensión temporaria de las clases, tal vez ayudaría a aplacar o aplanar un poco la curva y, después, seguiremos trabajando. Nadie habla de suspender las clases, la verdad es un año muy duro”, enfatizó.

HABRÍA QUE TENER ALGUNOS DATOS MÁS ESPECÍFICOS PORQUE YO SOY DE LOS QUE PIENSA QUE HAY QUE SUSPENDER LAS CLASES PERO EN UN CONTEXTO MUCHO MÁS AMPLIO, NO SIRVEN LAS CLASES POR LAS CLASES EN SÍ Y NADA MÁS QUE LAS CLASES. ESTOS DATOS QUE VOS MENCIONÁS QUE, EN DEFINITIVA, LOS TENÉS PARCIALIZADOS, LOS DEBE DAR A CONOCER LA JEFATURA DE INSPECCIÓN PROVINCIAL CON ASIENTO EN BAHÍA BLANCA PORQUE SON LOS QUE, EN DEFINITIVA, ABREN O CIERRAN BURBUJAS, SON LOS QUE TIENEN LA INFORMACIÓN RESPECTIVA DEL TEMA.

“Te cuento que teníamos esa diferencia de números el mismo día que la inspectora habló ante los medios diciendo, lo tengo recontra presente, 17 alumnos y 19 ausentes. Sigue siendo una cuestión de decisión política de qué es lo que se muestra y qué es lo que no, lamentablemente, que esto es un poco lo que más nos preocupa. Tampoco se puede burocratizar tanto cuando estamos ante una situación que tiene que ver con la salud y con la vida".

Para finalizar, dijo que, "más allá de estas posturas, a nosotros lo que nos está preocupando mucho es, justamente, esto, que esto sea polarizado de tal forma que parece un Boca - River cruel, donde es presencialidad sí o presencialidad no".