La Provincia dispuso que Bahía Blanca retrocede a la Fase 3 desde el miércoles

El importante aumento de casos en las últimas semanas, llevando el promedio de casos diarios a un récord absoluto, llevó a las autoridades de la Gobernación a retroceder la categoría en la que de hallaba la ciudad, prohibiendo algunas actividades y restringiendo el limite de funcionamiento de otras. En principio no habría variantes en el sistema educativo.

Fuentes políticas confirmaron a CAFEXMEDIO que se le comunicó esta tarde a las autoridades municipales que el Gobernador Axel Kicillof firmará el decreto que pasa de Fase 4 a la 3, al Partido de Bahía Blanca desde el próximo miércoles.

En principio, y a la espera de conocer finos detalles del decreto respectivo, se adelantó que la expectativa más importante está centrada en lo que ocurra con la presencialidad en las escuelas.

Vale recordar que si no hay modificaciones a las categorías originales, el hecho de estar en Fase 3 no modificaría la instancia educativa, es decir que las clases se continuarían con normalidad.



Desde este miércoles, y teniendo en cuenta lo estipulado en Fase 3 establecido el año pasado, los servicios de peluquería y estética y doméstico, la obra privada de construcción y la venta al por menor de productos textiles, no podrán desarrollarse, según lo informado por el municipio del sur provincial.

En este aspecto se incluye la prohibición del ingreso de clientes a los locales de prendas de vestir, calzado y juguetes y las salidas de esparcimiento".

Bahía Blanca descenderá a la fase 3 de aislamiento debido al aumento de casos de coronavirus registrados en los últimos días.

El último informe del Comité de Contingencia de Bahía Blanca confirmó 160 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecidos.