"Creo que el escenario de Bahía Blanca no daría para suspender las clases presenciales"

Esas fueron las palabras del Dr. Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, al referirse a la polémica por la decisión anunciada por el Gobierno Nacional de suspender el ciclo lectivo presencial en Capital Federal y el AMBA. "El Intendente tiene facultades como para poder tomar decisiones prescindiendo de lo que opine provincia", remarcó a CAFEXMEDIO.

"Cuando uno suma otros marcadores como es la ocupación de los hospitales es para preocuparse y muchísimo y, por favor, que no haya un accidente que choquen tres autos de donde haya politraumatizados porque no sé si va a haber cama para atenderlos. La ciudadanía debe saber todo esto y se tiene que preocupar como nosotros, como vos y yo lo estamos ahora", sostuvo Maurizi.

El profesional local mencionó que "uno espera a ver qué dice la provincia de qué hay que hacer en Bahía o me parece que el Intendente tiene facultades como para poder tomar decisiones prescindiendo de lo que opine provincia".

¿SIGUE SIENDO EL TEMA DEL DISTANCIAMIENTO, DEL LAVADO DE MANOS, DEL USO DE BARBIJO, DE LA AEREACIÓN EN LUGARES INTERNOS, LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES QUE HOY PODEMOS TENER COMO SOCIEDAD PARA CUIDARNOS?

“Eso baja el riesgo de contagio cercano al 90%, si uno lo aplica bien, lo que pasa que se tiene que aplicar el 100% de la población, pero, hoy en día, a la luz de los números que tenemos, me parece que lo que tenemos que insistir es que una de las restricciones que se impusieron fue que no debemos tener reuniones sociales ni familiares, ni siquiera 5 personas, 10 personas, no debemos tener, porque ese es el motor de toda esta pandemia".

Maurizi expresó que "tenemos que pensar que ahora este puede ser el resabio de lo que fue Semana Santa pero en la medida que la gente tal vez no entienda bien que eso es lo más importante porque por ahí estamos discutiendo si hay que volver a la escuela, que sí, que es presencialidad, que no, que el AMBA, que esto que el otro y me parece que la comunidad tiene que pensar que estamos en un momento hipercrítico y no nos tenemos que juntar con nadie más allá de nuestra burbuja familiar".

CON RESPECTO AL TEMA ESCUELAS SI LE PREGUNTAN, MAURIZI, USTED COMO INFECTÓLOGO ¿QUÉ ME RECOMIENDA? ¿QUÉ HACEMOS?

“El AMBA el problema que tiene es el transporte y el transporte recién ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de la ventilación y se empezó a pensar en abrir ventanilla, y eso, pero lo tendríamos que haber hecho antes pero el transporte es algo crucial donde la gente está durante más de 15 minutos en un lugar que si no está bien ventilado y, si, como yo pienso, el 70%, 80%, de la población usa mal el barbijo o el tapaboca, y, el transporte es una vía de contagio altísima".

Además, opinó que "el escenario del transporte me parece que no es aplicable a Bahía Blanca porque no hemos tenido focos de contagio en la escuela".

"Sí hemos tenido por ahí docentes o niños, o no tan niños, porque estamos hablando de escuela secundaria también, que fueron sintomáticos al colegio, lo cual está mal, eso en el protocolo está prohibido y uno tiene, claramente, que quedarse en su casa y hacer el diagnóstico. No me parece que hayan ocurrido brotes debido a que esa persona fue con el coronavirus al colegio, eso significa que los protocolos de contención se están aplicando y bien. A mí me parece que el escenario de Bahía Blanca no daría para suspender las clases", añadió.

¿USTED CREE QUE HAY CEPAS MÁS PELIGROSAS AQUÍ EN BAHÍA BLANCA? PORQUE LO QUE VEMOS ES QUE HAY CHICOS O PERSONAS DE MÁS CORTA EDAD QUE SE ESTÁN CONTAGIANDO.

“Por suerte en Bahía Blanca tenemos un laboratorio de altísima complejidad como es IACA y ellos ya han secuenciado 20 virus como lo hace el Proyecto País. Tienen tecnología como para poder secuenciarlo y no han podido objetivar cepas de Manaos o británica o nada. Todo esto se debe a que hemos hecho las cosas mal y nos hemos reunido mal".

Maurizi mencionó que, "si uno se fija, la mayor cantidad de gente que se ha contagiado ha sido gente joven".

"La epidemia pasó al principio por la gente de más edad y por los barrios más carenciados, ahora está pasando por las clases medias y por la gente joven, que en un porcentaje menor de casos tienen mala evolución. Por eso puede ser que tengamos gente joven en la terapia intensiva. Yo no pensaría que es por una cepa nueva sino que es porque se está infectando gente joven y, cuando uno se pone a ver la mortalidad de la población, obviamente, los que más se mueren son los mayores de 60 años pero también hay muertes en chicos de 30 o 40 años pero en un porcentaje bajísimo".

¿LA LETALIDAD DE LOS CASOS SE VE GENERALMENTE A LOS 15 DÍAS?

“Sí pero lo que pasa que si no tenemos cama ahí la cosa se complica porque no vamos a tener entonces posibilidad de poder internar un paciente. Se imagina que si siguen más casos, más casos, más casos y no sé qué va a pasar, vamos a empezar a tener gente que tiene una mayor letalidad no por nada vinculado al virus sino porque tal vez no le pudimos dar una cama”.

¿QUÉ PASA SI TE VACUNASTE PARA LA NEUMONÍA Y TE VIENE EL TURNO PARA EL COVID? ¿HAY QUE ESPERAR 15 DÍAS O SE PUEDE HACER CON ANTERIORIDAD ENTRE UNA Y OTRA?

“En general, lo que estamos diciendo es que tiene que pasar 14 días pero yo como viene la situación en este riesgo tan alto que hay de contagiarse de coronavirus con esta circulación que tenemos, si es una persona que calificaba para vacunarse y se vacuna al noveno o décimo día la de haberse dado la del neumococo me parece que yo elegiría darme la del coronavirus y si la del neumococo no me responde tanto, primero que no está demostrado y hoy tenemos que ser prácticos y no cumplir tanto con los plazos de 14 días”.

¿QUÉ PASA CON EL TEMA DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA? PORQUE TODAVÍA NO SE HAN DADO A CONOCER DETALLES, DATOS, DE, POR EJEMPLO, QUÉ PASA CON EL DISTANCIAMIENTO DE LA SPUTNIK O QUE PASA PEOR CON EL DISTANCIAMIENTO DE LA SINOPHARM.

“No tenemos datos. El Estado también ha tenido que tomar una decisión práctica apelando también a lo que se conoce en general de la generalidad de lo que son las vacunas. No es que yo me vacuno y si no me doy la segunda dosis los anticuerpos se van a caer rápidamente. Me parece que tres meses no habría un descenso tan importante de los anticuerpos y, además, los anticuerpos no es lo más importante sino que también hay inmunidad celular que se forma con la vacuna y eso no tenemos posibilidad de medirlo. Así que yo frente a la emergencia y a la escasez de vacunas que hay a mí me parece muy acertado distanciar las dosis, aunque no esté todo escrito de la Sinopharm".

¿QUÉ MENSAJE PODEMOS DARLE A LA CIUDADANÍA? PORQUE LOS POLÍTICOS PUEDEN TOMAR DETRMINACIONES, EQUIVOCADAS O NO, LAS TOMEN O NO LAS TOMEN, PERO MUCHO ES LO QUE NOS PASA A NOSOTROS.

“Yo creo que lo mejor es las medidas que ya conocen y, después, un poco, lo que dijo la Dra. Vizzotti, hay que ir a trabajar y llevar a los chicos a la escuela, punto, no reunirse con nadie, quedarse en su casa, saber que los chicos cuando van a la escuela se tienen que manejar siempre con su misma burbuja, no pueden compartir momentos de recreación con otros chicos de otra burbuja, y lo tenemos que cumplir 100% porque estamos en un momento crítico”, finalizó.