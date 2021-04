Alvarez Porte: "Silvina Cabirón asumirá la presidencia de la UCR de Bahía Blanca"

Luego de confirmarse en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el triunfo de la fórmula oficialista encabezada por Maximiliano Abad, en el radicalismo bahiense se encaminan a poner en funciones a las nuevas autoridades.

El pasado 21 de marzo, la lista que postulaba a Emiliano Alvarez Porte y Silvina Cabirón a la presidencia y vice respectivamente de la UCR bahiense, ganó la elección con el 48%.

Pero al no llegar al 55% que requiere la Carta Orgánica del Partido para ser reelecto, debe ser reemplazado por quien la continúa en la nómina.

Al ser equerido por CAFEXMEDIO, Alvarez Porte respondió que "nosotros tenemos en claro que no llegamos al 55% y que tiene que asumir Silvina Cabirón, lo sabemos desde el primer día. Va a asumir Silvina Cabirón".

En este sentido agregó que "lo que necesitamos es que venga la lista conformada de acuerdo al resultado. No hay duda de que va a tener que asumir Silvina".

YO ENTENDÍ QUE ESPERABAN QUE LA JUNTA ELECTORAL LO RATIFIQUE. DE ACUERDO A LO QUE ME DECÍS VOS ESTÁ CONFIRMADO QUE SILVINA CABIRÓN YA ASUMIRÍA COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO EN BAHÍA BLANCA.

“Para nosotros fue siempre así, no esperábamos otra cosa. Lo único que modificaría eso sería un acuerdo político local que yo, en lo personal, no he intentado", finalizó.