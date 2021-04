"Hasta fin de mes no vamos a tener novedades de la vacuna antigripal de IOMA y PAMI"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, quien informó que "desde principios de marzo estamos vacunando con la vacuna triple antigripal para pacientes particulares o pacientes que tienen obras sociales que le reconocen la vacuna de la farmacia". "Las dos vacunas, tanto de gripe como la neumonía, se pueden aplicar juntas pero separadas por 15 días de la del Covid", agregó.

"Este año particularmente con todo este contexto de pandemia que tenemos se han volcado incluso más pronto, ha quedado una tanda de vacunas a principio de marzo de vacunas antigripales y pocas vacunas para la neumonía. Desde marzo estamos vacunando con la vacuna triple antigripal para pacientes particulares o pacientes que tienen obras sociales que le reconocen la vacuna de la farmacia pero no de PAMI o IOMA que tienen otro sistema de campaña", expresó Godoy.

La profesional local explicó que "el que tiene obra social tiene que consultar porque aún quedan unidades de la vacuna triple que es la más económica y la popular, las que se ponen después en las salitas, la que va a mandar seguramente PAMI y IOMA".

"Ahora está entrando una tanda de vacuna tetra, que tiene una cepa más, una cepa de protección porque se vio una cepa que afectaba un grupo etario en Estados Unidos entonces hace tres o cuatro años que ingresó”, añadió.

¿ESTAS SE LLAMAN POLIVALENTES?

"Ahora está entrando mucha tetra y es, prácticamente, la única que está viniendo del exterior porque todo lo que se ha aplicado prácticamente en antigripales es Argentina, cosa que hace diez años atrás era impensado. Así que lo que viene de tetra viene de Canadá, de Australia y de Holanda, que es la que te digo que abarca una cepa más".

EL OTRO DÍA CUANDO VEÍA ESTE INFORME HABÍA UNA VACUNA QUE LLEGABA PARA LA NEUMONÍA QUE ERA DE 23 CEPAS Y AHORA VIENE LA DE 12 CEPAS. ¿ES ASÍ?

“De 13. Hay que ver la historial de cada persona. Si es una persona de riesgo seguramente el médico ya le habrá indicado una Prevenar 13, que son 13 cepas, de las cuales, por ejemplo, para los pacientes de PAMI tenemos todo el año vacunas Prevenar 13, o sea que hoy no se justifica que haya un abuelo de PAMI que no tenga una vacuna para neumonía aplicada porque es una vacuna de $5000 que el PAMI invierte y que hemos tirado vencidas. Es una picardía porque después el abuelo va con neumonía a una guardia".

Godoy mencionó que de Prevenar 13 "todavía quedan en las farmacias para los abuelos y para el particular".

"El refuerzo que se pondría al año es la 23, o sea, complementaría, así como la Covid te viene en dos vacunas, una tiene unos antígenos y otra tiene para otros. La de neumonía viene la 13 y la 23. La 23 el año pasado estuvo escasa pero se conseguía, después se repuso pero empezó una demanda mundial y no hay envase", subrayó.

"Cuando nosotros hacíamos alcohol en gel en marzo del año pasado no conseguíamos envase por ningún lado, le teníamos que decir traé el envase así te pongo el alcohol en gel. En estas situaciones de desborde pasa. No va a haber reposición hasta el 2022. Es un tema de falta mundial. Hay que ver que el paciente que tenga riesgo, EPOC, o cuadros asmáticos o que no se haya aplicado vacuna para neumonía hay que consultar con su médico a ver qué plan B, qué otra alternativa le da para que esté cubierto con la defensa y sino aislarse más que el que está vacunado", manifestó.

¿LA NEUMONÍA ES POR UN CONTAGIO DIRECTO CON OTRA PERSONA?

“Sí, puede ser por contagio con otra persona o puede ser por bajas defensas. O sea, nosotros convivimos con bacterias por más que limpiemos, hay bacterias y, a lo mejor, de toda la familia le agarra a uno. Las bacterias son oportunistas y, donde ven una persona con las defensas bajas, así es donde hacen colonia y afectan a la persona".

Godoy afirmó que "lo importante, hoy en día, es no solo aislarse, el barbijo y la distancia, sobre todo y quedarse lo más posible, no andar saliendo sino también fortalecer el sistema inmunológico, haciendo alguna actividad de agrado, lo que nos guste, en la casa, algo que eleve las endorfinas, y, sobre todo, la alimentación".

"Hoy en día la fuente de vitaminas está en la alimentación, sobre todo, complejo C, complejo B. En los frutos están todas las vitaminas que necesitamos, por lo menos tenés que comer dos o tres frutas diarias para decir voy a salir a trabajar, soy una persona activa, tengo que rendir. Ahí tenés todos los antioxidantes y todas las vitaminas que necesitás, eso fortalece y no te va a agarrar una bacteria tan fácil como a una persona que tiene una comida muy limitada”, manifestó.

¿LAS DOS VACUNAS, TANTO LA DE LA GRIPE COMO LA DE LA NEUMONÍA, SE PUEDEN PONER JUNTAS?

“Sí, son vacunas que se pueden aplicar juntas. Nosotros antes de aplicarla consultamos a ver si tiene turno para Covid ya asignado. Sabemos que este año hay que considerar esto, por eso también se están atrasando las campañas tanto de PAMI y IOMA porque están dando tiempo a que la gente se vacune para Covid. Cada vez es mayor el número de gente vacunada en la ciudad entonces eso hace de que se puedan respetar los 15 días que se solicita de una vacuna a otra”.

¿LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE TENER LA APLICACIÓN DE LA VACUNA TANTO DE LA GRIPE COMO LA DE NEUMONÍA CUÁLES SON?

“Yo te diría que tiene más consecuencias no aplicársela. Hoy en día es impensado ir a una guardia por una gripe, una bronquitis, por una neumonía y con esto lo podés evitar. Obviamente, sabemos cómo están las guardias hoy en día y creo que es una buena prevención. Primero la alimentación, el refuerzo de la persona, todo el sistema de defensas y, después, la vacunación antigripal, el que tiene niños, el que trabaja, el que sale, el que cuida ancianos, el que está al frente de una escuela y aparte que la cobran las obras sociales”.

TODAVÍA NO HAY INFORMACIÓN DEL PAMI Y IOMA. TODAVÍA NO TIENEN FECHA DE ESO.

“Ayer estuve reunida con gente de La Plata y todavía no. Sabemos que el Estado compró pero todavía no se comunicó con las instituciones para empezar a trabajar con toda la logística y lo que conlleva armar una campaña. Suponemos que para fines de mes podemos llegar a tener novedades”, finalizó.