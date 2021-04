"Acá faltan patrulleros y policías porque al Ministro Berni no le interesa Bahía Blanca"

Esas fueron las palabras de Emiliano Álvarez Porte, Subsecretario de Seguridad de Bahía Blanca, quien indicó que "no le podemos echar la culpa al Concejo Deliberante, al Ejecutivo nuestro, a los que estamos tratando de atemperar la situación" porque "quien tiene la obligación Ministerio de Seguridad y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires". "En el estado en el que están los patrulleros, no llegamos a cubrir las cuadrículas en la ciudad", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Ayer estuvimos reunidos con autoridades policiales que nos dijeron que les habían informado que era inminente la llegada, el mismo inminente que escuchábamos hace un mes. Todavía no tenemos una información oficial para transmitir”, sostuvo Álvarez Porte.

El funcionario local informó que Bahía Blanca tiene 30 patrulleros que, "por el estado en el que se encuentran, no alcanzan para cubrir las cuadrículas de la ciudad".

"¿Qué pasa con esas cuadrículas?. Son las que responden a los llamados al 911, o sea, cada cuadrícula tiene un patrullero que circula. Bahía Blanca tiene 30. Las mismas 30 es del año 2006. Ese patrullero que está circulando está para responder al llamado de emergencia, más allá de estar recorriendo en tarea preventiva está para responder al llamado del 911", remarcó.

Además, explicó que, "cuando uno se cae, queda una cuadrícula entera sin patrullero y se reemplaza con un móvil de comisaría, con el de la cuadrícula de al lado".

"En el estado en que están a veces pasa que se caen dos o tres, seguido. Eso complica mucho la operatividad de la policía pero los llamados se cubren. Lo que empieza a suceder es que el vecino ve menos el patrullero por la puerta de su casa”, mencionó.

SI EL VECINO VE MENOS EL PATRULLERO SE SIENTE MÁS INSEGURO.

“Es un problema de inseguridad. La percepción que uno tiene cuando sale de su casa, cuando está en su barrio, es un problema de inseguridad, es cómo te sentís vos, no necesariamente te tiene que pasar algo para que vos sientas que no estás protegido y eso conlleva a un montón de problemas. Si vos te sentís inseguro, a lo mejor no utilizás el transporte público, si tenés que caminar dos cuadras. A lo mejor salís menos de tu casa, a un negocio que tenés en el barrio. Es un problema económico, social, un problema para la persona".

¿LOS ÚLTIMOS PATRULLEROS QUE LLEGARON EN CANTIDAD FUERON LOS QUE ENVIARON EN EL 2017?

“Sí, marzo del 2017".

¿HAY ALGUNA ESTADÍSTICA QUE MENCIONE CUÁNTO ES LA VIDA ÚTIL DE UN PATRULLERO?

“Yo te puedo decir que es bastante relativo porque también la ciudad nuestra, en particular, es muy heterodoxa. Una cuadrícula acá difiere mucho en la forma que transita el patrullero, pasa desde camino intransitable hasta caminos muy buenos y, la verdad, que casi todas las cuadrículas tienen eso. Lo cierto es que un patrullero de estos que recorren todo el día hace 10000 kilómetros por mes, lo que naturalmente hacemos nosotros en un año el patrullero lo hace en un mes”.

FRENTE A ESTA SITUACIÓN EL MUNICIPIO LOS MANDA A ARREGLAR Y GASTA MUCHA PLATA. ¿LO PAGA EL MUNICIPIO EL ARREGLO?

“Sí. Los repuestos los paga el municipio.

¿NO CONVIENE COMPRAR PATRULLEROS NUEVOS?

“Hoy el gobierno municipal, al igual que todos los gobiernos, no está con un superávit o en una situación holgada como para decir compramos patrulleros. La obligación es de la provincia".

FRENTE A ESTA SITUACIÓN TAN PARTICULAR QUE SE ESTÁ VIVIENDO YO TENGO MIEDO DE QUE HAYA UN DESBORDE EN LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y ES MUY DIFÍCL DESPUÉS VOLVER A

APLACAR LA SITUACIÓN QUE TENEMOS DE CIERTA TRANQUILIDAD EN BAHÍA BLANCA HOY.

“Es lo mismo que nos preocupa a nosotros y es por lo que estamos reclamando con mucho énfasis porque si ese sector del Estado deja que otro sector del Estado le cumpla

su obligación se distorsiona muchas más cosas aparte de la seguridad. La verdad que le corresponde claramente a la provincia y el municipio, hoy, yo estimo que no puede porque todos conocemos la necesidad esta".

CUANDO LAS AUTORIDADES POLICIALES DICEN, A VER, NO TENGO PATRULLEROS, NO PUEDO HACER ESTO, NO PUEDO HACER LO OTRO. ¿QUIÉN ES EL QUE LOS TIENE QUE ESCUCHAR? ¿EL

MINISTRO? ¿TE RECLAMAN A VOS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO?

“Hay un representante del Ministro acá en Avenida Alem".

FEDERICO MONTERO.

“Sí, que tiene que saber cómo está, por ende, si el ministro lo puso acá para tener un delegado tiene que saber cuál es la situación”.

TENGO ENTENDIDO QUE ESTA SEMANA FUE CITADO AL CONCEJO DELIBERANTE Y NO CONCURRIÓ.

“Sí, lo citó el Concejo Deliberante por ese tema. Siempre Bahía Blanca recibió patrulleros después de que recibía Mar del Plata. Nosotros tenemos una escuela de policía en Bahía Blanca, egresados del año 2019 no quedó ninguno en Bahía Blanca. Los egresados del año 2020 todavía no egresaron. Ahora acaba de llegar una camada a estudiar a Bahía Blanca de 250 chicos, que son todos del conurbano. No hay un solo chico que se haya aceptado que ingrese a la escuela de Bahía Blanca o de la zona. ¿Qué significa esto? Que cuando egresen se van a ir al conurbano, desde donde vienen".

¿HUBO CHICOS BAHIENSES QUE SE ANOTARON PARA LA ESCUELA DE POLICÍA Y NO FUERON ACEPTADOS?

“Claro".

¿Y TRAJERON TODOS DEL CONURBANO?

“Son todos del conurbano los que están en la escuela de policía de Bahía Blanca, del interior de la provincia de Buenos Aires no anotaron. Es una decisión política

tomar jóvenes del conurbano para que vuelvan como policías allá y no poner policías en el interior porque, evidentemente, los recursos no alcanzan para todos,

entonces, se va a privilegiar dejar policías en el conurbano".

¿Y CÓMO SELECCIONAN A ESOS CHICOS?

“La verdad que no sé cuál es el criterio de selección. Yo soy profesor en la escuela, son chicos normales, como si fueran los nuestros pero son todos del conurbano”.

ES UNA COSA ABSOLUTAMENTE LLAMATIVA. UNO NO DEJA DE SORPRENDERSE A CADA INSTANTE CON ESTAS COSAS. REITERO, YA SE VIENE MANEJANDO MUY MAL LA POLICÍA DESDE LA ÉPOCA DE

SCIOLI, SIEMPRE SE MANEJÓ MUY MAL CON ESE TEMA. ME PARECIÓ, ES UNA SENSACIÓN, QUE HUBO UN POCO MÁS DE ECUANIMIDAD CON LA GESTIÓN DE VIDAL EN CUANTO A TENER EN CUENTA

POR LO MENOS A LOS DISTRITOS DEL INTERIOR GRANDES, POR EL CASO DE BAHÍA BLANCA, DONDE HUBO MAYOR ASIDUIDAD Y PRESENCIA GENERAL. VOLVEMOS A ESTA SITUACIÓN DE FALTA DE

RECURSOS INDISPENSABLES PARA TRABAJAR EN LOS ÁMBITOS COMO DEL INTERIOR.

“De hecho, la escuela se pensaba cerrar y nosotros logramos que quedara abierta planteando la necesidad de nutrir de policías a Bahía Blanca y a la zona”.

¿FALTAN ARMAS? ¿FALTAN BALAS?

“No tengo conocimiento de que eso esté pasando”.

O SEA QUE HOY EL PEDIDO ESPECÍFICO PARA CON EL MINISTRO NO ES NINGÚN OTRO ASPECTO SINO MÁS BIEN ÚNICAMENTE PATRULLEROS Y, QUIZÁ, PERSONAL.

“Sí, quizá no, porque la última vez que vino el ministro acá echó a 30 efectivos del comando y no trajo los reemplazos y ahora llega una camada de jóvenes que no se

van a quedar en la ciudad. Ya te garantizo que no se van a quedar en la ciudad y que no nos venga a decir otra cosa porque estos chicos ni conocen la ciudad, de

hecho, están internados ahí. El otro día me preguntaban cómo era Bahía Blanca”.

DE LOS 30 QUE ECHÓ LA PROVINCIA NO LOS REEMPLAZARON.

“No. Hasta ahora están desafectados, no los reemplazó, pero, aparte, todos los meses tenés bajas en la policía, bajas naturales de jubilación, más este problema

del Covid. Personal es otro déficit que vamos a empezar a notar en breve”.

¿CÓMO ANDUVO LA VACUNACIÓN EN EL PERSONAL POLICIAL? ¿YA SE VACUNÓ TODO EL PERSONAL POLICIAL DE BAHÍA BLANCA?

“No. Aún no empezó”.

¿SIGUEN CON LAS ALARMAS BARRIALES?

“Sí, la participación ciudadana, seguimos trabajando, la policía está haciendo un gran esfuerzo”.

ESTO QUE ESTÁS MANIFESTANDO, COINCIDO CON VOS, CREO QUE HAY UN GRAN LABURO DE LA POLICÍA DE BAHÍA, A VECES SE CONTRADICE CON QUE LOS PROPIOS POLICÍAS TIENEN QUE IR DOS

O TRES VECES POR SEMANA A CAPTURAR AL MISMO DELINCUENTE QUE LA JUSTICIA DEJA EN LIBERTAD. TAMBIÉN HAY QUE ANALIZAR ESO.

“Es muy complejo todo el análisis. El Concejo Deliberante citó, el bloque de Juntos por el Cambio citó al representante del ministro, digamos, formalmente hizo lo que puede, está haciendo lo que puede".

“Acá faltan patrulleros y faltan policías porque al Ministro de Seguridad no le interesa Bahía Blanca y no le podemos echar la culpa al Concejo Deliberante, al Ejecutivo nuestro, a los que estamos tratando de atemperar la situación. Quien tiene la obligación de cumplimentar de que no estemos hablando de esto es el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que acá tampoco ha venido mucho”.

EL OTRO DÍA SE DIO A CONOCER EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UN HECHO MUY IMPORTANTE QUE TIENE QUE VER CON LA DEFINICIÓN DE LAS ELECCIONES INTERNAS DEL

RADICALISMO QUE RATIFICAN EL TRIUNFO DE MAXIMILIANO ABAD SOBRE EL DE GUSTAVO POSSE, ESTO OCURRIÓ ESTA SEMANA, CON LO CUAL MAXIMILIANO ABAD ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL

RADICALISMO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ¿YA SE RESOLVIÓ QUÉ VA A PASAR EN BAHÍA BLANCA CON TU TRIUNFO, SI VAS A PODER O NO ASUMIR COMO PRESIDENTE?

“Nosotros tenemos en claro que no llegamos al 55% y que tiene que asumir Silvina Cabirón, lo sabemos desde el primer día. Va a asumir Silvina Cabirón. Lo que

necesitamos es que venga la lista conformada de acuerdo al resultado. No hay duda de que va a tener que asumir Silvina.”

YO ENTENDÍ QUE ESPERABAN QUE LA JUNTA ELECTORAL LO RATIFIQUE. DE ACUERDO A LO QUE ME DECÍS VOS ESTÁ CONFIRMADO QUE SILVINA CABIRÓN YA ASUMIRÍA COMO PRESIDENTE DEL

PARTIDO EN BAHÍA BLANCA.

“Para nosotros fue siempre así, no esperábamos otra cosa. Lo único que modificaría eso sería un acuerdo político local que yo, en lo personal, no he intentado", finalizó.