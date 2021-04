"La incidencia de los contagios dentro de las escuelas es baja en relación a los números generales"

Así lo afirmó a CAFEXMEDIO, Fabiola Buosi, titular del Consejo Escolar de Bahía Blanca, quien aseguró que "la escuela son lugares cuidados donde los protocolos se cumplen y donde no existe una ola de contagios". "Nosotros siempre pensamos que hay que privilegiar la presencialidad pero no a costa de la salud", indicó.

“La incidencia de los contagios dentro de las escuelas es bajo en relación a los números generales. Nosotros podemos decir que la escuela son lugares cuidados donde los protocolos se cumplen, donde no existe una ola de contagios adentro de la escuela. Lo que nos preocupa o lo que nos lleva a repensar la situación es el contexto, lo que pasa en realidad fuera de la escuela, no adentro. Dentro de la escuela estamos trabajando de manera muy profesional, los auxiliares de manera también arduamente todos los días, para que los protocolos se cumplan al máximo, para que todo funcione", sostuvo Buosi.

La consejera local explicó que "las estadísticas toman al personal del establecimiento, sean docentes, auxiliares y a los alumnos en el caso de aquellas burbujas que están aisladas por algún contacto que se ha dado entre los alumnos, por alguna situación con el docente o aquellas personas dentro de quienes trabajan en la escuela que haya sido contacto estrecho de alguno dentro de la institución educativa o bien que se haya contagiado en otra ocasión, fuera de la escuela”.

LA INFORMACIÓN QUE NOSOTROS TENEMOS ES QUE AL TENER SOLO ESOS DATOS UNO CREE QUE LOS CONTAGIOS ÚNICAMENTE SE PRESENTAN DENTRO DE UN ÁREA DETERMINADA EN FUNCIÓN DE LOS ALUMNOS Y ACÁ NO HAY ESTADÍSTICAS QUE TENGAN QUE VER CON LOS CONTAGIOS MASIVOS QUE PUEDEN DARSE PORQUE LAS BURBUJAS ME DICEN QUE SE ACTIVAN CADA VEZ MÁS TODOS LOS DÍAS POR PROTOCOLO. ¿ESTO ES ASÍ?

“Eso es un resorte de jefatura distrital pero el protocolo es muy claro. Cuando hay algún caso sospechoso la burbuja deja de funcionar. La idea es que esto es dinámico y que acá se trata obviamente de no exponer a nadie y que si hay algún factor en alguna burbuja determinante para la suspensión de la presencialidad de esa burbuja se hace sin ninguna duda. No hay lugar a dudas cuando aparece alguna cuestión sospechosa en un grupo determinado y esto de trabajar en burbujas lo que permite es que se pueda aislar a ese grupo y que el resto pueda funcionar con normalidad, medianamente con esta nueva normalidad que tenemos adentro de las escuelas”.

SI CADA VEZ SON MÁS LAS BURBUJAS QUE SE ACTIVAN ES PORQUE HAY ALGUNA SITUACIÓN QUE HAY QUE ANALIZAR, A VER SI CORRESPONDE O NO CORRESPONDE LA SITUACIÓN DE LA NO PRESENCIALIDAD. YO SÉ QUE SON HERRAMIENTAS QUE NO DEPENDEN DEL CONSEJO ESCOLAR PERO EL CONSEJO ESCOLAR ES EL ÁMBITO POLÍTICO DE EDUCACIÓN DE UNA CIUDAD O DE UN DISTRITO.

“Los números, hoy por hoy, no son de gran incidencia en los contagios en las escuelas. El jueves hay una reunión del Comité de Seguridad y Salud del distrito donde, junto con los representantes gremiales, tanto docentes como de auxiliares, con representantes de la salud y con todos los actores del sistema educativo, se va a conversar al respecto".

Buosi remarcó que "no tenemos que olvidarnos también que nosotros tenemos una dependencia de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que ya ha habido un encuentro de la directora de escuelas hasta del gobernador con representantes gremiales y demás, que se están barajando determinadas alternativas a nivel provincial".

"No tenemos todavía una decisión clara y firme ni tampoco cuáles son los parámetros o los números que nos harían a nosotros posicionarnos en una reducción en la presencialidad o en una anulación total de la presencialidad, o sea, no tenemos todavía una directiva clara respecto a qué parámetros tendría que tener el distrito como para decir acá suspendemos por determinado tiempo o tomamos determinada medida", expresó.

"Eso se va a definir en las próximas horas. El jueves hay un nuevo encuentro a nivel provincial donde quedaría definido en qué situación, o sea, ante qué diagnóstico el distrito puede tomar alguna resolución relacionada con o la total virtualidad o bien una reducción de la presencialidad de acuerdo a determinados parámetros. Hoy por hoy, esas indicaciones no las tenemos. Esta es la semana definitoria tanto para Bahía Blanca, en el distrito, en relación a cómo van a seguir evolucionando los casos y en lo que tiene que ver con la presencialidad a nivel provincial”, añadió.

MARÍA DEL CARMEN NOS CUENTA QUE SU HIJA ES DIRECTORA EN UNA ESCUELA Y NOS DICE QUE EN UNA ESCUELA TIENE TRES BURBUJAS, GRUPOS AISLADOS, CON MAESTRAS, Y TODO, Y YA SE COMUNICAN MADRES O PADRES QUE NO ENVÍAN A SUS HIJOS POR SÍNTOMAS. DESPUÉS NOS DICE, BÁSICAMENTE, QUE LAS DOCENTES ESTÁN A FAVOR DE LA PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS, QUE ES TAN NECESARIA POR EL APRENDIZAJE, PERO POR SER CONTENCIÓN Y COMEDOR, Y TODO LO IMPRESCINDIBLE PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO LA INTENSIDAD Y EL RECRUDECIMIENTO DEL VIRUS ES PARA TENER EN CUENTA PORQUE YA EN LAS ESCUELAS SE CONTAGIAN Y HAY QUE TOMAR UNA MEDIDA DE SUSPENSIÓN POR UN TIEMPO. ES LA OPINIÓN DE UNA OYENTE. ESE ES UN EJEMPLO, FABIOLA, DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN LAS ESCUELAS EN BAHÍA BLANCA.

“No sé el número total de burbujas que hay en Bahía Blanca y qué incidencia hay en relación a cuántas de esas burbujas están aisladas pero, insisto, esto tampoco es una resolución que pueden tomar únicamente las autoridades educativas sino en consonancia con las autoridades sanitarias que tienen que ser parte de la decisión, de qué es lo mejor y qué es lo que se puede o se debe hacer en relación a la situación del distrito".

ESE ES UN NÚMERO IMPORTANTE QUE HABRÍA QUE SABER, CUÁNTAS BURBUJAS HAY Y CUÁNTAS BURBUJAS ESTÁN ACTIVADAS, SI ESE NÚMERO HA CRECIDO MUCHO EN LA ÚLTIMA SEMANA. POR SUPUESTO QUE ES UN TEMA DE LA CIUDAD. YO NO DIGO QUE NO SEA UN TEMA DE LA CIUDAD. ES UN PROBLEMA NACIONAL MUNDIAL. PERO PARA HACER UN ANÁLISIS DE SI VAMOS A HACER ALGÚN TIPO DE RESTRICCIONES, QUÉ TIPO DE RESTRICCIONES TENEMOS EN CUENTA, CÓMO LAS LLEVAMOS ADELANTE, TAMBIÉN LA EDUCACIÓN ES UN TEMA IMPORTANTE. EL AÑO PASADO LA EDUCACIÓN NO TUVO PRESENCIALIDAD, ¿CÓMO PUEDE SER QUE ESTE AÑO, QUE ES MUCHO MÁS PREOCUPANTE, POR LO MENOS HASTA EL MOMENTO, LA SITUACIÓN EN EL PAÍS, DIGAMOS SÍ A LA PRESENCIALIDAD, Y NO EL AÑO PASADO CUANDO TENÍAMOS MUCHOS MENOS CASOS? ME PARECE QUE LOS DATOS QUE HAY SON MUCHO MÁS IMPORTANTES RESPECTO DE LA SEMANA PASADA DE ACUERDO A LAS AUTORIDADES LOCALES DE EDUCACIÓN EN CUANTO A CONTAGIOS. NO SÉ SI A VOS TE LLEGARON LOS NÚMEROS O SI TENÉS LOS NÚMEROS TOTALES. HAY MUCHÍSIMOS MÁS CONTAGIADOS ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES QUE LA SEMANA PASADA. ESTO ES LO QUE ME DICEN.”

“No lo puedo afirmar porque esos números son de Jefatura Distrital y los manejan directamente con la Región Sanitaria, no es parte Consejo Escolar y tampoco puedo afirmar si es mayor o menor. Uno entiende que con el crecimiento de casos que hay entiende que también debería ser así porque, a ver, la escuela no es una burbuja aislada dentro de la sociedad, por supuesto, somos parte, somos integrantes de la realidad cotidiana. Lo que preocupa no es lo que pasa dentro de la escuela sino lo que pasa fuera"

Buosi dijo que "lo que a mí me preocupa es que todos los problemas que tuvimos el año pasado con la virtualidad se pueden volver a repetir".

"Acá no se puede medir la cuestión de salud con la cuestión de educación, siempre va a ser más importante preservar la salud, por supuesto pero hay que pensar bien, no hay que repetir errores del año pasado. Por eso es que es importante esto de pensar la presencialidad sin arriesgar la cuestión de la salud pero sí viendo la importancia que tiene para los alumnos la presencialidad en las escuelas”, aseveró.

CREO QUE EL CONSEJO ESCOLAR COMO, ENTIÉNDASE BIEN, EL ELEMENTO POLÍTICO PARTIDARIO, SI SE QUIERE, PERO POLÍTICO QUE HAY EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA CIUDAD, DEBERÍA TENER ALGUNOS DATOS MÁS PRECISOS MÁS ALLÁ DE QUE LE COMPETEN O NO LE COMPETEN TENER LOS NÚMEROS DE LO QUE PASA EN LA CIUDAD.

“Mi opinión no vale en el sentido de que lo que vale acá es lo que digan los especialistas que son los que saben, que son las autoridades sanitarias y nosotros necesitamos saber cómo enmarcarnos. Hoy por hoy, nosotros siempre pensamos que hay que privilegiar la presencialidad pero no a costa de la salud. Nadie quiere arriesgar ni alumnos ni docentes ni a nadie que trabaje en los establecimientos educativos pero también pensamos en las consecuencias que tiene la no presencialidad".

Buosi manifestó que "ojalá pueda haber una alternativa superadora del año pasado, ojalá sirva con una suspensión parcial por un tiempo determinado y que sea la solución al respecto".

"También tenemos que respetar lo que indican las autoridades de las cuales nosotros dependemos, en este caso, la Dirección General de Escuelas. Yo no compartí la suspensión total del año pasado, no comparto que hoy hayamos iniciado la presencialidad y que si tenemos que volver a la virtualidad estemos igual que el año pasado cuando no se haya dotado de tecnología ni de herramientas a ninguno de los alumnos que el año pasado estuvo desvinculado”, marcó.

ESO ES UNA DEFINICIÓN POLÍTICA.

“Esto lo manejo con mucho cuidado porque acá hay mucha gente en el medio y hay cuestiones de salud muy delicadas pero también hay muchos alumnos en el medio que el año pasado no tuvieron garantizada su escolaridad”.

TOTALMENTE DE ACUERDO PERO VOS OCUPÁS UN CARGO POLÍTICO Y ESTÁ BIEN QUE LO DIGAS. SOS LA PRESIDENTA DEL CONSEJO ESCOLAR DE BAHÍA BLANCA. ¿CÓMO NO VA A SER IMPORTANTE TU OPINIÓN?

“Opiniones sí. Las decisiones no pueden ser nuestras e, insisto con esto, tenemos distintos lugares y ámbitos de discusión de estos temas, uno de ellos se va a dar el jueves”.