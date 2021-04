"Pareciera que el sector gastronómico es el que desencadena el problema del Covid"

Esas fueron las palabras de Horacio Levantesi, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región Sudoeste, al referirse a las restricciones horarias que rigen desde la semana pasada en la ciudad. "Si recordamos que el año pasado nos habían impuesto un cierre de 14 días y estuvimos 7 meses, es tremendo”, subrayó a CAFEXMEDIO.

“Imaginate vos que esto es volver todo para atrás de nuevo cuando habíamos empezado lentamente a recuperar nuestro nivel de clientes, que se iban sintiendo más seguros para salir y demás, otra vez volvemos todos para atrás con un futuro incierto porque sabemos que empezó ahora pero no sabemos cuándo termina esto. Si recordamos que el año pasado nos habían impuesto un cierre de 14 días y estuvimos 7 meses, es tremendo”, expresó Levantesi.

El comerciante local dijo que “de lo único que se habla es de la nocturnidad, pareciera que nuestro sector es el que desencadena el problema del Covid".

"Vos imaginate que en un restorán pueden entrar en un día 100 personas, en un supermercado en un día entran 4000; los supermercados están abiertos y nosotros tenemos todas estas restricciones. La nocturnidad, todos sabemos que de las cero horas a las 6 de la mañana en Bahía Blanca no deben circular ni 500 personas, si tenés cerrado eso, si ese es el motivo, dentro de mi ignorancia, no me parece serio”, remarcó.

Levantesi comentó que "yo he vivido toda la vida de noche y esto no es la primera vez que pasa, o sea, a ver, no se puede tomar tan a la ligera y cerrar de un día para el otro".

"La gente tiene compromisos, todos debemos plata, tenemos un montón de cosas y, de un día para otro, resuelven que nosotros tenemos que cerrar. La nocturnidad es el desencadenante del Covid, es inentendible”, agregó.

¿USTEDES EN ESTO ESTÁN ATADOS DE PIES Y MANOS O PUEDEN HACER ALGUNA GESTIÓN PARA LOGRAR ALGÚN PUNTO QUE LES SEA INTERESANTE?

“En el caso particular mío, que además de ser comerciante desempeño un cargo en la asociación, también te trae un enfrentamiento con los colegas, porque, obviamente, un restorán si trabaja hasta las doce más o menos algo va a poder facturar, una cervecería si trabaja hasta las doce no factura nada y está dentro de nuestro rubro y cuando vos tenés un salón de fiestas que habían empezado con un protocolo a poder hacer algo vuelve todo para atrás, entonces, es muy difícil y hay sectores que realmente tienen que cerrar las puertas".

"Es durísimo esto, porque, aparte, vamos al invierno, todos sabemos que la vacunación viene lenta, viene difícil, no es fácil, por muchos motivos”, enfatizó.

DEL ASPECTO PUNTUAL DE LO QUE TIENE QUE VER CON LA SITUACIÓN DENTRO DEL RESTORÁN, USTEDES HAN ADAPTADO MUCHO Y HAN INVERTIDO MUCHO EN SU MOMENTO.

“No tengas duda y hay gente que le ha agarrado en este momento con inversiones importantes porque fueron adecuando para entrar en el invierno y algunos colegas están desesperados. Creo que nos merecemos un mínimo respeto, somos gente que trabajamos, hay detrás de todo esto mucha gente involucrada. Por ahí alguno te dice que la gente vaya a comer temprano. Nosotros somos argentinos, nosotros tenemos otra forma de vivir, nos gusta la nocturnidad, somos de hacer sobremesa, no somos europeos que vamos a comer a las seis de la tarde".

Levantesi aseguró que "todos nuestros establecimientos están abiertos y pueden venir a comer a las siete de la tarde prácticamente porque te van a atender pero el grueso sale después de las nueve de la noche y le gusta hacer la sobremesa y charlar porque somos argentinos”.

“Por ahí nuestro sector, no sé, no somos importantes dentro del sistema económico nacional porque se la agarran siempre con la gastronomía y la nocturnidad. Nosotros estamos permanentemente hablando con el municipio. El municipio es consciente de nuestros problemas, sabe y, en la medida de sus posibilidades, está al lado nuestro, o sea, no tenemos nada que decir con el municipio porque hasta ahora nos ha acompañado siempre”, finalizó.