"Cuidemos a los trabajadores para que el gobierno no tenga que tomar otras restricciones que afecten a la economía”

Esas fueron las palabras de Miguel Aolita, titular de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca, quien remarcó que hoy "la situación es muy complicada, con muchos contagios" y agregó que "lo que pedimos es la mayor precaución, el respeto de los protocolos vigentes y que los comerciantes no dejen entrar a mucha gente a los locales".

“Mientras Bahía Blanca se encuentre en Fase 4, como lo estamos en el día de hoy, no abarca ninguna restricción al sector de comercio. Solo los horarios que están establecidos pero, si Bahía Blanca llega a retroceder, sí ahí afecta porque, lógicamente, hay un horario restringido en la apertura y cierre de los comercios que hoy en Bahía no lo hay porque se encuentra en Fase 4. Los distritos en Fase 4 no aplica esa restricción, en los distritos de Fase 3 ya implica la restricción horaria”, sostuvo Aolita a CAFEXMEDIO.

El dirigente local reiteró que, "mientras Bahía Blanca siga en Fase 4, la restricción es para el sector gastronómico".

"En lo que respecta a la tarea del sector comercio, hoy está el horario que está fijado que acordamos con las cámaras el horario tope a las 20.30 en los comercios no esenciales o por lo menos los comercios del centro y hasta las 21hs en los supermercados y los demás comercios", añadió.

Aolita remarcó que "tenemos que tomar todas las precauciones, cuidar a los trabajadores porque realmente la situación está muy complicada, hay muchos contagios".

"Nuestro parámetro es nuestro hospital, el 90% de los empleados de comercio de Bahía Blanca y sus familias tienen la obra social OSECAC al cual todos derivan en el Hospital Raúl Matera y la situación es complicada, hay todos los días muchas más consultas de contagios y distintas consultas con respecto al tema de salud", mencionó.

"Lo que pedimos es la mayor precaución, el respeto de los protocolos vigentes, que no dejen entrar a mucha gente a los locales comerciales que todo lo que ayude, lógicamente, va a servir para que el gobierno no tenga que tomar otras restricciones que afecten a la economía”, subrayó.

¿HAY ALGÚN PORCENTAJE QUE HAS TENIDO DE PERSONAS AFILIADAS QUE SE HAN CONTAGIADO? ¿CREÉS QUE HA SIDO MUCHO EL CONTAGIO EN LOS LUGARES DE TRABAJO? ¿TIENEN ALGUNA ESTADÍSTICA DE ESO?

“No se puede determinar si el contagio es en el lugar de trabajo. Cuando hay una circulación permanente y una avanzada como hay del virus hoy ya no se detiene en el tiempo a determinar de dónde vino ese contagio sino más que nada de tratar de preservar la salud del trabajador, preservar la salud de la familia y, lógicamente, eso implica que un trabajador contagiado se tenga que aislar toda su familia y le tengan que hacer todo un seguimiento".

Aolita explicó que "cada trabajador que demuestra síntomas, lógicamente, hay que aislar a toda la familia conviviente que vive bajo el mismo techo".

"Son alrededor de 15.000 los que están afiliados, alrededor de 20000 en la obra social más un grupo familiar, si le calculamos un grupo familiar de tres personas, estamos hablando de 60000 personas que están en el mundo del trabajo de comercio y el 90% de esas personas tiene la obra social OSECAC y que tienen que ser atendidas en nuestro Hospital Raúl Matera", manifestó.

"Tenemos que tener la mayor de las precauciones, el mayor de los cuidados y apelar a la solidaridad y a la comprensión de todos los empresarios que cuiden a los trabajadores porque si se dispara una ola de contagio dentro del sector del gremio de empleados de comercio, lógicamente, se va a ver saturado el hospital”, finalizó.