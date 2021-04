"Ojalá no necesitemos mostrar muchos muertos para que la gente tome conciencia de que estamos en una pandemia"

Esas fueron las palabras de Pablo Acrogliano, Secretario de Salud, al referirse al crecimiento exponente de casos de covid en los últimos días en nuestra ciudad. "Estamos peor que el año pasado en todo sentido. El panorama, en lo personal, es pesimista. Además de la medidas de Provincia y la campaña de vacunación, necesitamos del compromiso de cada uno de los vecinos", subrayó a CAFEXMEDIO.

“Estamos muy preocupados por la situación compleja después de un año de pandemia y ante el rebrote que estamos transitando. Hay no solo un desgaste del personal de salud sino que la capacidad instalada de las clínicas y los hospitales públicos es toda la que tenemos y hoy se conjuga la asistencia de los pacientes crónicos que quedaron el año pasado sin atenderse con estos nuevos casos de Covid. La situación se transforma en crítica", sostuvo Acrogliano.

El funcionario local informó que, "en estos momentos, las clínicas, fundamentalmente, están ocupadas con pacientes que han quedado rezagados del año pasado hasta que se genere toda esta nueva transición y se liberen esas camas obviamente se produce una gran sobrecarga sobre los dos hospitales públicos".

¿QUÉ LES PIDIERON A LOS HOSPITALES PRIVADOS, QUE ATIENDAN MÁS CASOS COVID?

“Los hospitales privados tienen una capacidad más limitada de camas pero tienen que volver a liberar. Hasta que no liberan las camas que tienen no se pueden internar más pacientes Covid. El año pasado se suspendió toda la atención para atender pura y exclusivamente Covid. Ahora se están atendiendo Covid y no Covid”.

AYER ME HABÍAN COMENTADO QUE LOS PROPIOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS Y LAS PROPIAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO ESTABAN PREOCUPADAS POR ESTE TEMA.

“La capacidad instalada del sistema sanitario es la que tenemos. Si las mismas camas que teníamos al principio de la pandemia son las mismas camas que tenemos ahora, lo que ocurre es que la distribución de las camas ha variado, y, obviamente, las clínicas han ocupado esas camas durante este tiempo con patologías crónicas postergadas y va en desmedro de los Covid. A medida que esto vaya circulando y se vayan dando alta de los pacientes no Covid se ocuparán las camas con la patología Covid que amerite”.

¿QUÉ PASA CON EL HOSPITAL MILITAR? ¿SE HABILITA?

“El Hospital Militar siempre estuvo funcionando. Obviamente el Hospital Militar no funciona como hospital, como lo dijimos desde el vamos. Estamos tratando de ver si podemos hacer un poco más fluido el tránsito de pacientes y ayudándolos con dotaciones de enfermería y de médicos para que puedan desagotar efectivamente las camas hospitalarias”.

ESTÁN CON LA EXPECTATIVA DE HABILITAR EL HOSPITAL MILITAR.

“El Hospital Militar está funcionando, lo instalamos como centro de UCMA, una UCMA un poquitito más complejizada porque tenemos posibilidad de oxígeno. Tiene la estructura de un hospital que una UCMA común no la tiene. Una UCMA común es una casa. Siempre estuvimos trabajando con el Hospital Militar. A veces lo que ocurrió es que a veces la burocracia militar impide o retrasa algunas acciones pero el Hospital Militar ha estado funcionando desde que lo inauguramos como UCMA”.

ME DIJERON QUE HABÍA HABIDO ALGUNA INTERVENCIÓN DEL SENADOR FELIÚ CON ROSSI.

“Este comité está funcionando en forma articulada. Hoy precisamente hemos resaltado el hecho de que estamos trabajando con objetivos de gestión dejando de lado los comentarios y acciones políticas porque tenemos muy claro que si no estamos todos juntos esto no va a funcionar. Estuvimos reunidos, fuimos con Maximiliano Nuñez Fariña a hablar con los directores del hospital y con los generales del Batallón 3 para, precisamente, aceitar este sistema”.

AYER SOLO QUEDABAN 7 UTI. HOY HUBO MÁS DE 400 CASOS. ¿SE VAN A INSTALAR MÁS UTI?

“Te respondo de la misma manera de las camas. Las UTI que hay son las que están. El número 7 tiene que ver, posiblemente vos lo que estás mirando son las 7 UTI Covid que están que en la medida que se descompriman los otros respiradores o las otras camas UTI ocupadas por pacientes que no tienen Covid se utilizarán".

Acrogliano explicó que "el sistema de camas, primero, que no es la cama sola sino que es la cama y un equipo de salud con lo cual no es sencillo incrementar camas y respiradores, poner una cama se puede poner en cualquier lado pero vos necesitás un equipo de salud calificado que tenga competencia en eso".

"Lo que está ocurriendo ahora es eso, es esa transición entre la patología Covid y no Covid y, por eso, se producen todos estos cuellos de botella, sumado al rebrote, al hartazgo de la gente, al cansancio del sistema de salud, a la mayor circulación del virus, se transforma en una situación crítica y en un cuello de botella importante”, remarcó.

¿VOS CREÉS QUE EL SISTEMA HOY ESTÁ A PUNTO DE COLAPSAR?

“El panorama es peor porque el escenario es peor. Estamos peor que el año pasado en todo sentido. El panorama, en lo personal, es pesimista. Recién acabo de terminar la reunión con los directores y, en línea general, a todos medio nos cuesta decir esto pero el panorama es pesimista. Acá necesitamos sí o sí del compromiso del vecino, de la gente, no salir por la calle porque sí, hoy igual a la tarde van a salir las medidas que mande provincia y a las cuales seguramente vamos a adherir, mantener la distancia física, usar el tapaboca, digamos, el tema de la vacunación es otro arma u otra herramienta que también nos sirve, pero necesitamos del compromiso de cada uno, si no, realmente, esto va a ser un caos".

"Pensá que hoy con 400 notificaciones de casos superamos todas las notificaciones del año pasado que en octubre fue el mayor pico. Estamos complicados”.

YO ESTOY MUY COMPLICADO PORQUE POR MÁS MEDIDAS QUE SE TOMEN DESDE EL ESTADO, ESTÁ BIEN QUE LAS TIENEN QUE TOMAR, HAY UNA CUESTIÓN QUE ES UN COMPROMISO SOCIAL. SI HOY EN LA CALLE VAS POR UNA VEREDA Y DE 10 PERSONAS 5 NO USAN EL BARBIJO, REALMENTE ES PREOCUPANTE.

“Cada uno desde su lugar tenemos que hacer esta docencia e inculcar estas medidas que son sencillas, que son baratas, tienen alto impacto y habría que consultar a un buen sociólogo para ver qué es lo que pasa que no adherimos o que hay muy poca adherencia a estas cosas. Ojalá no necesitemos mostrar muchos muertos para que la gente tome conciencia de que estamos en una pandemia, de que la pandemia no terminó, que las pandemias son situaciones graves porque no solo afecta la salud física sino que afecta la salud mental, afecta la condición socioeconómica y nos afecta a todos. La única manera no es con acciones individuales sino con acciones grupales y cooperativas", finalizó.