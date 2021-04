"Argentina tiene que triplicar el número de test diarios y vacunar a la población mayor de 60 años"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, la Dra. Marta Cohen, patóloga pediátrica argentina radicada en Inglaterra, quien sostuvo que, por la situación que vive nuestro país, el gobierno está en la disyuntiva de cerrar o no, teniendo en cuenta, principalmente, la economía y las clases presenciales. Es importantísimo sobre todo en una sociedad donde no se puede cerrar porque es el colapso testear y aislar a los positivos y sus contactos", remarcó.

“Argentina está en este momento en una disyuntiva muy seria. El número de casos está incrementándose, o sea, hay más de 13.000 casos diarios pero el número de test debería ser dos o tres veces más de los que se están haciendo en este momento. La ciudad de Buenos Aires está haciendo un número adecuado de test, el 4% son positivos, pero, en realidad, globalmente, son el 28% positivos, es mucho", sostuvo Coehn.

La profesional nacida en Trenque Lauquen y recibida en la Universidad Nacional de La Plata aseguró que "el número de personas infectadas va a ir escalando después de Semana Santa" y agregó que "la disyuntiva es que no se puede cerrar porque la economía no da, no se pueden cerrar las escuelas porque los chicos ya estuvieron un año sin clases y porque además de eso los chicos por debajo del nivel de pobreza que eran el 40% y ahora son más de 50% de los chicos de la Argentina, ya estaban antes por detrás 18 meses en la educación con respecto a los chicos de clase media y ahora van a estar no 18 meses sino 30 meses por detrás".

"Es insostenible que se cierren las escuelas, es insostenible que la economía cierre por otro año más, porque no puede, porque es una economía en negro, porque no hay ayuda social que alcance para tanta economía en negro y la disyuntiva es qué hacer", enfatizó.

Cohen mencionó que "si no se puede cerrar la economía, para mí lo que hay que hacer es ya comenzar a hacer muchísimos protocolos, todo el que pueda trabaje desde la casa, los chicos vayan a la escuela pero estén preparados para cuando aumenten más los casos, de qué manera, que cada en cada grado haya una burbuja, que haya tabiques divisorios y trasparentes de acrílico entre banco y banco, que entren a horas separadas, que salgan a horas separadas, que vayan al recreo a horas separadas y que se hagan testeos".

"Acá se están haciendo los chicos en las escuelas dos veces por semana cada chico. Tiene que haber un incremento del número de test, diariamente en este momento estamos en unas 4000 o 5000 infecciones diarias y se están haciendo, entre test rápidos y PCR, 1.225.000 test diarios porque es muy importante centralizarse en identificar a los casos positivos y aislarlos, identificar a los contactos, testearlos y aislarlos, es decir, es la única manera que tenemos para enlentecer la trasmisión del virus”, subrayó.

LOS TEST RÁPIDOS Y ESTA REFERENCIA QUE HACE DE LOS ALUMNOS ¿ES CUANDO TIENEN SÍNTOMAS?

“No, dos veces por semana todos, lo hacen en la escuela, se los enseñaron a hacer, los supervisaron, después lo hacen delante de los papás que lo supervisan, chicos mayores de 10 años, lo mismo que los que pueden usan el barbijo los mayores de 10 años. Justamente ayer estaba escuchando el informe del gobierno que están tratando de instrumentar los test rápidos para todo el mundo, que todo el mundo tenga a mano estos test que duran 20 minutos y que, si es positivo, se confirma con una PCR para que de esta manera la gente se pueda aislar si es positiva y, además, los contactos".

La médica argentina afirmó que "ee importantísimo sobre todo en una sociedad donde no se puede cerrar porque es el colapso y eso pasaría no solamente en la Argentina, pasaría en la mayoría de los países de Latinoamérica".

"Así que creo que tiene que darle prioridad a eso y a la vacunación, sobre todo la población de más de 60 años tiene que estar toda vacunada”, agregó.

RESPECTO DE LOS TEST ¿ALLÍ SE LOS PROVEE EL GOBIERNO?

“Sí”.

ESTE ES UN DATO. AQUÍ EN LA ARGENTINA LOS TEST RÁPIDOS EN UNA FARMACIA CUESTAN $3000 CADA UNO.

“Los tiene que proveer el gobierno. Yo entiendo que el CONICET está en situación tecnológica necesaria como para producirlos. Por ejemplo, en el hospital, los da el hospital donde uno trabaja; en las escuelas, se los da a la escuela y lo mismo que las vacunas son gratis. Ahora, hay países como Estados Unidos que se pagan. Acá es gratis porque es parte de la salud pública. La salud pública tiene que estar fortalecida y estamos transitando esto".

Cohen opinó que "ve la improvisación del devenir de la pandemia pero en realidad tenemos que pensar qué es lo que necesitamos o qué es lo que podemos mejorar y, cuando esto termine, yo estimo que este fin de año terminará en el mundo desarrollado y en un año más terminará en el resto del mundo, tenemos que mejorar la salud pública y la educación".

EL DÍA VIERNES CUANDO EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN DIO POSITIVO DE CORONAVIRUS CONVENGAMOS QUE NOS SORPRENDIÓ, POR LO MENOS FUE SORPRENDENTE EL HECHO PORQUE ESTABA VACUNADO ENTONCES LA GENTE DIJO ¿PERO CÓMO ESTÁ VACUNADO E IGUAL SE CONTAGIÓ? ENTONCES LOS ANTIVACUNAS TUVIERON SU POSIBILIDAD DE MOSTRARSE PÚBLICAMENTE.

“Todas las vacunas protegen contra la muerte y en enfermedad grave pero ninguna es ciento por ciento de protección contra contagiarse y tener una enfermedad asintomática o leve. Es decir, lo que pasó con el Sr. Presidente indica que no se protegió lo necesario, no mantuvo la distancia o no usó el barbijo o las dos cosas pero el contagio sucedió por una persona que obviamente estaba cerca de él y el virus de la otra persona ingresó a la cavidad oral y/o nasal del Sr. Presidente".

Además, dijo que "lo importante es ver cómo en su entorno se mejoran los cuidados porque evidentemente él no es la excepción a la regla".

"Tiene un poquito de temperatura y tiene un dolor de cabeza y nada más. Eso es lo que hace la vacuna, es el milagro de la vacuna, sino una persona de más de 60 años con problemas respiratorios de base es una persona de alto riesgo”, reiteró.

¿POR QUÉ CREE QUE EN EL MUNDO ALGUNOS PAÍSES TOMARON LA PRECAUCIÓN DE SUSPENDER LA VACUNA DE OXFORD HABLANDO SOBRE EL TEMA DE LA POSIBILIDAD DE TROMBOSIS?

“Justamente hoy estaba leyendo un artículo que había salido publicado ayer sobre las trombosis relacionadas con la vacuna de Oxford. Primero, para mí, yo no sé si no es una situación geopolítica también porque hay muchas tensiones entre el Reino Unido y el continente europeo por el Brexit y porque no le dieron las 100 millones de dosis que habían prometido sino que le dieron 25 y ahí empezaron las peleas de que no vamos a dejar salir de la fábrica de Bélgica, donde tiene Astrazeneca una fábrica, si no están todos vacunados, luego dijeron no vamos a vacunar a los más de 65 años porque no se ha probado lo suficiente, cosa que no era la realidad y después dijeron lo de las trombosis".

Cohen manifestó que "fallecieron dos personas de 37 que tuvieron trombosis desarrolladas dentro de los diez días de la vacuna, en Europa y, en realidad, eso es el riesgo que tiene cualquier persona de tener una trombosis porque la incidencia es de 1 cada 1000 personas por año personas mayores".

"De 11.000.000 de vacunados en el Reino Unido, hubo 30 episodios de trombosis, que, en realidad, es menos de lo que se hubiera esperado. Ahora, lo que acaba de salir publicado es que las personas vacunadas con Oxford tuvieron trombosis, lo inusual fue que fueron en general mujeres menores de 55 años y con antecedentes de enfermedades autoinmunes y la incidencia fue 1 en 125000, es decir, el costo beneficio favorece seguir aplicando la vacuna. Pareciera ser ahora que hay un cierto grupo de mujeres menores de 55 años con enfermedades autoinmunes de base que podrían tener un mayor riesgo a desarrollar trombosis con la vacuna de Oxford”.

¿CÓMO EVALÚA USTED LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL DE POSPONER LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS? EN LA ARGENTINA HAY TRES VACUNAS, LA SPUTNIK, LA DE ASTRAZENECA, OXFORD, Y LA SINOPHARM, CHINA.

“Cuando acá se tomó la decisión el 30 de diciembre y yo fui a ver los datos de las vacunas, la vacuna de Oxford que era la única que muestra esos datos mostraba en una tablita que en realidad la mejor inmunidad era cuando la segunda dosis era entre las 8 y las 12 semanas y hace un mes salió publicado un estudio de unos 17000 casos voluntarios de la vacuna de Oxford en donde mostraba claramente que a los 22 días de la primera dosis la inmunidad era del 76%, se mantenía en el 76%, que es muy bueno hasta las 12 semanas, cuando empezaba a decaer".

Para finalizar, marcó que "hay que dar la segunda dosis entre las 8 y las 12 semanas después de la primera".

"La eficacia final es del 81%. Cuando la segunda dosis se da a las cuatro semanas de la primera, como era lo inicialmente pactado, la inmunidad final es del 55%. O sea, no hay dudas que la eficacia es de las 8 a las 12 semanas mejor, pero no puede ser después de las 12 semanas. Yo lo que entiendo es que hay una pequeña diferencia porque el Ministerio dice un mínimo de 12 semanas después de la primera la segunda dosis, y, no, tiene que ser un máximo de 12 semanas”.