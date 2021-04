"Sí se aprueba la nueva ley, dejarán de pagar ganancias 851 trabajadores municipales"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Miguel Agüero, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, quien informó que actualmente son 1289 empleados los que pagan el impuesto. "Es un alivio muy importante para todos los trabajadores y un mayor caudal de plata para el bolsillo", agregó.

“La parte más difícil es aprobar en Senadores. Calculo que cuando hay una votación unánime, únicamente hubo dos abstenciones y alguien que no votó, la política entiende que esto es beneficioso para la clase media y que a nosotros, más allá de haber tenido una excelente paritaria, también entra mayor caudal de plata si esto se llegara a concretar", sostuvo Agüero.

El dirigente local mencionó que "hoy por hoy, siguen pagando 1289 trabajadores municipales y, en caso de que se aprobara y que esto se ponga en vigencia, dejarían de pagar 851".

"Estamos por arriba del 66% de los que ya están pagando, así que es un alivio muy importante para todos los trabajadores, acompañando de alguna manera también la merma que se tuvo en paritarias del año 2020", subrayó.

¿HOY ESTARÍAMOS HABLANDO DE QUE EL LÍMITE SERÍA $150.000 PARA EMPEZAR A PAGAR GANANCIAS?

“Sí, en bruto. Es de lo que vos cobrás todo del lado izquierdo, bonificaciones, horas extras, absolutamente todo eso. Hay muchos trabajadores que hoy entran dentro de la parte de ganancias, justamente, más que nada la parte de salud donde justamente hay mucho caudal de horas extras justamente porque no alcanza el personal. La gran queja es que se matan haciendo horas extras y después se ve reducido lo que reciben en bolsillo justamente por el impuesto”.

TENGO ENTENDIDO QUE ENTRE $150.000 Y $180.000 BRUTOS HABRÍA UNA ESCALA MUY CHICA O INFERIOR QUE NO PERJUDICARÍA EN DEMASÍA SI VOS TE PASÁS DE $150.000 HASTA $180.000. TENGO ENTENDIDO QUE LA LEY MARCA ALGO DE ESO.

“No queda claro. Justo hoy que yo hago horas extras y es el primer mes que meto $30.000 de horas extras sería considerado como que no tendrías que pagarlo pero hay que reglamentarlo. Hay uno de los puntos donde dice que todo trabajador de salud hasta diciembre no va a pagar ganancias, sin embargo, nosotros en el Hospital Municipal seguimos pagando ganancias porque hay un artículo que nos excluye".

¿CUÁNTO COBRARÁ DE BOLSILLO CON $150.000? ¿CUÁNTO SE LE DESCUENTA? ¿TIENE UN 25% MENOS DE ESO?

“Si tiene todos los descuentos, llega al 35%, incluyendo coseguro, obra social, IPS, ganancia”.

PARA REDONDEAR SERÍA 100, 105, DE BOLSILLO, AQUEL QUE TIENE BRUTO, MÁS O MENOS.

“Claro. Mirá, hay una trabajadora que es justamente del Concejo Deliberante con muchísimos años de antigüedad cobra de bruto 152 y me dice ¿voy a tener que seguir pagando? Sí. Y esto se va a ir acumulando también con el tema de paritarias, este mes recibimos el 4%, lo que llevamos del año”.

LEÍA EL INFORME, LA VERDAD ME PARECIÓ MUY DIDÁCTICO LO QUE HICISTE, ESE CUADRITO. LEÍA DEL HOSPITAL MUNICIPAL Y DE SIEMPRE QUE POR AHÍ SON LOS QUE MAYOR INCIDENCIA TIENEN Y NO DESCIENDEN TANTO COMO LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. ¿ESO TIENE QUE VER POR LAS HORAS EXTRAS?

“Los reemplazos de guardia, sí, las bonificaciones. En el ámbito de salud, hay muchas bonificaciones, por ejemplo, por mayor responsabilidad, por ser jefe de turno, por ser jefe de departamento. Yo estoy hablando de empleados municipales no de lo que sería afiliados, acá estoy englobando a todos, en estos están metidos también los profesionales, que están dentro de la 10959, que dentro de su carrera, lógicamente, una vez que pasan la parte jerárquica empiezan a tener bonificaciones, directores adjuntos. No están involucrados los puestos políticos, esto es únicamente personal de planta de toda la municipalidad”.

SI SE APRUEBA ESTA NUEVA LEY SIN MODIFICACIONES MÁS O MENOS EL 70% DE LAS PERSONAS QUE HOY PAGABAN DEJAN DE PAGAR. ¿HOY SOBRE QUÉ CANTIDAD DE TOTAL DE GENTE ESTAMOS HABLANDO, CON HOSPITAL, CON SIEMPRE?

“Aproximadamente son 3000, o sea, de los 3000 el 50%, de la masa global, de los 3000 trabajadores, la mitad, un poquito menos de la mitad, por ejemplo, un 48% pagan ganancias hoy, y en caso de que se apruebe eso lo único que pagarían serían 438 personas lo cual llevaría a que baje un 66% la masa de los 1289 que hoy están pagando. En mayo va a haber personas que van a ingresar dentro de los 150 en bruto, en algunos casos son beneficiosos”.

LO QUE A MÍ ME ENTUSIASMA ES QUE HABITUALMENTE QUÉ PASABA, LLEGABAS A 150, 151 YA TE HACÍAN EL DESCUENTO GENERAL QUE LE HACÍAN A TODOS Y AHORA LO QUE ENTIENDO ES QUE DE 150 A 180 HAY UNA ESCALA CON LO CUAL SI GANA 152 TE VAN A DESCONTAR $2, SI GANÁS 156 $6.

“Exactamente y en algunos casos particulares. Justo hoy se dio que hiciste dos reemplazos de guardia y te pasás de eso quizás no cobre. También hay que tener en cuenta que esta ley es retroactiva. ¿Qué pasa con lo que ya aportaste? Lo que ya aportaste se te va a pagar en el año que viene. A partir de ahora, no lo pagarías más pero lo que vos venías pagando te lo van a devolver en el cierre del ejercicio 2021, o sea que en el 2022, entre marzo y abril, normalmente".

HOY EL SISTEMA VACUNATORIO DEL HOSPITAL MUNICIPAL ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE PORQUE EN ALGÚN MOMENTO SE HABÍA DICHO QUE NO PERO ESTÁ EL PENNA, EL MUNICIPAL Y TODOS LOS CENTROS VACUNATORIOS REALIZANDO LA TAREA.

“Lo que hicieron es una buena división ahora cuando llegó el cargamento grande, 600 vacunas para cada uno de los sectores autorizados para vacunar. La verdad que en eso Región Sanitaria hizo muy bien. Ahora el personal de salud normalmente ya tienen casi todos la primera dosis, entonces, la segunda dosis ya viene con nombre y apellido. Vos si empezaste con la vacuna rusa tenés que esperar que te llegue la segunda dosis de la vacuna rusa".

Agüero comentó que "el miércoles tuve una reunión con Gustavo Carestia y hablábamos justamente de la calidad humana y profesional que están teniendo todos los trabajadores del hospital porque contra viento y marea, cansados, hay muchos que no han tenido vacaciones y ahora están reviendo si van a tomarse o no vacaciones por el rebrote es bastante importante y las personas están agotadas".

“Tres casos que se han podido visualizar en el hospital a donde la familia han tenido contagios y la persona de salud vacunado no han dado positivo. Hay en algunos municipios algunas empresas privadas y también ha pasado en el municipio, lo tengo que decir, te invitan si querés volver a trabajar siendo que sos de riesgo. Aquel que es de riesgo, no se tiene que presentar a trabajar por más que esté vacunado. Si alguien es exigido o de alguna manera obligado a querer ir a trabajar y está en riesgo y está licenciado por riesgo, no tiene que ir a trabajar. Está una ley nacional que así lo avala”, finalizó.