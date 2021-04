Dichiara: “Si hay nuevas restricciones, los propietarios no residentes podrán seguir ingresando“

El intendente Alejandro Dichiara se refirió en diálogo con la prensa a la situación sanitaria y a las nuevas medidas que se evaluarán en los próximos meses en función de la evolución de la pandemia.

También dijo que durante este fin de semana largo de Semana Santa se están llevando a cabo controles, como en el verano, para evitar fiestas con apiñamiento de personas.

Medidas restrictivas

“Con el crecimiento de casos en todo el país y después de este fin de semana largo donde los lugares turísticos, no solo Monte Hermoso, estarán prácticamente llenos, solo con sentido común uno se da cuenta de que seguramente habrá consecuencias en los contagios y medidas más restrictivas que tomen los gobiernos nacional y provincial”, dijo el jefe comunal.

“Se podría volver a una Fase 3 moderada, donde no solo se terminaría la nocturnidad a partir de cierta hora sino también las actividades recreativas; o podría haber, según el crecimiento de contagios, alguna medida más extrema. Nosotros acataremos la orden que nos den”, agregó.



“No vamos a tomar ninguna medida unilateral”

Dichiara adelantó que en Monte Hermoso no se va a tomar ninguna medida unilateral, como en cambio sí ocurrió el año pasado. “Ahora vamos a acatar lo que determine Nación y Provincia. Los propietarios sin residencia fija podrán seguir ingresando y para eso le entregaremos a cada uno una tarjeta que funcionará como pasaporte”, sostuvo.

“Con solo exhibir esa tarjeta en el acceso podrán pasar, y así no tendrán que andar presentando cada vez que vengan el título de propiedad, permiso de ingreso y demás”, completó.

El intendente justificó esta adecuación diciendo que “nuestra situación como distrito ha mejorado mucho. Estamos más robustecidos en el aspecto sanitario, mucho más preparados que en 2020 para recibir visitantes”.



¿Mayor autonomía?

Dichiara también se refirió a las declaraciones del indentente de Tornquist, Sergio Bordoni, quien había dicho que en esta nueva etapa de la pandemia los intendentes de los distritos del interior deben contar con autonomía en la toma de decisiones. Y había justificado su postura remarcando que “sabemos lo que pasa en nuestros partidos”.

Al respecto, Dichiara consideró que “cuando se nos dio la posibilidad de tomar medidas, no cuidamos a la población de la misma manera”.

“El año pasado no se tomaron medidas en conjunto, no nos pusimos de acuerdo, y cuando había que cuidar la salud muchos hicieron oído sordo y después cuando vinieron los casos les echaron la culpa a Provincia y Nación. En esta oportunidad me parece que todos tenemos que acatar las órdenes que vienen de Provincia y Nación porque es otra realidad”, siguió.

“Llevamos más de un año en pandemia, todos sabemos cómo nos tenemos que cuidar, hemos robustecido nuestro sistema de salud, con respiradores y aumento de camas. En Monte tenemos el 100 % de la población mayor a 70 años vacunada y casi el 23 % de la población total recibió sus dosis; entonces me parece que hoy es una medida distinta la que hay que tomar”.



Denuncias por fiestas clandestinas

Dichiara también habló de las denuncias por fiestas clandestinas: “Estamos a la espera de las resoluciones de los juzgados, que seguramente van a tardar por este contexto de pandemia. En el caso nuestro fueron multas a través de la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza en los inmuebles, que fueron enviadas con el importe de marzo”.

En este tema se diferenció del intendente de Bahía Blanca Héctor Gay, quien días atrás pidió que la Justicia tenga un rol más activo: “Cuando aplicás el artículo 205, en los juzgados te dicen que tienen casos más importantes y poco personal, y uno se encuentra con que a veces duermen los expedientes y tardan muchísimo en poder sancionarse. Pero hay medidas que se pueden tomar desde el Municipio; nosotros hemos apercibido a más de un comercio que no cumplió con los protocolos y si se repite los inspectores municipales le meten una faja de clausura por 15 días y se termina el comercio”.

“Los intendentes tenemos facultades que nos dan un buen margen de acción para sancionar duramente a quienes violan las normas para prevenir el COVID-19, más allá de lo que pueda hacer la Justicia Federal”, aseguró.

Vacunación

También abordó Dichiara el tema de la vacunación y declaró estar “muy agradecido a Región Sanitaria, que siempre estuvo al pie del cañón, y al diputado Gabriel Godoy, que se comprometió con nosotros. Monte recibió lo que le correspondía, pero claramente en los distritos que tienen menor cantidad de habitantes el porcentaje de vacunación es mayor”.

