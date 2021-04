Desde el 27 de marzo se dejó de aplicar la segunda dosis en Bahía Blanca

De acuerdo a la información oficial suministrada en las últimas horas, los vacunatorios oficiales de nuestra ciudad no aplican la segunda dosis, sin existir en algunas vacunas, detalles de la duración máxima permitida entre las dos aplicaciones.

Fuentes médicas dijeron a CAFEXMEDIO que en Bahía Blanca al día de hoy hay 28.911 personas vacunadas en Bahía Blanca, de los cuales sólo 4.408 tienen las dos dosis, en su gran mayoría, personal de salud.

Es decir que 24.503 bahienses sólo recibieron una dosis sin saber cuándo le llegará el turno para completar el esquema ideado por los laboratorios.

Recordemos que el permiso de emergencia para las vacunas Sinopharm, Sputnik V y Astra Zéneca en nuestro país brindado por la ANMAT, tenía como referencia el esquema vacunatorio completo, es decir las dos dosis.



Hay quienes mantienen cierta dudas acerca de esta decisión. El médico infectólogo Eduardo López declaró en Infobae que en la vacuna Sinopharm no se puede diferir la segunda dosis. “No hay datos de que se pueda, ni de eficacia con la primera dosis”, aseveró.

“No hay estudios con una sola dosis, no sabemos la eficacia con una sola dosis, por lo tanto, con la vacuna Sinopharm no aconsejaría una sola dosis ni diferir la segunda”.

“Prefiero en el caso de Sinopharm dar dos dosis en un intervalo de 30 días y no esperar a ver si con una sola dosis es eficaz porque esa seguridad no la tengo -insistió López-. No hay datos de cuán eficaz es con una sola dosis; no hay ningún trabajo publicado de la Fase III ni de que se pueda diferir la segunda vacuna más de 21 días (más/menos 8 días) o sea que se tiene que dar con un intervalo máximo de 30 días”, enfatizó Lopez uno de los asesores de la Presidencia de la Nación.

A pesar de estos datos científicos y estadísticos, el Gobierno decidió realizar la misma práctica de efectivizar una sóla dosispara las tres opcciones que se encuentran en la Argentina.