"En Bahía Blanca llevamos más de 25.500 personas vacunadas"

Esas fueron las palabras de Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, quien agregó "que 4408 tiene las dos dosis aplicadas" e informó que el grupo poblacional a vacunar en la ciudad es de 99.000 personas. Además, mencionó que, en los últimos días, "se han registrado un promedio de 49 casos por día a nivel local" y remarcó que el objetivo principal son los adultos mayores, "para evitar la saturación del sistema sanitario".

“Hoy tenemos un promedio semanal, para que te des una idea, de 49 casos promedio por día. Viene aumentando y, como venimos diciendo, hay que empezar a reforzar mucho más los controles y la seguridad de cada una de las personas y los movimientos que hagamos nosotros", sostuvo Núñez Fariña a CAFEXMEDIO.

El odontólogo local explicó que "el objetivo fundamental de la vacunación es reducir el ingreso de gente a los hospitales para evitar la saturación del mismo, por eso, el objetivo fundamental del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia son los adultos mayores".

"Las vacunas que llegaron la semana pasada 4200 el día sábado son las Sputnik para primera dosis, hoy están terminando de entrar 3600 dosis más, también, Sputnik, también ingresaron al Hospital Penna y al Hospital Municipal 600 dosis de cada una de ellas. Lo que estamos buscando es inmunizar la mayor cantidad de gente adulta mayor por eso también cambiamos un poco la lógica de la vacunación", expresó.

Núlez Fariña manifestó que "estamos buscando hacer en estos lugares como los centros de vacunación, como la universidad, la UTN, el de SUTEBA, la UTN de Ingeniero White, son lugares amplios, lugares con ventilación, que dan la posibilidad que den turnos casi 40 personas por hora".

"Mientras podamos vacunar a ese ritmo, de 40 turnos por hora, venimos en un buen número de vacunación. En el mes de marzo han ingresado a Bahía Blanca más de 20.900 dosis, es un número muy importante para una localidad como Bahía Blanca y también es un número muy importante es que hoy vacunados en Bahía Blanca tenemos 25.221 personas de una y segunda dosis pero 25000 personas recibieron la primer dosis que también es un número muy importante siempre pensando que el grupo poblacional son 99000 personas en Bahía Blanca”, subrayó.

EL OTRO DÍA ESCUCHABA, NO LO DIGO YO, LO DICEN LOS ESPECIALISTAS, QUE CUANDO SE HABLA DE VACUNACIÓN PARA ELLOS ES VACUNACIÓN COMPLETA. ESTÁ BIEN ESTA TEORÍA QUE HA SACADO EL GOBIERNO JUNTO CON LOS MINISTROS DE LAS DISTINTAS PROVINCIAS DE QUE SE REFUERCE LA PRIMERA DOSIS EN LA MAYORÍA Y POSPONGAN LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS. EN LA ARGENTINA HAY 600.000 PERSONAS QUE RECIBIERON LAS DOS DOSIS, MÁS DE 3.000.000 DE VACUNAS APLICADAS Y SOLO 600.000 RECIBIERON LA DOBLE DOSIS. ¿TE HAN DADO ALGÚN DATO ESPECÍFICO CON RESPECTO AL TEMA SEGUNDA DOSIS PARA EL ÁREA DE LA REGIÓN SANITARIA 1? ¿LO VAN A POSPONER? ¿QUÉ PASA CON LA VACUNA CHINA QUE NO HAY NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN AL RESPECTO DE CUÁNTO PUEDE DURAR LA INMUNIDAD?

“La realidad que no solo se decidió acá en la Argentina sino tanto Estados Unidos, tanto Europa, han decidido que con la primer dosis ya hay garantía de que tienen una inmunidad bastante importante”.

NO CON TODAS LAS VACUNAS. ESE ES EL TEMA. CUANDO NO HAY INFORMACIÓN POR EJEMPLO DE UNA DE LAS DOSIS QUE MÁS SE APLICÓ EN BAHÍA BLANCA QUE ES LA SINOPHARM ALGUIEN DEBE LEVANTAR LA VOZ Y DECIR QUÉ HACEMOS CON LA SINOPHARM QUE NO HAY DATOS.

“Hay datos de la Sinopharm, es más, se permitió que sea vacunada gente mayor de 60 años, quiere decir que alguna información tienen y que datos hay para poder autorizarlo. Estuvo casi dos meses en la Argentina y no se permitió hasta que la ANMAT no autorice vacunar a mayores de 60 años”.

UNO DE LOS ASESORES DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN QUE ES EL INFECTÓLOGO EDUARDO LÓPEZ DECLARÓ QUE NO HAY DATOS DE QUE SE PUEDA NI DE EFICACIA CON LA PRIMERA DOSIS EN EL CASO DE LA VACUNA SINOPHARM Y AGREGÓ NO HAY ESTUDIOS CON UNA SOLA DOSIS, NO SABEMOS LA EFICACIA CON UNA SOLA DOSIS POR LO TANTO CON LA VACUNA SINOPHARM NO ACONSEJARÍA UNA SOLA DOSIS NI DIFERIR LA SEGUNDA. DICE LÓPEZ, NO HAY DATOS DE CUÁN EFICAZ ES CON UNA SOLA DOSIS, NO HAY NINGÚN TRABAJO PUBLICADO EN FASE 3 NI DE QUE SE PUEDA DIFERIR LA SEGUNDA VACUNA MÁS DE 21 DÍAS, MÁS O MENOS OCHO DÍAS, O SEA QUE SE TIENE QUE DAR CON UN INTERVALO MÁXIMO DE 30 DÍAS.

“Hay estudios que permiten dividir estas vacunas. Lo que se está buscando ahora es separarla las vacunas para que el mismo acto de vacunación que uno en un mes tenga que vacunar a la misma persona dos veces lo que se busca con esto que el mismo tiempo en un mes se pueda vacunar a dos personas distintas. Esto hace que si uno en un mes vacunó a 500.000 personas, puedo vacunar a 1.000.000 de personas. Lo que se busca es una cuestión epidemiológica y estratégica para inmunizar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible de la mejor forma posible".

El profesional aclaró que "también está el caso de aquellas personas que tuvieron Covid esa vacuna la va a recibir entres los tres o seis meses porque ya está demostrado que hay inmunidad de la gran mayoría de la gente, entre tres y seis meses".

"Lo mismo pasa con una persona que recibe la primer dosis de la vacuna, sea cual sea y se contagia a los 20 días, no se puede vacunar de la segunda. También se puede posponer su vacunación de tres a seis meses que te da la garantía de estar inmunizado. Hay una falta de vacunas en el mundo, entonces, todos los mecanismos, todas las estrategias que están haciendo es para que se pueda inmunizar la mayor cantidad de gente posible y la mayor cantidad de gente que tenga riesgo de vida", mencionó.

"Lo que se busca es una estrategia para que la mayor cantidad de gente en estos meses que por lo menos protegida si les llega a tocar convivir con el virus porque se contagian la realidad que por los estudios que hay la van a pasar de una forma más leve, eso es lo que uno está buscando, que el Estado está buscando eso, es evitar la saturación de los hospitales para que aquella gente que sí lo requiera tenga un lugar para estar", añadió.

NO ESTOY DE ACUERDO CON QUE LA DRA. VIZZOTI HAYA EXPRESADO QUE HAY DATOS. NO HABLÓ DE LOS DATOS DE LA VACUNA SINOPHARM EN NINGÚN MOMENTO, EN CUANTO A LA DURACIÓN DE LA MISMA Y A ESTOS DATOS.DIGO, NO HAY DATOS PUBLICADOS. AHORA, POR ALLÍ SALEN MAÑANA Y TE DICEN LA SINOPHARM ES IGUAL QUE LOS DEMÁS, Y ESTÁ TODO BIEN, PERO, DIGO, AL MOMENTO DE HOY NO ESTÁN ESTOS DATOS.

“Yo confío ciegamente en el ANMAT, una entidad que ha demostrado el prestigio que tiene".

TOTALMENTE DE ACUERDO CON VOS PERO LO QUE LA ANMAT ASUMIÓ LA SEMANA PASADA ES QUE SE PUEDEN APLICAR A PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y ESO ESTÁ BÁRBARO, ESO NO LO VOY A DISCUTIR, PERO EN NINGÚN MOMENTO LA ANMAT DICE QUE LA VACUNA SINOPHARM SE PUEDE APLICAR CON UNA DIFERENCIA DE 12 SEMANAS.

“Lo que sí te dice la ANMAT es que te autoriza la vacunación con esa marca. Yo confío en lo que dice la Ministra de Salud de la Nación. Son vacunas que son buenas y reconocidas a nivel mundial. Lo importante es que la gente se pueda vacunar con la primer dosis para disminuir la posibilidad de contagio y, si llega a darse que se contagie, tenga la menor influencia dentro de la enfermedad".

EL VIERNES EL DIRECTOR DEL HOSPITAL PENNA ME DIJO EL 30% DEL PERSONAL SANITARIO DEL HOSPITAL PENNA DECIDIÓ NA VACUNARSE. ESO SÍ ME PREOCUPA.

“No. Son decisiones propias. De la gente que se anotó en el Vacunatepba de Bahía Blanca agentes de salud estamos arriba del 90%, de los que se inscribieron fueron vacunados, después, la decisión es de cada una de las personas. Hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene alergia, hay gente que es incrédula pero nosotros abocamos a que la sociedad masivamente se vacune porque es la única forma de evitar una pandemia, cuanta más gente esté inmunizada más fácil es de controlar el virus”.

VOS LO QUE DECÍS ES QUE EL 90% DEL PERSONAL SANITARIO QUE SE INSCRIBIÓ EN VACUNATE YA FUE VACUNADO CON LAS DOS DOSIS.

“En Bahía Blanca sí. No, con una dosis el 90% tiene vacuna. El sistema o el cambio en la estructura en la vacunación sí pide que los agentes de salud tengan las dos dosis dadas. Del abanico de personas con Covid positivo, el 4,4% era agente de salud y, hoy en el abanico del porcentaje de Covid ese porcentaje sanitario bajó un 0,6%".

¿CUÁNTAS PERSONAS SE HAN VACUNADO HASTA EL MOMENTO EN BAHÍA BLANCA?

“25.521 dosis dadas.”

¿Y DE ESOS CUÁNTOS TIENEN LA VACUNACIÓN COMPLETA?

“20.803”.

¿20.000 YA TIENEN LAS DOS DOSIS?

“No, una dosis, 4408 tienen las dos dosis”.

EN CUANTO A LA DISPONIBILIDAD ¿CUÁNTAS VACUNAS HAY EN BAHÍA BLANCA?

“4200 llegaron el viernes y hoy 3600. Entre el viernes y el sábado llegaron 4200”.

HAY 7800 DOSIS PARA APLICAR EN BAHÍA BLANCA.

“Y algunas se han aplicado el fin de semana”.

¿TANTO LAS 4200 COMO LAS 3600 SON SPUTNIK?

“Sputnik, primera dosis, sí".

CON ESTA DECISIÓN DE DIFERIR LAS SEGUNDAS DOSIS PARA LOS ADULTOS MAYORES, POR EJEMPLO ¿CÓMO SE VA A HACER CON EL TEMA DE LA ANTIGRIPAL Y LA NEUMOCOCO? PORQUE PRÁCTICAMENTE LOS QUE SE VACUNARON EN ESTE MES VAN A TENER COINCIDENCIA EN LA ÉPOCA EN LA QUE SE APLICAN LA DE LA ANTIGRIPAL Y LA NEUMOCOCO CON LO QUE VA A SER LA SEGUNDA DOSIS DE LA DEL CORONAVIRUS. ¿HAY ALGUNA DECISIÓN DE LO QUE PUEDE LLEGAR A SER ESO? A PAMI NO LLEGARON LO QUE TIENE QUE VER CON ESAS DOS VACUNAS.

“Decisiones epidemiológicas hay. La vacuna antigripal normalmente comienza todos los años a fines de marzo, primeros días de abril, estimo que este año va a ser igual, en los primeros días de abril estaríamos empezando con la vacunación, tienen que llegar las vacunas. La distancia que tiene que ver entre una vacuna Covid y una antigripal tiene que ser 15 días. Si uno va al vacunatorio y dice me vacuné con la antigripal ayer no lo van a vacunar, le van a decir que espere 15 días y después va y se vacuna", finalizó.