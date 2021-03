Los ferreteros manifiestan preocupación por faltante de productos

Los principales faltantes son: alambres, clavos, tornillos y chapas. Todos estos insumos de fabricación nacional. La falta de stock lleva a los ferreteros y los actores del sector a tener ciertos inconvenientes a la hora de enfrentarse a las necesidades de sus comercios.

La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (CAFARA) expresó su alarma ante la falta de productos tales como alambres, clavos, tornillos y chapas. Todos estos insumos de fabricación nacional son esenciales en la industria, la construcción y hogares.

Los ferreteros aseguran que si bien por la pandemia y la cuarentena la gran mayoría de los fabricantes de productos ferreteros tuvieron que alterar el ritmo de la producción no puede dejarse de atender la demanda del sector de la construcción y refacciones.

Según el comunicado de CAFARA, la falta de stock lleva a los ferreteros y los actores del sector a tener ciertos inconvenientes a la hora de enfrentarse a las necesidades de sus comercios, tales como:

- Pérdidas económicas, ya que el comerciante no puede no puede afrontar los gastos fijos del comercio al no tener ingresos por la falta de stock de los productos, lo cual es una causa ajena al propio ferretero.

- Paros parciales en la ejecución de obras, lo que implica que gran cantidad de trabajadores estén suspendidos. Los distribuidores no saben dar razones, argumentando distintas posibilidades.

- Enojo de los clientes que, al igual que los ferreteros, no comprenden cómo pueden faltar insumos básicos para el rubro como son los clavos, un producto que nació mucho antes que este comercio. (InfoGEI)