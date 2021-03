"Estamos frente a la eminencia de la segunda ola de contagios"

Esas fueron las palabras del Dr. Gabriel Peluffo, Director del Hospital Penna, quien informó que, "en los primeros cordones, en las últimas semanas, vienen aumentando los casos y, por suerte, acá nos brinda la posibilidad de poder prepararnos". "La preocupación fundamental que tenemos es que llegue una segunda ola con una movilidad social importante y al Covid se le sume las patologías predominantes en este momento otoño invierno", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Como el objetivo de vacunación fundamental es la población general, entre 18 y 59, con factores agravantes y mayores de 60, se está intentando llevar la vacunación afuera de los hospitales porque hay que tener en cuenta que la mayor parte del personal de salud está vacunado, por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es dando el segundo componente de la Sputnik a aquellos que están esperando esa vacunación", indicó Peluffo.

El profesional local opinó que "se cambió un poco el objetivo de vacunación y, obviamente, estamos esperando la llegada de vacunas para poner en funcionamiento las postas que tenemos intrahospitalarias para completar la cobertura tanto a personal de salud, personal docente y resto de la población".

"Se está vacunando perfectamente en las postas de vacunación extrahospitalarias que recibieron la mayoría de las vacunas. Las hospitalarias quedamos un poco rezagadas porque estamos simplemente dando segunda dosis de Sputnik", añadió.

EN EL CASO DEL HOSPITAL PENNA ¿QUÉ PORCENTAJE DEL PERSONAL DE SALUD SE VACUNÓ?

“Cerca de un 30% de las personas de salud no quisieron vacunarse. La decisión es personal porque la vacuna no es obligatoria. No es porque falten vacunas para el personal de salud".

Y DE ESE 70% VACUNADO ¿QUÉ PORCENTAJE TIENE LA DOBLE VACUNA?

“Nos quedan muy pocos, prácticamente la mayoría ya tiene las dos dosis. Ahora estamos vacunando con el segundo componente, nos quedarán 250 dosis, más o menos y estamos esperando las nuevas directivas a partir de que lleguen nuevas dosis al país”.

¿EN EL HOSPITAL SE HICIERON SOLAMENTE VACUNACIÓN CON SPUTNIK O TAMBIÉN CON SINOPHARM?

“Se hicieron con las tres vacunas, con la china, con la india y con la Sputnik".

¿LA INDIA Y LA CHINA TODAVÍA LA SEGUNDA DOSIS NINGUNO LA TIENE APLICADA?

“Hasta ahora no recibimos nosotros, así que se pudieron haber aplicado en otra posta o están esperando a que recibamos nosotros para recibir la segunda. Igual el lapso entre la primera y la segunda es variable, así que lo importante es que no se venza ese lapso pero es mucho más largo de tres semanas, es entre tres semanas y 70 días, más o menos".

HAY QUE ACLARARLE A LA GENTE QUE COMO LUGAR DE VACUNACIÓN EL HOSPITAL PENNA NO SOLAMENTE VACUNÓ A SU PROPIO PERSONAL.

“Más de 5000 vacunas se dieron aquí en el hospital, entre primera y segunda dosis, es decir, 5000 de primera y, obviamente, estamos completando las 5000 de segunda”.

HACE UN TIEMPO EL TEMA DEL VACUNATORIO VIP EN LA CAPITAL FEDERAL DERIVÓ QUE EN ALGUNOS LUGARES DEL INTERIOR TAMBIÉN HAYA CUESTIONAMIENTOS RESPECTO DE ESTE TEMA. HACE UN PAR DE DÍAS EL INTENDENTE MUNICIPAL DIJO QUE PUSO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EL LISTADO DE VACUNADOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL. ¿CÓMO VIVIÓ USTED ESTE MOMENTO DENTRO DE LO QUE ES EL HOSPITAL PENNA?

“Hemos actuado responsablemente, se han vacunado según la turnera que nos llega desde provincia por lo tanto no hemos tenido ningún inconveniente. Se ha trabajado muy bien".

¿USTED CONSIDERA QUE LA SEGUNDA OLA, COMO DIJO EL MINISTRO GOLLÁN, YA LA ESTAMOS VIVIENDO O TODAVÍA AQUÍ EN BAHÍA BLANCA ESA SITUACIÓN NO LO PODEMOS DAR POR SENTADO?

“Nosotros siempre la distancia hace que tengamos siempre un delay en cuanto a la llegada de los casos. Lo que se está viendo en los primeros cordones es que están aumentando los casos y semanalmente, las últimas tres o cuatro semanas, vienen aumentando. Estamos frente a la eminencia de la segunda ola pero nosotros siempre vamos un poquito más atrasados. Eso simplemente lo que nos brinda es la posibilidad de prepararnos o tener un vistazo previo de lo que va a pasar acá, pero, lamentablemente, tarde o temprano esto llega”.

NO SÉ SI USTEDES HAN HECHO ALGÚN ESTUDIO O NO, NO PORQUE LES CORRESPONDA, QUE QUEDE CLARO, RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN CON UNA SOLA VACUNA EN CUANTO A LA INMUNIDAD QUE CADA UNO PUEDE TENER. HOY ESTÁN EN ESTE MOMENTO REUNIDOS EN LA CASA DE GOBIERNO PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE EXTIENDA EL PERIODO ENTRE VACUNA Y VACUNA PARA QUE SE PUEDA VACUNAR MAYOR CANTIDAD DE GENTE. ¿USTEDES HAN HECHO ALGÚN ESTUDIO RESPECTO DE ESTO EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL PENNA?

“Se han hecho algunos testeos de anticuerpos para algunos de los que ya han recibido vacuna, todos han levantado los anticuerpos de una manera bastante importante, pero eso no nos corresponde a nosotros, eso es un estudio que simplemente lo hacemos para ver la efectividad de la vacuna. A nivel internacional el hecho de vacunar con una sola dosis es una estrategia que no es alocada, ni mucho menos y lo que sí se sabe con certeza es que aquellas personas que han tenido el Covid con una sola dosis realmente alcanza la cantidad de anticuerpos que generan".

USTED DICE ALCANZA ¿ALCANZA PARA QUÉ? ¿PARA NO CONTAGIARSE O ALCANZA PARA QUE LA GRAVEDAD NO SEA DE INTERNACIÓN EN CUALQUIER PACIENTE?

“En general, las vacunas protegen en un porcentaje muy alto, no obstante eso no impide con esquemas completos que uno pueda contagiarse. Lo que se ha visto es que los contagios de la persona vacunada en general no desarrolla la enfermedad grave, por lo tanto, es una seguridad importante para aquellos que tienen la vacuna y pueden estar en contacto estrecho con alguna persona que tiene el Covid y estén en riesgo".

¿CON CUALQUIER VACUNA?

“Con la mayoría porque la mayoría de las vacunas tienen una efectividad muy comparable, no se ha visto una diferencia tremenda entre vacuna y vacuna".

USTED NO MUESTRA PREOCUPACIÓN DE QUE SE DIFIERA ENTONCES LA APLICACIÓN DE UNA SEGUNDA DOSIS EN LO INMEDIATO EN FUNCIÓN DE ESTOS ESTUDIOS.

“La preocupación que tenemos todos es que las vacunas lleguen, que se puedan aplicar de la mejor manera y si no se aplicará alguna otra estrategia que pueda cubrir de la mejor manera. La preocupación fundamental que tenemos hoy es que llegue una segunda ola con una movilidad social importante y al Covid se le sume las patologías predominantes en este momento otoño invierno que son gripe, neumonía, bronquiolitis y demás. Nos preocupa que a diferencia del año pasado que teníamos Covid predominantemente esta segunda ola nos encuentre con Covid más todo lo demás", finalizó.