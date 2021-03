"En el Penna contamos 12 personas con vacunación completa que no se contagiaron al tener contacto estrecho con convivientes positivos"

Esas fueron las palabras de la Dra. Laura Giordano, infectóloga del nosocomio provincial, quien aclaró que se trata de personal de salud que se ha aplicado las dos dosis de Sputnik. "No tenemos estadísticas pero hay pocas personas que se aplicaron una sola dosis y se contagiaron". Por otra parte, mencionó que, por el momento, desconocen sí en Bahía Blanca hay casos que tengan que ver con las variantes nuevas del Covid.

"Empezamos la semana con un discreto aumento de casos en relación a lo que veníamos porque la semana pasada había sido una semana muy tranquila, con muy poquitos casos y ahora comenzamos la semana con varios testeos y bastante más positivos que la semana pasada. Si esta tendencia se va a mantener o no, no lo sé. No sé si es el inicio de un pico o si simplemente es una pequeña ola que otra vez se está dando", indicó Giodano a CAFEXMEDIO.

La profesional local comentó que "en el Hospital Penna se están guardando las muestras de los distintos hisopados por si el Malbrán requiere que los mandemos para que ellos hagan el estudio de la variante, es decir, si hay circulación o no de las variantes nuevas".

¿HAY ESTUDIOS AQUÍ O SI CONOCE DE LA REALIDAD QUE OCURRE CON LAS DISTINTAS VACUNAS, POR LO MENOS CON LAS TRES VACUNAS QUE SE HAN APLICADO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, YA SEA DE SPUTNIK, DE SINOPHARM, Y LA VACUNA DE OXFORD, EN FUNCIÓN DE LA EFECTIVIDAD QUE LA MISMA PUEDE TENER?

“Salió hace poco un trabajo que publicó el Ministerio donde ellos lo que habían evaluado de la Sputnik, porque fue lo que podían evaluar, porque las otras vacunas habían sido recientemente puestas en circulación y ellos encontraron que realmente tenían un gran éxito en cuanto a la respuesta inmunológica que habían obtenido con la vacuna. Después, ver si eso es efectivo en la prevención de la infección sintomática, en la prevención de la enfermedad severa, va a tardar un tiempo más largo".

Giodano dijo que "en el hospital estamos llevando una casuística de personas que han recibido vacunación completa, ya tienen un tiempo después de más de 10 o 15 días después de la segunda dosis y que han tenido un contacto de riesgo importante, o sea, conviviente positivo y que no se han contagiado".

"Ya llevamos 12 casos documentados en el hospital de esta situación. Estoy hablando de vacunación completa. Tenemos varios casos de personas que se han infectado con una dosis de vacuna pero con vacunación completa ya llevamos 12 casos, en el Penna, que llevamos documentados, de personal de salud, con dos vacunas, con más de 10 o 15 días desde la segunda dosis, contacto estrecho con un conviviente positivo que no se infectaron", subrayó.

¿USTED ESTÁ HABLANDO SIEMPRE DE LA SPUTNIK EN ESTOS CASOS?

“En estos casos sí, es lo que tenemos evaluado nosotros porque estoy hablando de trabajadores de la salud.”

¿EN EL CASO DE LAS PERSONAS QUE CON UNA DOSIS SE HAN CONTAGIADO, PASADO UN DETERMINADO TIEMPO O INMEDIATAMENTE APLICADA LA VACUNA?

“Hay de todo, pero lo que sí estamos viendo que esas personas que se contagiaron así, que tampoco son muchas, son también casos anecdóticos, no tengo una estadística pero uno lo que ve son cuadros puntuales, son casos de infección leve”.

¿CUANDO USTED HABLA DE INFECCIÓN LEVE SIGNIFICA QUE NO REQUIERE INTERNACIÓN?

“No requiere internación y que tienen un cuadro casi asintomático”.

CON UNA DOSIS USTED ME ESTÁ SUGIRIENDO QUE PUEDE CONTAGIARSE PERO LOS CUADROS NO SERÍAN DE GRAVEDAD.

“Eso es lo que se está postulando para justificar el tema de dar una sola dosis y el hecho de que también cuando se ha visto en algunos estudios que cuando se da una dosis y se separa mucho de la segunda, o sea, más de 20 días, sino tres meses, la respuesta inmunológica es mejor”.

¿ESTAMOS HABLANDO SIEMPRE DE LA SPUTNIK?

“No. En este caso el estudio que salió demostrado es de la Astrazeneca".

HAY ALGUNOS QUE ESTÁN MANIFESTANDO, REITERO, ES LO QUE YO LEO, NO TENGO NINGUNA CAPACIDAD PARA HACER UN ANÁLISIS, DIGO, LO QUE LEO ES QUE ALGUNOS ESTÁN MANIFESTANDO QUE, POR EJEMPLO, EL SINOPHARM DEBERÍA CUMPLIMENTARSE NO MUCHO MÁS ALLÁ DE UN DETERMINADO TIEMPO LA SEGUNDA DOSIS.

“Es todo muy incierto. Por empezar hay muy poca información basada en la evidencia, o sea, basada en estudios científicos. Lo que hay es mucha información mediática. Leo las noticias en la prensa y no la puedo verificar porque es tan rápido el caudal de información, va tan rápido que cuesta verificarlo, entonces, la verdad que muchas veces es inverificable un montón de cosas".

USTED EN BAHÍA BLANCA VIENE DESARROLLANDO UN TRABAJO MUY PUNTUAL RESPECTO DE LAS VACUNAS Y DE LOS TRATAMIENTOS QUE SE ESTÁN DANDO. ¿HOY, A UN AÑO DE ESTE HECHO, TENEMOS ALGÚN DATO MÁS ESPECÍFICO RESPECTO DE SI HAY ALGÚN TRATAMIENTO MÁS EFECTIVO QUE OTRO, SI EL PLASMA SIRVE O NO SIRVE, SI EL PLASMA EQUINO ES MEJOR, SI LAS OTRAS DROGAS QUE SE HAN MENCIONADO TAMBIÉN TIENEN EFECTOS POSITIVOS?

“El plasma en personas que se les pasaba plasma diariamente, que era lo que se había postulado inicialmente, no sirve pero sí podría servir inicialmente. ¿Cuál es la dificultad de esta situación? Que hay que identificar inicialmente los pacientes porque lo que se está dando es los primeros días y, además, identificar pacientes que podrían llegar a complicarse y trasfundir plasma que implica toda una estructura y una logística, o sea que es casi impracticable".

Giordano reiteró que, "en cuanto se refiere al plasma, los estudios dicen que es probable que, si se da muy precozmente, funcione".

"Lo que realmente es efectivo son los corticoides. Los corticoides dados a las personas que tienen algunos parámetros y algunas características que hacen que uno piense que se pueden llegar a complicar. Después, la ivermectina hay estudios muy contradictorios. Ahora hace poquito surgió un estudio que no hay que darlo porque tiene toxicidad. Hay un estudio que estamos llevando a cabo con Omega 3, que es un derivado del aceite de pescado, tiene actividad antiinflamatoria, también se está evaluando pero todavía no hay ninguna conclusión al respecto".

TAMBIÉN SE ESTABA HACIENDO UN ESTUDIO EN BAHÍA BLANCA QUE CREO QUE LLEVABA ADELANTE EL DR. MAURIZI CON UNA DROGA QUE HABITUALMENTE SE USA PARA LA GOTA.

“¿La colchicina? Sí, es probable. Hay muchos protocolos de investigación desarrollados por distintos centros que están tendiendo a demostrar que tal o cual droga tiene alguna actividad antiinflamatoria puede ayudar a frenar la actividad inflamatoria que este virus desencadena porque, en realidad, lo que este virus desencadena es una intensa inflamación".

ESO ESTÁ DETERMINADO. AHORA LO QUE ESTÁ DETERMINADO HOY ES QUE LAS PERSONAS QUE TIENEN ASMA NO ES TAN COMPLICADO COMO SE PENSÓ EN UN PRIMER MOMENTO LA GRAVEDAD DE SU CUADRO. ¿HOY LA COMORBILIDAD MÁS PERJUDICIAL CUÁL SERÍA?

“Sigue siendo la diabetes, la obesidad y la hipertensión y, por supuesto, todo eso después de una determinada edad, después de los 40. No hay una estadística hecha porque es lo que vemos a diario es que hay un desplazamiento de la curva. Lo que veíamos hace un tiempo era que por ahí había gente más grande que era la que se complicaba y ahora lo que vemos es que es gente más joven, obviamente, después de los 40 años, que se complica y que se complica y que termina en terapia, con compromiso renal, con compromiso respiratorio grave, hay como una tendencia a desplazar el grupo etario”.

A MÍ LO QUE MÁS ME PREOCUPA ES QUE NO BAJA EL PORCENTUAL DE PERSONAS FALLECIDAS EN LA ARGENTINA A PESAR DEL AVANCE DE LA VACUNACIÓN, QUE ES INCIPIENTE, A PESAR DEL AVANCE DE ALGUNOS TRATAMIENTOS.

“A pesar de que hay menos gente porque tuvimos un veranito de gente con infección y cuando uno veía los números de las camas de terapia intensiva no variaban, independientemente que los números de personas diarias con Covid eran mucho menos cuando uno veía los porcentajes de ocupación de hospitales seguían el 50% las terapias, y siguen en los mismos porcentajes".

ASÍ COMO SE HA AVANZADO EN LA VACUNA, QUE ES FANTÁSTICO QUE UNO CREA QUE EN MENOS DE UN AÑO SE TUVO UNA VACUNA Y ES PARA APLAUDIR A LOS CIENTÍFICOS, Y DEMÁS, A MÍ REALMENTE ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN QUE EN UN AÑO NO SE HAYAN ENCONTRADO, O EN MÁS DE UN AÑO, ELEMENTOS QUE MINIMICEN ESTA SITUACIÓN DEL COVID.

“No hay nada que haya demostrado que tenga esa eficacia, nada, en absoluto. Todo lo que hay está muy discutido o está en evaluación. Hasta ahora no hay nada fehacientemente demostrado".

¿LO DE LA VITAMINA D Y LO DE LA VITAMINA C?

“También, hay estudios muy contradictorios. Todos los fines de semana me pongo a revisar y hay estudios que surgen que dicen que no. Hay una revisión ahora hace poquito que dice que no hay ninguna evidencia de que sea eficaz en esto", finalizó.