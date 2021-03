"Alvarez Porte impulsa bravuconadas antidemocráticas para conservar un cargo que no le corresponde"

Así lo afirmó la representante de la línea interna “Protagonismo Radical”, Patricia Piersigilli. Asimismo afirmó que "ya no es el Presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca.

"Lamento que el funcionario del gobierno municipal de Juntos por el Cambio sea impulsor y protagonista de bravuconadas antidemocráticas para preservar un cargo que ya no le corresponde y la vergonzosa actuación de la Junta Electoral que obstaculizó el acto de votación".

"Como resultado del acto eleccionario interno del pasado domingo 21, el candidato a presidir el Comité local por la lista “Adelante Buenos Aires” y subsecretario municipal, Emiliano Álvarez Porte, no podrá asumir su cargo porque su postulación, de acuerdo al artículo 57 de la Carta Orgánica del partido, no obtuvo el 55% de los votos que se requieren para que un dirigente que pretenda ser reelecto en su cargo se considere ganador", dijo Piersigilli.

"En consecuencia, la conducción del partido deberá ser asumida por la vicepresidenta electa, Silvina Cabirón, situación que ha alterado los ánimos de algunos dirigentes históricos, que por fuera de los estatutos desean hacer valer oropeles que ya no son, presionando a la Junta Electoral para que de manera ilegal proclame igual a Álvarez Porte".



“Protagonismo Radical” comunicó que "bajo ningún concepto se va a apartar de las normas que rigen el funcionamiento de la UCR bahiense y denunciará por todas las vías partidarias y judiciales lo que considera una afrenta de bajeza inusitada".

Finalmente, la ex concejal Piersigilli explicó que "este funcionario municipal no entendió que los afiliados le dijeron basta a su manera de conducción partidaria. Ahora, legalmente, Emiliano Álvarez Porte ya no es el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca".