"Cumpliendo los protocolos, podemos minimizar el impacto de la segunda ola"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Casella, subdirector del hospital Dr. Raúl Matera, quien informó que, además, "la vacunación es la gran esperanza para minimizar la gravedad de los casos". "Actualmente, Bahía Blanca vive hace 10 o 15 días una meseta en cuanto a la cantidad de casos", indicó a CAFEXMEDIO. "En el caso nuestro, la totalidad del personal sanitario está vacunado", agregó.

“Estamos un poco mejor que hace 10 días. Hemos podido dar varias altas con lo cual solamente han quedado 5 pacientes internados, pero, sí tenemos muchos pacientes en seguimiento domiciliario. En este momento tenemos 18 pacientes positivos en seguimiento y 22 sospechosos esperando el hisopado, con lo cual estamos en una meseta alta, que se amesetó estos últimos 15 o 20 días”, sostuvo Casella.

El oncólogo bahiense explicó que, por el momento, "esos pacientes no requieren de internación hospitalaria sino que tienen la posibilidad de aislarse en sus domicilios y lo sigue el equipo de médicos y enfermeros que tenemos destinados para el seguimiento telefónico”.

¿CUÁL ES EL PUNTO DE INFLEXIÓN DONDE USTEDES DETERMINAN, NO, HAY QUE INTERNARLO A ESTE PACIENTE? ¿HAY ALGO ESPECÍFICO?

“Hay algunos elementos que son signos de alarma que sobre todo tienen que ver con la fiebre persistente, esa fiebre que no baja y, sobre todo, la falta de aire, lo que nosotros llamamos disnea. Cuando el paciente empieza con episodios de falta de aire recurrentes es una luz amarilla de un semáforo y muchas veces los traemos a la guardia, los evaluamos y, en general, son los pacientes que quedan internados, en terapia intensiva Covid o a la internación de cuidados intermedios”.

TODOS APUNTAN A QUE SE PODRÍAN VENIR TIEMPOS MUCHO PEORES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA CON EL TEMA DE LA CANTIDAD DE CASOS QUE PODRÍA DARSE EN FUNCIÓN DE QUE LAS VACUNAS ESTÁN ATRASADAS, ESTÁ ATRASADA LA VACUNACIÓN. ¿SE PREPARAN DE MANERA DISTINTA USTEDES?

“Nosotros tenemos desde que empezó la pandemia nuestro hospital en alerta, es decir, seguimos manteniendo nuestra terapia intensiva Covid diferente de la terapia intensiva polivalente, seguimos con una sala en clínica médica con personal propio y exclusivamente para Covid y, además, mantenemos sobre todo durante el día las dos guardias, es decir, la guardia para pacientes respiratorios, la guardia de atención de emergencias y la guardia para pacientes no respiratorios".

Casella comentó que "uno cuando ve la experiencia que están viviendo países europeos que aun estando con algunos índices superiores de vacunación al nuestro aun así han tenido brotes".

"Fíjense hace poquito en Italia, en España y en Alemania, han vuelto a tener medidas restrictivas, como nosotros al principio, han tenido un rebrote y, nosotros, seguramente, no vamos a ser la excepción. Tenemos la ventaja de ver lo que está pasando en otros lados. Si nosotros hoy seguimos poniendo hincapié en los cuidados personales, en el distanciamiento, a pesar de que estén abiertas y liberadas muchas actividades seguir cumpliendo los protocolos, quizás podemos minimizar eso”, agregó.

“La vacunación es la gran esperanza para minimizar la gravedad de los casos", subrayó.

¿USTED EN EL ÁMBITO DEL HOSPITAL TIENE EL 100% DE VACUNADOS DEL PERSONAL SANITARIO?

“El personal que está abocado a la guardia de emergencia hacia las áreas específicamente Covid están completamente vacunados. Los que no se han vacunado es porque voluntariamente han desistido de vacunarse, que son muy pocos. En las otras áreas del hospital tenemos ya un índice de vacunación arriba del 80%. Estamos muy conformes con los dos hospitales que han vacunado a nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto el Hospital Municipal como el Hospital Penna se han ocupado y han estado preocupados para que el personal se pueda vacunar".

USTED CUANDO HABLAMOS EL AÑO PASADO ME DECÍA NO PODEMOS OPERAR, TENEMOS QUE POSTERGAR OPERACIONES ¿SE HA VUELTO EN ALGÚN MOMENTO A LA NORMALIDAD O SIGUEN SOLAMENTE BASÁNDOSE EN LAS EMERGENCIAS?

“Paulatinamente, ahora que estamos en una meseta y que tenemos un mejor conocimiento de los protocolos y de los cuidados. Hemos podido continuar con la atención no les diría normal pero sí muy cercano a lo habitual. Por supuesto que hemos tenido una demanda contenida, no solo las cirugías sino en los consultorios externos y tenemos cierta dificultad para ir normalizando la situación. Paulatinamente estamos aprovechando este momento donde hay una meseta con el virus para poder adelantar todo ese trabajo que teníamos como demanda contenida”.

¿SE ESTÁ RETORNANDO DE A POCO A QUE LA GENTE HAGA LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS?

“Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, de todas formas, hay algunos cambios, ya no podemos dar turnos con tanta frecuencia para que la gente no se acumule, así que si bien estamos dando turnos, que antes no era así, están mucho más espaciados, con lo cual tenemos ciertas demoras. Paulatinamente estamos intentando regularizar la situación. De todas formas, para la gente que tiene alguna situación de emergencia eso sigue sin ningún tipo de demora”.

HOY SI YO LE PREGUNTO CUÁL ES SU MAYOR PREOCUPACIÓN FRENTE A ESTA SITUACIÓN ¿QUÉ ME DICE?

“Nosotros estamos preocupados por la posibilidad de que exista una nueva ola ya acercándonos al invierno. Estamos preocupados porque tenemos al personal cansado, estresado y volver a una situación como la del año pasado sería un golpe duro para todos, no solo para el hospital, para toda la población".

LÓGICAMENTE QUE EL DISTANCIAMIENTO, EL USO DEL BARBIJO, EL LAVADO DE MANOS, VA A AYUDAR PARA QUE LOS CONTAGIOS SEAN MENORES, PERO ESO SOLO NO ALCANZA, INDUDABLEMNTE, PORQUE UNO PUEDE CONTAGIARSE IGUAL ANTE SITUACIONES DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.

“Uno lo que necesita también son todas aquellas acciones que son colectivas, que tienen que ver con la salud pública, hay que seguir insistiendo, tenemos que seguir contándole a la gente que la pandemia no terminó. Eso es una responsabilidad que debe bajar de las autoridades sanitarias, de todo nivel, el hecho de controlar, que se cumplan los protocolos, sobre todo, los espacios libres, que, por supuesto, es mucho mejor reunirse en espacios libres pero hay que controlar que se siga manteniendo el distanciamiento, el uso de barbijo".

Casella remarcó que "el Estado nunca debe abandonar esas herramientas que tiene para poder usar el control porque lo que viene después si no somos cuidadosos es peor y les repito, teniendo la posibilidad de aunque sea lentamente, ir vacunándonos".

"Tenemos que aprovechar tanto la vacunación como las medidas personales porque es lo que nos va a sacar de esta situación. Sería problemático que uno abandone esas medidas, esos cuidados personales, sin tener que llegar a una situación compleja que ninguno queremos volver a vivir”, reiteró.

RESPECTO AL TEMA DE LA VACUNA ¿HA TENIDO GENTE INTERNADA DESPUÉS DE HABERSE APLICADO LA VACUNA O HAN TENIDO CONSECUENCIAS DE LA VACUNA?

“Con respecto a problemas generados por las vacunas, problemas graves que requieran internación, ninguno. No ha habido nadie que tenga una reacción adversa severa que haya requerido la asistencia del hospital. Lo que sí hemos tenido es algunas personas ya vacunadas sobre todo del personal de salud que aún con la primer vacuna ya administrada han tenido contagio por Covid pero con casos mucho más leves que no requirieron nada, ni siquiera medicamentos comunes”.

TUVIERON COVID DESPUÉS DE LA PRIMERA DOSIS PERO NO REQUIRIERON INTERNACIÓN.

“Claro, tuvieron Covid a pesar de tener la primer dosis puesta, no es que la vacuna lo generó, tuvieron Covid por su exposición, por su trabajo, incluso hasta por reuniones sociales, o sea que tuvieron la enfermedad pero fue muy leve y fueron personas que ni siquiera necesitaron la medicación habitual”.

ESO ES INDUDABLE ¿TIENE QUE VER CON EL EFECTO DE LA VACUNA TAMBIÉN O NO?

“Cuando uno habla de la eficacia y la eficiencia de la vacuna tiene que ver que la vacuna ha demostrado disminuir la cantidad de contagios, pero no los anula completamente. Es decir, una persona que se vacunó puede tener Covid. Lo que sí sabemos es que tiene una notable disminución en cuanto a la severidad de los cuadros. Es decir que las personas vacunadas normalmente hacen cuadros leves que no requieran ningún tipo de asistencia".

ESE ES EL TEMA PORQUE ADEMÁS USTED LO QUE EVITA ES LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y ADEMÁS LE EVITA YO NO VOY A DECIR LA MUERTE PERO CASI CASI A UNA PERSONA.

“Es como pasó con la vacuna de la gripe. Ustedes recuerden que cuando hubo un brote de Gripe A hace unos años lamentablemente la enfermedad generó muchas muertes, con la aparición de la vacuna no se anuló la Gripe A pero sí las formas graves, y esto es lo que está logrando esta vacuna contra el Covid también”.

NO HA TENIDO CASOS DE CONTAGIO DE COVID CON LA DOBLE VACUNA.

“Los que han tenido la doble vacuna hasta ahora no hemos tenido ninguna persona contagiada”, finalizó.