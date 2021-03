"La victoria de Alvarez Porte es un respaldo y una ratificación para que sigamos conduciendo el radicalismo a nivel local"

Esas fueron las palabras de Federico Tucat, candidato a convencional provincial, al referirse al triunfo en las elecciones internar del radicalismo a nivel local. "Con un diálogo en función de continuar la senda de construcción del radicalismo potente, en esa construcción hay que sentarse con las tres listas y buscar un acuerdo político en términos de lo que sea mejor para el radicalismo", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Con una gran participación. Ese es el primer gran dato, no solo por la movilización a nivel local donde muchísimos afiliados se acercaron. El afiliado siempre respondió y se acercó y con muchísima alegría a emitir su voto. Lo mismo a nivel provincial, la verdad que la última gran interna partidaria había votado cerca de 60.000 personas y en esta votaron casi 100.000. Es un dato muy alentador y habla de la estructura de un partido que no por viejo deja de estar vigente", indicó Tucat.

El dirigente local mencionó que "la victoria esperada de Maxi Abad a nivel provincial sabíamos que iba a ser ajustada sobre todo por la elección que iba a hacer Gustavo Posse en el conurbano pero el triunfo de Maxi ratifica un poco el rumbo del radicalismo y, personalmente, para mí es una enorme alegría".

"El respaldo ha sido contundente sacándole más de 20 puntos a la lista que sigue me parece que es una muy buena noticia", añadió.

"A título personal, haber ganado la juventud radical me pone muy contento porque es la consolidación de un grupo de trabajo de hace mucho tiempo que se esforzó mucho y personalmente creo ahí está no solamente el futuro sino el presente como se dice en esta frase común pero no por común menos cierta y creo que haya habido una elección, que se hayan involucrado tantos chicos, que hayan participado tan activamente, es una muestra que hay futuro para un partido tan añoso como el nuestro", sostuvo.

LA LISTA QUE LLEVABA A MAXIMILIANO ABAD COMO CANDIDATO ERA UNA LISTA REPRESENTADA POR DOS CONCEJALES, POR UN SUBSECRETARIO, POR JUAN PEDRO TUNESSI, POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y, SIN EMBARGO, ESA LISTA EN BAHÍA BLANCA PERDIÓ POR CINCO VOTOS, PERO PERDIÓ EN BAHÍA BLANCA. ¿POR QUÉ PASÓ ESTO?

“Es un escrutinio provisorio donde creo que faltan, creo no, lo aseguro, faltan actas y el resultado va a ser diferente. Eso va a terminar siendo un triunfo de Maxi Abad en Bahía, por escasos votos pero va a terminar siendo un triunfo al fin, como no es lo mismo ganar que perder y nosotros ganamos. De todas maneras, nosotros creo que hicimos una gran elección, competíamos contra dos listas y le ganamos a las dos listas. No hago una evaluación negativa de eso sino exactamente lo contrario.”

A NIVEL LOCAL LA LISTA DE ÁLVAREZ PORTE FRENTE A LAS DOS LISTAS, SÍ, LÓGICAMENTE, GANÓ, PERO SACÓ MENOS DEL 50%.

“Sí pero no se suman las dos listas a nivel local. Emiliano sacó 50%, la otra lista el 30% y la otra lista el 20%. Le ganó a las dos, objetivamente le ganó y le sacó 20 puntos al segundo”.

CLARO QUE GANÓ, CÓMO NO VA A GANAR, SÍ, GANÓ CON EL 49% DE LOS VOTOS, NO ES LO SUFICIENTE PARA SER AUTORIDAD DEL PARTIDO NUEVAMENTE, PERO GANÓ, SÍ.

“Me parece que hay un respaldo y una ratificación. La voluntad del afiliado ayer fue que nosotros sigamos conduciendo el radicalismo a nivel local, que nosotros sigamos conduciendo el radicalismo a nivel provincial, esa fue la expresión del afiliado de Bahía Blanca y me parece que es una buena noticia. Después, el análisis de si es una elección esperada o no esperada, eso ya forma parte del folclore y creo que es un análisis que hay que hacer".

Tucat remarcó que "es una buena noticia también que hayan hecho una gran elección las listas opositoras porque habla de que hay un partido vivo, que hay expresiones antagónicas y diferencias pero que en definitiva construyen un proyecto común para el radicalismo".

"A mí me pone muy contento que Patricia Piersigilli haya hecho una gran elección, de hecho, se lo manifesté ayer, los felicité a cada uno, me parecía que habían trabajado mucho, que se habían movido, que habían ido a buscar a los afiliados, que habían salido con propuestas, por supuesto que hay cosas que no comparto, por supuesto que hubo agravios que no comparto pero en líneas generales me parece que es positivo", subrayó.

"Ahora ya terminó la elección, ahora hay que sentarse con todo el mundo y hay que seguir construyendo un partido que me parece que ayer mostró una foto que es positiva y a todos los que les gusta denostar al radicalismo me parece que ayer se llevan como contrario una foto muy positiva. No son muchos los espacios políticos de nuestra ciudad que pueden mostrar lo que mostró ayer el radicalismo, sin ir más lejos, la última interna del PJ creo que votaron 200 personas”, manifestó.

MÁS ALLÁ DE LA CONTUNDENCIA DE TUS PALABRAS DEL TRIUNFO DE ÁLVAREZ PORTE FRENTE A LAS OTRAS DOS LISTAS, LA CARTA OORGÁNICA ES LA CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO Y LA CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO DICE QUE VOS PARA PODER SER REELECTO TENÉS QUE TENER EL 55% DE LOS VOTOS PORCENTAJE AL CUAL ÁLVAREZ PORTE NO LLEGÓ. ¿CUÁL ES TU POSICIÓN AL RESPECTO?

“Por supuesto que la Carta Orgánica debe cumplirse pero, también, creo que nuestra Carta Orgánica tiene algunas normas desactualizadas e incluso muchas que existen hoy y no están en cumplimiento porque así lo hacía la convención provincial. Hay un triunfo contundente y lo que hay que respetar es la expresión del afiliado, después, si la lista que salió segunda y tercera no quieren reconocer este contundente triunfo y quieren apelar a una norma administrativa para hacerlo".

ERAN ARTÍCULOS DISTINTOS EN SU MOMENTO EN LA CARTA ORGÁNICA, NO SÉ HOY. DE TODAS MANERAS, INCLUSIVE EN ALGÚN MOMENTO SE MODIFICÓ EL FAMOSO 66% PARA UNOS CARGOS Y NO PARA EL OTRO. MÁS ALLÁ DE ESTO, A MÍ ME PREOCUPA QUE FUNCIONARIOS, QUE REPRESENTANTES DIGAN, BUENO, SÍ, ESTÁ ESCRITO, ES LO QUE DICE LA CARTA ORGÁNICA PERO LA VOLUNTAD POPULAR, YO DIGO, A VER, VEO QUE HAY QUE APLICARLO SI NO PARA QUÉ SE ESCRIBEN LAS CARTAS ORGÁNICAS.

“La Carta Orgánica hay que respetarla. Lo que te digo es que desde el punto de vista político yo creo que hay que analizar que es un triunfo contundente de parte de la lista oficialista. Me parece que con un diálogo en función de continuar la senda de construcción del radicalismo potente, en esa construcción de la senda del radicalismo potente hay que sentarse con las tres listas y buscar un acuerdo político en términos de lo que sea mejor para el radicalismo".

"Me parece que lo mejor para el radicalismo es entender de que el afiliado votó en un sentido. Esa es mi postura, no estoy hablando de no respetarlo, digo, el comité es soberano y el radicalismo es soberano, puede encontrar un mecanismo institucional que no sea de vulneración de la carta sino que sea justamente llegando a un acuerdo institucional se busque una forma de ratificar el triunfo de quien decidió, el afiliado que sea", finalizó.