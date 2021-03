El sujeto que asesinó al panadero Álvarez de 77 puñaladas, pidió salidas transitorias

Maximiliano Brandoni, quien se encuentra detenido en el penal de Saavedra por matar de 77 puñaladas a Juan Carlos Álvarez en enero del 2014, pidió el beneficio de salidas transitorias.

Inicialmente condenado a cadena perpetua (de 25 a 35 años), la pena fue atenuada luego a 14 (homicidio simple) por no poder probarse que el hecho se produjo en ocasión de robo.

El vínculo entre ambos era por la amistad del asesino con el hijo de la víctima. Según manifestó en el juicio, no logró recordar ni comprender su reacción esa noche, en una casa del Paihuén.

“Necesito tratar de entenderlo. Jamás se me hubiera ocurrido matar a Juan Carlos para después robarle porque eso no coincide para nada con mi personalidad; no soy una persona violenta. Quiero recordar qué pasó ese día para encontrarle una explicación para cometer semejante atrocidad”, dijo.

Hoy lleva más de la mitad de la pena cumplida y con informe psicológico favorable, podría obtener el beneficio. Sin embargo, Wips tuvo acceso a la pericia en la que obtuvo calificación negativa.

No obstante, la familia de la víctima se encuentra muy preocupada. Su hijo Nicolás, que era íntimo amigo del asesino, dijo tener “mucho miedo” porque supieron que Brandoni “anda diciendo que está ahí por nuestra culpa y que la vamos a pagar”.

“Estamos asustados, el nos conoce a todos, sabe donde vivimos y donde trabajamos. Mi madre tiene 84 años y es prácticamente no vidente y si sale, vamos a tener que cerrar el negocio e irnos de la ciudad”, agregó.

La resolución está en manos del juez de Ejecución Penal, Claudio Brun, con quien la familia ya mantuvo una audiencia virtual y expresó sus temores. (CAFEXMEDIO y Wips)