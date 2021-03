"Una sola dosis de la vacuna contra el Covid es suficiente para evitar la gravedad de los casos"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO el Dr. Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, quien remarcó: "prefiero vacunar tres millones de personas y no un millón y medio con dos dosis”. Por otra parte, el profesional local remarcó que la clave con la llegada del frío es, además, de respetar los protocolos vigentes que todos conocemos, "ventilar bien los ambientes".

“Lo que uno piensa es que vamos a tener un rebrote porque se viene el invierno y la tendencia de la gente es a no ventilar bien los lugares y ese es el principal escollo que tenemos. De ahí a sacar cuentas. Nos hemos equivocado tanto que uno realmente lo que podemos analizar es que cualitativamente vamos a tener la ola pero hasta donde llegue y números yo no me animaría a hacerlo”, indicó Maurizi.

El médico bahiense mencionó que "en el AMBA se está viendo un aumento de los casos y aclaró que "nosotros, por ahora en nuestra zona, no lo estamos teniendo".

"Creo que uno de los problemas que vamos a tener es el frío y eso hace que la gente se encierre en el lugar donde esté ya sea en el ámbito laboral o en la casa y ese es el principal problema que tenemos. Tenemos que acostumbrarnos a ventilar los lugares porque si no lo hacemos ahí sí se va a multiplicar la cantidad de infectados”, añadió.

¿VENTILAR ES TENER PERMANENTEMENTE ABIERTO O CADA TANTO IR ABRIENDO LAS PUERTAS, VENTANAS, COMO PARA QUE CIRCULE UN POCO EL AIRE?

“Cualquiera de las dos medidas es mejor que tener todo cerrado, pero, con que uno abra una ventana y que haya una circulación de aire permanente ya con eso alcanza. Es lo que estamos viendo inclusive ahora con mediciones que estamos haciendo con un sensor ya sea en una empresa o ahora yo lo estoy midiendo acá en el hospital. Nosotros vemos que por ahí cuando ingresamos a una habitación hay una cantidad de anhídrido carbónico elevada pero con solo abrir una endijita de ventana de 10 centímetros eso va bajando con el tiempo claramente".

HOY URUGUAY CERRÓ TODAS LAS ESCUELAS PORQUE HAN AUMENTADO CONSIDERABLEMENTE LOS CASOS. ALGUNOS DICEN QUE AUMENTAN LOS CASOS POR LA NUEVA CEPA DE BRASIL. QUE NO CUBRA LA VACUNA LAS NUEVAS CEPAS ¿QUÉ SIGNIFICA? ¿QUE SE VAN A CONTAGIAR MÁS FÁCIL? ¿QUE LA VACUNA QUE ESTÁ APLICADA NO TIENE NINGÚN TIPO DE EFECTO SOBRE LA CEPA NI SIQUIERA PARA CASOS GRAVES?

“Hasta ahora, lo que se sabe es que la cepa de Manaos los anticuerpos neutralizantes se producen por la vacuna y supongamos neutraliza en el cien por ciento de un virus salvaje, en el caso de la cepa de Manaos esa neutralización es del 60%, por ejemplo, es menor a la neutralización que se produce por la mutación que ha tenido. Ahora, si eso se correlaciona con una peor evolución de los pacientes todavía eso no se sabe".

Maurizi remarcó que "lo que sí sabemos es que es un virus que se transmite más y, por eso, Manaos ha tenido un repique muy alto pero es muy difícil sacar conclusiones porque también sabemos que en Brasil no se han tomado medidas importantes a nivel de distanciamiento y uso del tapaboca y ha sido muy heterogénea la lucha contra la pandemia".

"Lo que nos tiene que llamar la atención de la cepa de Manaos es que me parece muy bien que se restrinja el ingreso de las personas o que se controle como se controla en todos los países del mundo, no solamente con PCR sino también con una cuarentena controlada y eso es lo que tenemos que hacer", agregó.

"Nosotros como argentinos tenemos que seguir con la medida de distanciamiento que todos hemos aprendido y saber que si vamos a estar en un lugar reunidos con familiares lo tenemos que hacer en lo posible en un lugar abierto y, si vamos a estar por el frío en un lugar más cerrado, que haya una ventilación adecuada. Es lógico pensar que vamos a tener un aumento de casos y tenemos que tratar de que sea el menor posible y para eso necesitamos que sigamos con todas las medidas que todos hemos aprendido y que las tenemos que llevar a cabo”, manifestó.

LA PERSONA QUE ESTÁ VACUNADA CON LAS DOS DOSIS EN EL MUNDO LO QUE SE HA DEMOSTRADO ES QUE PUEDE CONTAGIARSE EN UN 10%, 15%, O UN 20%, DE ACUERDO A LA VACUNA. SI SE CONTAGIA ESA PERSONA LO QUE LA VACUNA LE GENERA ES UNA SERIE DE ANTICUERPOS QUE VA A MEJORAR SU EVOLUCIÓN Y NO AGRAVARÍA SU CUADRO DE SALUD. ¿ESTO ES MÁS O MENOS LA IDEA?

“Por eso, si además esa idea la llevamos a que la población de más de 60 años es la que más riesgo tiene entendemos cómo es el escalonamiento de vacunación que se propone en todo el mundo. La vacuna previene los casos graves y también por algunos datos que se demostró en Israel también previene el contagio, en un porcentaje menor, no cien por ciento pero se previene la cantidad de virus que uno tiene en las fauces estando vacunado es mucho menor que una persona que no se vacunó”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA CEPA, VAMOS A SUPONER QUE SEA LA CEPA DE BRASIL, LA CEPA DE SUDÁFRICA O LA CEPA HABITUAL QUE SALIÓ DE CHINA ¿ACTUARÍA LA VACUNA QUE SE TIENE HOY PARA EVITAR UNA GRAVEDAD?

“Por ahora se demostró que la gravedad sigue, actúa. Ojo, la cepa de Sudáfrica con respecto a las vacunas de adenovirus como sería la de astrazeneca hay protocolos que tuvieron que suspenderlos porque la cobertura era muy baja, el anticuerpo este neutralizante que usamos como ejemplo hoy tenía una neutralidad del 20% nada más, o sea, que realmente eso fue muy bajo y por eso se suspendió".

El infectólogo del nosocomio local dijo que "tenemos la suerte de que no hay tantos viajes que tengamos con Sudáfrica pero el país está monitorizando la circulación de virus".

"Por ahora se ha demostrado que hubo algún ingreso de alguna persona con el virus de la cepa británica y alguna de Manaos pero todavía no se diseminó. La medida de que la persona que venga del exterior cumpla con la cuarentena no vamos a tener problema, el problema sería que no se lo pueda controlar", mencionó.

"Creo que obligatoriamente la gente tiene que quedarse en un hotel como mínimo 10 días como se hizo en Buenos Aires al principio de la pandemia ¿se acuerdan que había hoteles que la gente se la controlaba y se le hacía el hisopado? A mí me parece que hoy es fundamental. Cuando escucho al ministro de la provincia de Buenos Aires me parece muy lógico lo que plantea y ojalá estén todas las estructuras a favor de esa idea y se pueda controlar bien eso", ratificó.

¿LA EFECTIVIDAD DE LA VACUNA SPUTNIK ES LA MISMA QUE LA CHINA QUE SE ESTÁ APLICANDO AHORA EN BAHÍA BLANCA?

“La Sputnik ha sido más eficaz. La eficacia de la Sputnik es de 92% y la china es de más del 80%. Son dos vacunas distintas”.

NO OBSTANTE ESO ES UNA BUENA EFICACIA LA DE MÁS DEL 80%.

“Sí, pero, ojo, más del 80% en el global pero si uno analiza los casos graves las dos impactan cercano al cien por ciento para que no haya casos graves. Tal vez la china por ahí no impide de que yo tenga un cuadro leve pero, mientras sea un cuadro leve, bienvenida sea la vacuna china”.

¿SE PUEDE APLICAR SI UNO SE APLICÓ UNA VACUNA DESPUÉS SE PUEDE APLICAR OTRA VACUNA O ESO ESTÁ CONTRAINDICADO?

“En realidad no se sabe qué pasa. Lo que se dice en la ciencia de las vacunas es que, por lo menos, hay que dejar pasar 14 días cuando uno se va a colocar una vacuna que es a virus inactivado o son proteínas virales. Cuando uno se aplica una vacuna a virus atenuado, que no es el caso del coronavirus, ahí la espera tiene que ser un mes. El virus atenuado es, por ejemplo, la fiebre amarilla, el sarampión, la papera. En los otros casos con 14 días ya está bien y eso es lo que estamos diciendo con respecto a la vacuna del coronavirus, la antigripal, la del neumococo”.

DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS A LOS 14 DÍAS YA ME PUEDO APLICAR LA VACUNA DE LA GRIPE, POR EJEMPLO.

“La vacuna de la gripe lo que decimos es tratar de darla antes de que llegue el invierno, además, el año pasado no hemos tenido circulación del virus de la gripe. Ojalá que este año tampoco lo tengamos, pero no sabemos, así que por ahora lo importante es que si uno tiene más de 60 años se anote en la página como para que le llegue la vacuna lo antes posible y después se podrá vacunar contra la gripe ya en abril, mayo”.

¿SI UNO SE APLICÓ UNA VACUNA CONTRA EL COVID DETERMINADA, LA CHINA, LA RUSA, Y DESPUÉS QUIERE APLICARSE OTRA VACUNA LO PUEDE HACER?

“Del coronavirus no sabemos qué sucede. Uno conociendo un poco cómo son los funcionamientos el resultado final es producción de anticuerpos, así que yo creo que llegado el caso no habría problema pero no hay sustento científico para asegurarlo. La norma general es no mezclar vacunas del coronavirus por ahora. Va a haber que innovar un poco frente al problema".

Maurizi comentó que "escuché al ministro de salud que dijo que una persona que tuvo coronavirus se le podría dar una vacuna sola, una dosis sola, porque se demostró a través de un trabajo del CONICET que la respuesta es muy importante de anticuerpos y me parece muy adecuado porque yo prefiero vacunar tres millones de personas y no un millón y medio con dos dosis”.

CON UNA DOSIS ES SUFICIENTE PARA EVITAR LA GRAVEDAD DE LOS CASOS.

“Exacto. Y si uno analiza cuántos casos tuvimos ya documentados de coronavirus a esas personas yo les daría una sola dosis. Después si más adelante me llega otra dosis y ya vacuné a la gente más importante le doy la segunda, por supuesto, pero inicialmente lo mejor es darle una dosis a todo el mundo”.

AYER ESCUCHABA A UN PROFESIONAL QUE DECÍA YO COINCIDO EN ESO DE DARLE UNA DOSIS A TODOS PERO A LAS PERSONAS QUE TIENEN COMORBILIDADES YO LE APLICARÍA LA VACUNACIÓN COMPLETA.

“Sí, está bien, pero si no tengo las dosis yo prefiero si yo tengo diez personas que tienen comorbilidades vacunar a los diez con una sola dosis y no a cinco y dejar cinco con el riesgo de que se contagien.”

CON UNA DOSIS YA UNA PERSONA CON COMORBILIDADES NO LE PUEDO DECIR QUE VAYA A EVITAR LA MUERTE PERO SÍ VA A EVITAR UN CASO GRAVE.

“Claro, pero habiendo tenido coronavirus antes.”