"Pasamos de tener 30 alcoholemias positivas por mes a 30 por fin de semana"

Esas fueron las palabras de José Luis Montanaro, Subsecretario de Fiscalización, quien aseguró que es preocupante el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en menores de edad y en jóvenes. "Vamos a cerrar marzo con 80 o 90 alcoholemias positivas", subrayó. "Tuvimos inclusive presencia de padres que nos solicitaban a nosotros la restitución de la bebida que le secuestramos a sus hijos durante los festejos por el último día", remarcó a CAFEXMEDIO.

“Nosotros teníamos conocimiento por redes sociales que los chicos iban a generar otro UPD en la madrugada del domingo. Por ende, con personal policial, se decidió hacer el mismo operativo que se hizo la vez pasada con la diferencia que el objetivo era impedir que los chicos estén en el espacio público. Ya habían tenido su UPD, que había sido de grandes dimensiones pero ante el descontrol que se observó en el consumo de bebidas alcohólicas de menores de edad y demás cuestiones, sumado a las molestias que se generan a los vecinos, se tomó la decisión de impedir que ocupen el espacio público, tarea que hizo el personal policial", indicó Montanaro.

El funcionario local explicó que "amablemente, a cada uno de los chicos que venían llegando, se les informó que no podían estar en ese espacio público y todo transcurrió con normalidad”.

INDUDABLEMENTE ESTAMOS HABLANDO DE UN HECHO QUE YA VINO PARA QUEDARSE ESTO DE LOS FESTEJOS, Y DEMÁS, PERO ESTE AÑO CON PANDEMIA HA SIDO MUCHO MÁS PERJUDICIAL. ¿EN TODOS LOS ENCUENTROS HAN TENIDO QUE SECUESTRAR ALCOHOL?

“Es una problemática que se está viendo en chicos menores de edad y en no tan chicos. Vamos a tener algún tipo de comunicación con la secretaría de adicciones porque se está viendo que hay un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Estamos viendo en las estadísticas sobre todo en tránsito que desde octubre del año pasado hasta esta parte las alcoholemias positivas han incrementado enormemente".

Montanaro informó que "teníamos un promedio en lo que es octubre y noviembre de 30 alcoholemias positivas pero ya en los próximos meses fue subiendo hasta 70 y hoy tuvimos en el fin de semana pasado solamente 31 alcoholemias positivas, lo cual es preocupante".

"En un solo fin de semana, o sea, que el número de marzo estimamos que va a superar las 80 o 90 alcoholemias", aseveró.

HAY QUE DAR EJEMPLO Y POR ESO A VECES HAY DECISIONES MUY ACERTADAS, QUE HAY QUE CORTAR LAS COSAS DE RAÍZ, COMO HIZO EL INTENDENTE AYER CON UN FUNCIONARIO. ¿QUÉ HACEN CON EL ALCOHOL QUE SECUESTRAN?

“Eso queda en poder del Juzgado de Faltas y, obviamente, se destruyen, eso se hace tanto en los operativos que hacemos de venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, que es por una ley provincial, como este tipo de secuestros, la bebida se destruye en su totalidad”.

EL OTRO DÍA SECUESTRARON CASI 500 LITROS EN UN SOLO ENCUENTRO.

“Sí, mucha cantidad. Lo más preocupante es que eran menores de edad y tuvimos, inclusive, presencia de padres que nos solicitaban a nosotros la restitución de la bebida que ellos le habían comprado a los hijos. Nos mirábamos con el personal policial y uno no deja de sorprenderse. Les manifestábamos, mirá, esto es una cuestión que es imposible de realizar porque la bebida al momento del secuestro queda en poder de un menor de edad. Si vos estás asumiendo que se la compraste, hay que asumir también la pérdida por algo que no es legal”.

NOS LLEGA UN MENSAJE AL WHATSAPP DE LA RADIO, NOS PASAN UN PERFIL DE INSTAGRAM Y VARIAS HISTORIAS. EL PERFIL BÁSICAMENTE LA INFORMACIÓN QUE TIENE ES QUE EL 20 DE MARZO EN ROSARIO Y CUYO SERÍA EL LUGAR ELEGIDO NUEVAMENTE PARA UNA NUEVA FIESTA, NOS ESCRIBE UN VECINO DEL LUGAR, NOS DICE QUE VIVE A CUATRO CUADRAS, NO QUIEREN SABER MÁS NADA DE ESTOS TEMAS, LOS VECINOS ESTAMOS CANSADOS ¿CÓMO SE HACE PARA UN TIPO DE TEMA ASÍ?

“Nosotros tenemos vigilancia a través de redes sociales no solo de este tipo de eventos autoconvocados sino de fiestas privadas que seguimos teniendo todos los fines de semana. Esta cuestión justamente lo de autoconvocados obviamente es algo que vamos a tener que dirimir con personal policial porque es parte del área de competencia de ellos. Nosotros tratamos de colaborar y, de hecho, por eso estamos en todos los operativos con ellos, como fue este domingo, pero de darse otro evento vamos a hablar con ellos y estimo que se va a tomar la misma decisión, impedir que se ocupe el espacio público”.

ES INDUDABLE QUE LOS VECINOS TAMBIÉN SE PREOCUPAN POR ESTA SITUACIÓN, POR ESTA AGLOMERACIÓN Y, ADEMÁS, PORQUE TIENEN MIEDO, Y ES LÓGICO EL MIEDO QUE TENGAN, SOBRE EL TEMA DEL VIRUS Y DE LA CIRCULACIÓN VIRAL SOBRE ESTE ASPECTO. EL DOMINGO NOS INFORMABA EL TITULAR DE LA COMISARÍA SEGUNDA LO QUE HABÍA SUCEDIDO EN EL PARQUE DE MAYO. NO ERA UNA FIESTA CONVOCADA DONDE SE HABÍA JUNTADO LA GENTE, YA IBAN LOS JÓVENES Y SABÍAN QUE SE JUNTABAN AHÍ, Y VENÍA OTRO GRUPO Y SE JUNTABAN, Y SE AGREGABAN, Y SE AGREGABAN. NO FUE UNA FIESTA QUE FUE AUTOCONVOCADA. ERA UNA JUNTADA DE JÓVENES, DE 300 JÓVENES.

“Los chicos se autoconvocaron en distintos espacios públicos, por ejemplo, en el Paseo de las Esculturas, en Rosario y Cuyo y varios lugares donde nosotros teníamos control, y, obviamente, fue derivando a que todos fueran hacia el Parque de Mayo. Los chicos se van comunicando por redes sociales en el momento y van tomando las decisiones en el momento y, al ser tan dinámico, es difícil controlar porque, obviamente, el recurso humano es muy finito, y por eso se congregaron en el Parque de Mayo".

AHORA QUE SE AMPLIÓ LA POSIBILIDAD DE LAS FIESTAS, EN CANTIDAD DE GENTE, ¿CUÁNTA GENTE PODÉS TENER EN TU CASA? ¿ESTO AÚN LOS COMPLICA MÁS EN LOS CONTROLES?

“Lo que sucede es que la cuestión de controlar la cantidad de gente en una vivienda particular es una cuestión complicada porque a nosotros no nos permiten el ingreso, más allá de tratar de consensuar con el propietario, explicarle cuáles son las problemáticas que conllevan a una actividad de esa índole en un lugar donde no está preparado para llevarlo a cabo".

Montanaro mencionó que "hemos tenido resultados positivos y, otros, donde no nos han permitido el ingreso".

Yo creo que parte de esta cuestión que se está viendo de cómo se vuelcan los jóvenes a los espacios públicos es parte de la falta de oferta de lugares de recreación para ese grupo etario y estamos a la espera de que se responda de provincia si se puede realizar algún tipo de eventos controlados que, a criterio personal, más allá de que el riesgo sanitario exista, siempre va a ser menor que en un lugar donde nosotros no tenemos acceso”.

LÓGICAMENTE QUE USTEDES CON TODA ESTA TAREA QUE ESTÁN DESARROLLANDO ESTÁN DETRÁS DE LAS PERSONAS QUE, LAMENTABLEMENTE, COMETEN DELITOS. AHORA, HAY UN DATO QUE A MÍ ME PREOCUPA. EL OTRO DÍA HUBO UN CASO DE UNA CHICA QUE TUVO QUE SER DERIVADA A UN HOSPITAL, INTERNADA, PORQUE SE LE CAYÓ UN PARLANTE EN UNA CERVECERÍA. SEGÚN CONSTA EN LA LLAMADA AL 911, Y DEMÁS, SEGÚN LO QUE NOS DICEN A NOSOTROS, LA LLAMADA SE PRODUJO ALREDEOR DE LAS CINCO Y VEINTE DE LA MAÑANA, CON LO CUAL EL HORARIO DE CIERRE DE LA

CERVECERÍA ES A LAS CINCO DE LA MAÑANA. ¿INICIARON ALGUNA INVESTIGACIÓN AL RESPECTO?

“No. Nosotros somos agentes de constatación y podemos verificar la falta en el momento que se da, justamente, en ese lugar, una semana antes se realizó una actuación por incumplimiento de los protocolos. Ese mismo día nosotros concurrimos a las dos de la mañana y a las cuatro de la mañana se solicitó que se cumplieran los protocolos que no habían cumplido la semana pasada, la gente estaba toda sentada, inclusive más allá de ser un horario fuera de lo permitido, que es algo que vamos a controlar en este lugar y en varios otros, lo que pasa que, lamentablemente, no se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo".

El funcionario agregó que "ese día tuvimos una denuncia de un lugar por una falta de habilitación donde tuvimos que llevar mucho personal porque hubo una riña, y demás y pasó esto que más allá del horario es una cuestión netamente de índole de responsabilidad civil".

"Nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a las normas generales de habilitación de un inmueble pero, en estas cosas que son muy puntuales y particulares, ya hay una responsabilidad civil, el dueño de la cosa, el dueño del parlante y del inmueble, la persona afectada puede demandar al dueño pero no hay una cuestión que tenga que ver con la responsabilidad del estado en su control, para dar un ejemplo, no podemos controlar que cada una de las tuercas que sostiene cada uno de los parlantes o algunas estructuras que son móviles dentro de un inmueble estén bien", enfatizó.

“Los horarios se controlan, de hecho, hubo varias clausuras que fueron de público conocimiento en muchas cervecerías por el incumplimiento de los protocolos en los cuales el horario está incluido. Y te digo, en este mismo lugar hubo un acta la semana anterior a este hecho por falta de cumplimiento de protocolos”, subrayó.

¿Y CUÁLES SON POR EJEMPLO?

“Hay personas que no cumplen con el distanciamiento, el horario que está dispuesto en los decretos que marcan el cumplimiento de los protocolos, personas paradas, que no usan el barbijo cuando se levantan y van al sanitario”.

LA SEMANA PASADA ESTE MISMO COMERCIO HABÍA SIDO SANCIONADO PORQUE NO RESPETÓ EL HORARIO DE CIERRE DEL MISMO.

“No. En este caso, la problemática fue una falta del cumplimiento del protocolo por un exceso de persona. Se desalojó en el momento y, obviamente, cerró en el momento que tenía que cerrar por una cuestión de la actuación que se estaba generando”.

¿Y ESO NO GENERA UNA MULTA DE CIERRE POR UN TIEMPO DETERMINADO?

“No. Estos decretos municipales con los cuales se trataron de alguna forma de normar los protocolos se hacen para cumplimentar una normativa nacional y provincial, entonces, no tienen un peso específico, justamente, por ser decretos si bien es municipal como para generar una clausura, pero sin infracción. Es complicado desalojar a la gente en forma ordenada en el horario de cierre, hay que comenzarlo a hacer mucho tiempo antes, también, para cumplir con los protocolos. El horario es claro y es a las cinco de la mañana y nosotros, obviamente, tomamos nota de todas estas cosas”, finalizó.