"De las 16.000 personas vacunadas en Bahía Blanca, 13447 recibieron la primera dosis y, 2955, la segunda"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, al referirse al arribo de un nuevo lote de dosis de Sputnik a la ciudad. "Ya vacunamos más de 16000 personas en Bahía Blanca y 60725 en Región", sostuvo. "El 99 % de las 2400 vacunas que llegaron a Bahía Blanca van a ser destinadas a mayores de 60 años", marcó.

“Llegaron 2400 vacunas de las cuales fueron distribuidas en Villa del Mar 600 dosis lo mismo que la Universidad Nacional del Sur, como también en la UTN y así otras 600 dosis fueron entregadas a PAMI que se encargan de la vacunación en centros cerrados, o en residencias, o en geriátricos. Casi un 99% van a ser mayores de edad porque esta Sputnik está apuntándole pura y exclusivamente a personas mayores de 60 años o personas mayores de 60 años con enfermedades preexistentes", indicó Núñez Fariña.

El funcionario aclaró que "veníamos trabajando hace una semana atrás con la Sinopharm que es una vacuna que permite solo vacunar a personas menos de 60 años y a personas con enfermedades preexistentes, entre 18 y 59 años".

"Esto hace que por ahí uno cuando se va a vacunar veía gente joven que tenía alguna enfermedad preexistente que por ahí mucha gente entre 25 y 35 años que tenía una enfermedad, que no incide la enfermedad pero sí tiene una enfermedad y son vacunados. También fueron vacunados en ese periodo docentes, guardias de seguridad y algunos médicos, menores de 60 años. Y a partir de mañana o pasado, si es la turnera habilitada, se empezará a vacunar a mayores de 60 años", agregó.

ESOS TURNOS SON LOS QUE PROVIENEN DE QUIEN SE INSCRIBIÓ. EN ESTE CASO LO QUE SE HACE ES AVISARLE A LA PERSONA MAYOR QUE TIENE UNA DISPONIBILIDAD DE TURNO EN TAL LUGAR. ¿HAY ALGUNO DE LOS CENTROS VACUNATORIOS QUE ESTÉN PREVISTOS PARA PERSONAS QUE TENGAN INCONVENIENTES DE MOVILIDAD, INCONVENIENTES FÍSICOS, QUE PUEDAN DEMORAR LA LLEGADA AL LUGAR? ¿HAY ALGUNO MÁS APROPIADO PARA ESO?

“No. Toda persona que se va a vacunar tiene que ser vacunada y tiene que estar inscripta en el Vacunatepba. En el 99% de los casos se están dando en primera instancia dependiendo de qué vacuna tenemos, si tenemos la Sinopharm o tenemos alguna vacuna que permita vacunar a mayores de 60 años. A partir de ahí, es el criterio que se va predominando la turnera. Estimo en breve cuando estén inmunizadas más personas dentro del ámbito poblacional cada municipio en conjunto con el ministerio rearmará estructuras y estrategias para poder vacunar a aquellas personas que están en sus domicilios”.

DIGO ESTO PORQUE HABÍA MUCHAS PERSONAS QUE NOS LLAMABAN POR TELÉFONO, ALGUNAS QUE NO PUEDEN DESPLAZARSE, QUE ESTÁN POSTRADAS LITERALMENTE EN LA CAMA, PERO HAY OTRAS QUE PUEDEN IR PERO QUE TIENEN QUE IR CON ALGUNOS ELEMENTOS, O EN SILLA DE RUEDAS, O NO PUEDEN CAMINAR MUCHO, TIENEN QUE ESTACIONAR EL AUTO MUY CERCA, POR ESO PREGUNTO SI HABÍA ALGÚN LUGAR PREVISTO PARA ESTA CIRCUNSTANCIA.

“El personal que está trabajando en cada una de las postas sanitarias si se tiene que movilizar para ir a vacunar a una persona a pocos metros de donde está la posta no va a haber inconveniente. En la Universidad Nacional del Sur ustedes saben que hay una escalinata importante y en principio se vacunaba ahí si no se baja y se vacunaba en la parte del playón”.

YO ME VACUNÉ EN EL PLAYÓN.

“Hoy estamos vacunando en el playón pero la primera etapa se vacunaba arriba y se bajaba a vacunar a aquellas personas que no podían subir”.

ACÁ ME REPORTAN ALGUNOS PROBLEMAS DE INCONVENIENTES EN EL VACUNATEPBA. HAY UN MENSAJE QUE DICE, PARA LA GENTE GRANDE QUE NO TIENE FAMILIA JOVEN ES MUY DIFÍCIL INGRESAR.

“Yo creo que el sistema es un sistema amigable que tiene los problemas que puede tener cualquier sistema de tecnología, se ha saturado en algún momento, en más de un momento han llegado mal los turnos. Lo que sí sobresale es la gente que reclama con derecho pero lo que sobresale es el reclamo y no la cantidad de gente que se ha vacunado".

Núñez Fariña informó que "vacunamos más de 16000 personas en Bahía Blanca, esto hace un número importante, si bien hay reclamos de la tardanza o por ahí de no llegar en tiempo y en forma el aviso lo estamos tratando de subsanar a medida que van pasando los días".

"Hemos armado un sistema de vacunación para aquellas personas que el día martes pasado sí pudieron acercarse y nosotros no teníamos la vacuna para aplicar, esto ha hecho que durante toda esta semana pasada hemos gestionado con el ministerio para permitir que solo el único turnero que funcione el día lunes, el día de ayer, sea aquellas personas que quedaron sin la vacuna y fueron vacunadas el día de ayer. Estamos buscando de ir gestionando y solucionando cada uno de los inconvenientes”, remarcó.

¿HOY LLEGARON MÁS VACUNAS?

“Hoy llegaron 600 dosis más para el centro de jubilados y pensionados de Ingeniero White y se va a empezar a vacunar mañana y pasado. Igualmente con esta turnera, bien que dijiste lo de los adultos mayores, es importante que a partir de ahora, en estos días, entre hoy y mañana van a empezar a recibir como mínimo 1800 personas la información de que tienen que ser vacunadas. Es importante que esa gente empiece a chequear y mirar tanto la casilla de correo como la aplicación del teléfono como así también los whatsapp para saber si le llega el turno”.

CIRCULAN POR AHÍ ALGUNAS NOTICIAS, INFORMACIONES, DESINFORMACIONES, Y DEMÁS, RESPECTO A LA VACUNA DE ASTRAZENECA, EN CASO DE ARGENTINA HAN LLEGADO MÁS DE 500000 DOSIS DE LA COVISHIELD, QUE DIGAMOS ES EL LABORATORIO INDIO PERO LA MISMA VACUNA. ¿QUÉ INFORMACIÓN TIENEN AL RESPECTO? Y AYER TAMBIÉN SE HABLABA EN ALGUNOS MEDIOS DE QUE SE RETRASARÍA LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS PARA ESTA VACUNA PORQUE SE HABLABA DE MAYOR EFECTIVIDAD.

“La única información que te puedo dar es la que semana de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud lo que dijo es que, sin desoír lo que pasó, se vacunaron más de 17.000.000 de personas con Astrazeneca y solo en este caso hubo 40 casos de trombosis que todavía tampoco se sabe si están relacionados con la vacuna específicamente".

Además, añadió que "por eso la Organización Mundial de la Salud hoy sigue diciendo de que la vacuna sigue siendo efectiva, que no han tenido inconvenientes en la aplicación en más de 17.000.000 de personas".

¿Y CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS ESTO SE DEMORARÁ? PORQUE, BUENO, NO LLEGÓ LA OTRA MITAD DE LO ACORDADO CON EL LABORATORIO INDIO.

“No te sabría decir si llegó o no llegó. La dosis de la Astrazeneca es la misma, el componente líquido es el mismo, uno que el dos, al igual que la Sinopharm".

ES DECIR QUE LA SPUTNIK SÍ O SÍ HAY QUE ESPERAR PARA LA SEGUNDA DOSIS QUE ES DISTINTA AL COMPONENTE DE LA PRIMERA PERO CON RESPECTO A SINOPHARM Y A ESTA OTRA VACUNA DE ASTRAZENECA LA QUE VIENE ES PARA UNO O PARA DOS, INDISTINTAMENTE.

“Exactamente. Es el mismo componente para ambas”.

TENEMOS UN MENSAJE QUE DICE ¿SI NO ESTÁS EN BAHÍA CUANDO TE DAN EL TURNO QUÉ PASA? ¿TE REPROGRAMAN? ¿HAY QUE AVISARLE A ALGUIEN?

“Automáticamente el sistema te reprograma el turno. En el momento que uno no concurre el personal que está en la parte logística, que es la parte de cargar los datos, al cierre de la jornada cargan de una forma tal que hace que el sistema le reasigne el turno nuevamente lo antes posible”.

AHORA YA VIENE LA PARTE DONDE HAY QUE EMPEZAR A EVALUAR SI LA SINOPHARM, PORQUE ARGENTINA HA COMPRADO UN BUEN LOTE OTRA VEZ DE SINOPHARM, VA A DAR A CONOCER DATOS RESPECTO DE LOS MAYORES DE EDAD PORQUE ES LA ÚNICA VACUNA QUE NO HA PUBLICADO DATOS SOBRE LA EFICACIA DE LA VACUNA. ES LA ÚNICA VACUNA QUE SE ESTÁ APLICANDO MAYORITARIAMENTE EN LA ARGENTINA Y QUE NO TIENE DATOS PUBLICADOS. ESTO NO QUIERE DECIR QUE UNO TENGA DESCONFIANZA PORQUE UNO SE PONE LA QUE VIENE. HAY QUE PENSAR QUE

TODAS LAS VACUNAS SON BUENAS, PERO FALTAN DATOS.

“Yo creo que los datos están, los están procesando, la ANMAT, para poder verificar que esa vacuna sea aplicada a mayores de 60 años. Estamos en la misma etapa del inicio de la Sputnik, cuando en primera instancia no era aplicable para mayores de 60 años, una vez que la ANMAT autorizó y que la misma empresa de Sputnik autoriza el uso para mayores de 60 años, se empezó a utilizar en la Argentina".

El funcionario comentó que "con la Sinopharm estamos en la misma etapa y ojalá y Dios quiera que sea lo más pronto posible para poder también vacunar con esa misma vacuna a los mayores de 60 años".

"Es una vacuna que lo bueno que tiene es que está entre 2 y 8 grados lo mismo que la Astrazeneca, son vacunas que son para nuestro sistema sanitario es bueno y es fácil logísticamente manejarla por la temperatura con la que se conservan, estaría dentro del rango de las temperaturas que normalmente nosotros vacunamos con lo que es la libreta sanitaria", mencionó.

“La realidad es que la preocupación es a nivel mundial, porque el mundo no tiene vacunas, el mundo está peleando por las vacunas y nosotros acá en Bahía Blanca tenemos 16000 personas vacunadas, que para mí es muy importante tener ese número de gente vacunada, también te puedo decir que en la provincia de Buenos Aires ya llegamos al millón y la Región Sanitaria a 60725 vacunadas. Yo creo que el número es un número importante, significante".

Núñez Fariña recordó que "solo Bahía Blanca, son 35 centros de vacunación que tenemos bajo la órbita de Región Sanitaria, trabajando con cada uno de los secretarios de salud e intendentes de todos los colores políticos.

"Priorizamos la salud y, como priorizamos la salud, lo que buscamos es que nos den la posibilidad de poder comunicar todo lo que venimos haciendo. Hay mucha información, la gente accede a mucha información, lo que tratamos nosotros es de poner un manto de tranquilidad sobre la información que hay a nivel mundial", aseveró.

VOS DIJISTE 16000 PERSONAS VACUNADAS EN BAHÍA BLANCA ¿CUÁNTAS CON DOBLE DOSIS?

“13447 son de primer dosis y 2955 de la segunda dosis. Estadísticamente todas las vacunaciones con la primer dosis tenés más del 70% de posibilidades de no contraerlo, tenemos un 70% de inmunidad. Lo más importante de todo esto también es que la gente de salud en Bahía Blanca tenés 8900 personas que se han vacunado, en público y privado y 22932 a nivel Región Sanitaria”, finalizó.