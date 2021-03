"Los descuentos anunciados por ABSA son injustos e insuficientes"

Esas fueron las palabras de María Laura Biondini, concejala e integrante de la Mesa del Agua, quien explicó que "no solo porque no abarcan a todos los barrios afectados sino también que en barrios que estuvieron más de 30 días sin agua o con agua con baja presión figuraba como que los días de problema eran ocho o diez”. "Hay $700.000.000 destinados para Bahía Blanca para atender a obras estructurales que tienen que ver con la reparación y el recambio del día a día", dijo a CAFEXMEDIO.

“Uno de los objetivos principales es seguir de cerca el tema para que no quede en el olvido una vez que termine la época de altas temperaturas y porque por ahí vuelve la presión al sistema pensemos que está todo solucionado. En ese sentido, en la última reunión de la Mesa del Agua lo que se hizo fue firmar unas notas que llevamos el día jueves a La Plata en persona al secretario Guillermo Jelinski donde se le solicitaba por escrito el plan detallado de obras a realizar en la ciudad", indicó Biondini.

La edil local mencionó que "lo que tiene que ver con los descuentos que se anunciaron desde el propio ministerio que se iban a realizar a los vecinos de los barrios afectados en la ciudad porque los consideramos injustos e insuficientes no solo porque no abarcan a todos los barrios afectados sino también que en barrios que estuvieron más de 30 días sin agua o con agua con baja presión figuraba como que los días de problema eran ocho o diez”.

MÁS ALLÁ DE ESTA SITUACIÓN DE SI LES DESCUENTAN, EL PROBLEMA ES QUE SI NO TOMAMOS EL TORO POR LAS ASTAS Y DEFINIMOS LO QUE VAMOS A HACER, EL AÑO QUE VIENE VAMOS A ESTAR EN DICIEMBRE CON LA MISMA SITUACIÓN.

“El día jueves tuvimos una reunión y lo positivo es que se nos dedicó mucho tiempo, la reunión duró, aproximadamente, dos horas y media. Guillermo Jelinski y los miembros del gabinete de él ahí estaban muy informados de la situación, tenían detalles a la mano de qué es lo que hay que hacer incluso de obras a realizarse. Las que van a ser financiadas con crédito internacional que tiene previsto iniciar la licitación en junio venían cumpliéndose como corresponde toda la entrega de papelería y documentación".

Biondini agregó que "al día de hoy los plazos se están cumpliendo y nosotros lo que hacíamos hincapié son en las obras menores que, independientemente de la financiación internacional, se anunciaron que se iban a realizar con fondos provinciales".

"Para este caso no pudimos traer por escrito las obras que están pedidas y que se van a realizar pero el subsecretario se comprometió a gestionar y darnos el informe a la brevedad posible para poder nosotros informar a la ciudadanía”, remarcó.

LO QUE YA SE DETERMINÓ QUÉ ES LO QUE HAY QUE HACER PRIMERO PARA QUE EMPIECE A FUNCIONAR MÁS O MENOS CORRECTAMENTE LA SITUACIÓN Y QUE NO LE PROVOQUE LA FALTA DE AGUA A LA GENTE. YO ME ACUERDO QUE UNA CONFERENCIA QUE HIZO GAY DIJO HAY TRES PUNTOS, UNO DE AMPLIAR LA PLANTA PATAGONIA, OTRO, MEJORAR LA CAÑERÍA LOCAL Y OTRO TENER EN CUENTA EL ACUEDUCTO QUE VIENE DESDE PASO PIEDRA. ¿CUÁLES SON A CRITERIO INMEDIATO LAS PRIMERAS OBRAS ELEMENTALES PARA ESTO?

“El problema que tiene la Planta Patagonia y por eso la necesidad de ampliarla. Recordemos que es una planta que tiene más de 50 años y en ningún lugar del mundo por cuestiones que nos decían los propios ingenieros de la planta, ninguna planta potabilizadora tiene una vida útil más allá de los 50 años. En ese sentido, hoy por hoy, si la planta produce agua no tiene lugar dónde almacenarla".

La concejala subrayó que "esto trae aparejado que, cuando hay problemas de alta temperatura y en algún lugar escasea por más que produzcamos más agua no hay dónde tener de reserva".

"En ese sentido, la cisterna en Planta Patagonia para poder almacenar más agua es una de las obras prioritarias, así como mencionás la reparación del acueducto que viene desde el dique Paso Piedra. Todas esas obras están pedidas, están diagramadas por el subsecretario como nos informó y prontas a iniciar. Más allá de eso la reparación de cañería y el recambio de cañería, mejor dicho, también es fundamental porque es lo que permite en el día a día y como obras consideradas menores ir paliando la situación", enfatizó.

"En ese sentido, nos informaba que hay $700.000.000 destinados para Bahía Blanca para atender a obras estructurales que tienen que ver con la reparación y el recambio del día a día y a esto se le va a sumar una cuadrilla más. Ustedes recordarán que cuando se inició todo este problema del agua nosotros solicitamos con los vecinos que se incorpore más personal para poder ir reparando las pérdidas porque había vecinos que estaban carentes de agua en sus domicilios y por toda la ciudad por ahí se veían pérdidas. Se incrementaron estas cuadrillas, a fin de enero, al número de 20 y ahora el subsecretario nos informó que podría poner a disposición 5 cuadrillas más”, manifestó.

¿Y CON RESPECTO AL TEMA DEL DESCUENTO?

“Le faltaba información en el sentido de que por ahí estuvimos discutiendo cuál era el criterio, cuál era la cantidad de vecinos afectados o no, nos solicitó unas notas que nosotros llevamos por escrito que no era intención dejárselas sino que era a título informativo de lo que veníamos trabajando desde la mesa con la OMIC también y Defensoría. Nos solicitó que se las dejemos, así que eso es lo que hicimos y él se comprometió a hablarlo directamente con el Ministro de Infraestructura de la Provincia porque esta es una resolución que salió de oficio del propio ministerio".

Biondini comentó que "también le solicitamos que se considere que los problemas no comenzaron en enero, como hacía alusión esa resolución, sino que ya desde el mes de octubre que fue el primer Zoom que tuvimos de reunión de trabajo con, incluso, el gerente de ABSA de La Plata y él estuvo presente en la ciudad de Bahía Blanca, en la universidad, cuando distintos vecinos se acercaron a transmitirle las inquietudes", añadió.

"Está el compromiso y, por otro lado, generar un canal de diálogo directo con el propio subsecretario que se puso a disposición tanto del concejal Carlos Moreno Salas como de mí para poder tener contacto más directo y por ahí no dilatar la información que le queremos trasladar a los vecinos”, sostuvo.

YO CREO QUE ESTA SITUACIÓN DE QUE SE ACERCA EL INVIERNO Y HAY MENOS CONSUMO DE AGUA Y ESTO VA A FAVORECER, INDUDABLEMENTE, QUE NO FALTE, PERO LA SOLUCIÓN TIENE QUE SER INMEDIATA, NO PODEMOS VOLVER A DEMORAR OTRO AÑO, POR LO MENOS EN EL COMIENZO DE LA REALIZACIÓN DE OBRA. NO DIGO QUE SE VAYA A SOLUCIONAR TOTALMENTE PARA EL AÑO QUE VIENE, PERO ME PARECE QUE LO QUE NO SE PUEDE SEGUIR ES DILAPIDANDO TIEMPO.

“Esa es la intención o uno de los objetivos de la creación de la mesa y la creación, sin duda que sirve, fue reconocido por el propio Jelinski, a él le da también herramientas para reclamar porque más allá que los del área técnica decidan, informen y tenían ahí preparado porque lo vimos. Es importante después tener herramientas para presionar a que Economía deposite los fondos necesarios y que no se destinen a otras obras sino a esta de agua por lo menos para Bahía Blanca que son fundamentales y, en ese sentido, es el seguimiento que vamos a realizar”.