Astrazeneca: "Los casos de trombosis en post vacunados no difieren de los casos de trombosis en aquellos no vacunados"

Esas fueron las palabras de Carlos Khöler, especialista en vacunación, al referirse a algunos problemas que habrían surgido en personas mayores al aplicarse la mencionada vacuna. "Cuando una vacuna comienza a difundirse y a ser aplicada en millones de personas, obviamente, aparecen enfermedades que hubieran aparecido de igual manera", expresó a CAFEXMEDIO.

"Siempre hay que guiarse por las entidades regulatorias, en este caso la OMS y, la otra información proviene, obviamente, del factor interesado que es el laboratorio, Astrazeneca en combinación con la Universidad de Oxford. Pero ya hay voces de expertos donde se ha chequeado la estadística y, aparentemente, los casos de trombosis en post vacunados no difieren de los casos de trombosis en aquellos no vacunados, me refiero en cantidad, en la comparativa", sostuvo Khöler.

El especialista local explicó que, "cuando una vacuna comienza a difundirse y a ser aplicada en millones de personas, obviamente, post vacunación, aparecen enfermedades que hubieran aparecido de igual manera".

"Se echó la culpa a algunas vacunas del síndrome de Guillain Barré, que fue absolutamente demostrado científicamente que no tenían nada que ver y, es muy probable, que esto de la trombosis sea exactamente igual. Se están cumpliendo las pautas, esto significa que hay algo que hace sospechar que pueda tener que ver con la seguridad de la vacuna se suspende, se investiga y se sigue adelante si es que corresponde. En este caso, las estadísticas parecen demostrar que no hay una incidencia diferente entre vacunado y no vacunado”, expresó.

ES UN DATO IMPORTANTE PORQUE HAY MUCHA GENTE QUE SE APLICÓ Y QUE YA HOY ESTÁ PREOCUPADA. ME PARECE QUE HAY QUE DARLE CIERTA TRANQUILIDAD. YO ENTIENDO QUE LOS GOBIERNOS SE HAYAN TOMADO PREVISIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE ESTA CARACTERÍSTICA PERO TAMPOCO SE PUEDE ALERTAR A TODA LA POBLACIÓN, MUCHO MÁS EN ARGENTINA DONDE ENTRÓ UNA CANTIDAD DETERMINADA, CERCA DE 1.000.000 DE VACUNAS DE ESTE LABORATORIO.

“Están muy bien todas las medidas que se van tomando. ¿Qué pasa? Al ser vacunas nuevas toda esta situación que hubiera durado más tiempo y hubiéramos tenido tal vez la evolución en el tiempo de estas enfermedades tal vez ya tendríamos esa seguridad. Hoy por hoy, por la urgencia de la pandemia y las nuevas variantes que parecen ser más agresivas, las vacunas disponibles tienen que usarse".

Khöler comentó que "a veces se dan también por fake news, con intenciones un poquitito más oscuras y las redes sociales contribuyen a todo eso, por un lado, del beneficio de que nos van informando permanentemente de cualquier situación, y, por otro lado, todo lo que a veces se tergiversa a través de las redes sociales, esto lo vemos todos los días en cualquier área”.

EMMA DICE QUE ESTÁ PREOCUPADA PORQUE ESTÁ VIENDO QUE LOS VACUNADORES VACUNAN SIN GUANTES Y REFIERE QUE EL AÑO PASADO, SEGÚN TIENE ENTENDIDO ELLA, ALGUNOS CONTAGIOS QUE SE DIERON EN ALGUNOS HOSPITALES TUVIERON COMO EPICENTRO EL HECHO DE QUE NO SE HABRÍAN VACUNADO CON GUANTES. ¿QUÉ OPINIÓN TENÉS VOS DE ESTO?

“Yo uso guantes pero me confío que uso guantes y no los sanitizo más, o sea, toco a una persona, toco a otra, toco a otra, porque tengo guantes y, en realidad, lo que estoy haciendo es contaminar los guantes y seguir contaminando al resto. Algunos, obviamente, lo hacen en las condiciones ideales, tocan a una persona, se vuelven a pasar alcohol pero la mano limpia y con el alcohol permanente, que eso es lo que debería hacer la enfermera, una vez que termina de vacunar se pasa alcohol nuevamente y puede seguir con la mano sin enguantar. Así que, no, que no se preocupe. También se ha demostrado que las superficies y los contactos simples no contagian”.

OSCAR PREGUNTA ¿CUÁNTO TIEMPO HAY QUE ESPERAR PARA APLICARSE LA VACUNA DE LA GRIPE?

“Se ha establecido que son unas dos semanas previas o posteriores a la aplicación de la vacuna”.

¿PREVIA A LA PRIMERA Y POSTERIOR A LA ÚLTIMA DOSIS?

“No. Si me la voy a aplicar antes que la vacuna del Covid por lo menos que pasen 14 días”.

POR ESO, 14 DÍAS PREVIO A LA VACUNA DEL COVID Y SI NO 14 DÍAS POSTERIORES A LA SEGUNDA DOSIS.

“Y esto es equivalente a cualquier otra vacuna, más que nada en el caso de los mayores de 60 años que por allí tienen que aplicarse una antineumocócica, una anitetánica”.

MARIELA NOS PREGUNTA ¿SE PUEDE APLICAR LA DE LA GRIPE Y LA DE LA NEUMONÍA JUNTAS?

“Sí. En realidad, todas las vacunas pueden ser aplicadas de forma simultánea y pueden aplicarse 10 juntas. Hay un estudio que demuestra que se potencia la respuesta. Con el caso del Covid se dice que podrían aplicarse también en forma simultánea pero si no esperar esos 14 días. Es una vacuna nueva el consejo es 14 días antes o 14 días despué y, el consejo personal, sería que aquellos mayores de 60 años que están esperando o que ya tienen turno para la vacuna que le dieran prioridad a la vacuna del Covid y se aplican la de la gripe 14 días después”.

JAVIER PREGUNTA ¿ES LO MISMO EL ALCOHOL AL 70 QUE EL ALCOHOL EN GEL?

“En realidad es lo mismo, sirve como sanitización. Lo ideal es un alcohol de 90 y el alcohol en gel si uno lo compra en un lugar responsable no hay ningún problema. El otro problema es que hoy por hoy mucho desarrollo casero de todo esto y hay que asegurarse que traiga lo que debe traer”.

POR AHORA SOLAMENTE PARA MAYORES DE 60 AÑOS ESTÁN AUTORIZADAS, DE LAS QUE ENTRARON EN LA ARGENTINA, LA DE OXFORD Y LA RUSA, LA SPUTNIK. LA CHINA, QUE ESTÁ EN LA ARGENTINA, NO ESTÁ AUTORIZADA POR AHORA PARA MAYORES DE 60 AÑOS.

“No, pero teniendo en cuenta la plataforma de desarrollo e investigación de esa vacuna seguramente va a servir para estas edades, lo único que está en la misma situación que estaba la Sputnik en un primer momento, faltan los papeles. Pero la vacuna es una vacuna inactivada de excelente conformación y, como toda vacuna inactivada en forma histórica, se puede aplicar en los mayores, de hecho, también es muy importante ese tipo de vacunas en aquellos inmunodeprimidos o con alguna dificultad de problema de defensa".

MARIELA NOS DICE ¿A CUÁNTOS DÍAS EMPIEZA A HACER EFECTO LA VACUNA COLOCADA?

“Eso difiere entre vacuna y vacuna pero estamos hablando de prácticamente de dos a tres semanas”.

O SEA, ME COLOCO LA VACUNA HOY DE COVID ¿LOS ANTICUERPOS RECIÉN EMPIEZAN A ESTAR DENTRO DE DOS SEMANAS?

“En realidad, en el caso de la Sputnik se habla de 18 días.”

¿Y DE LA CHINA TIENE IDEA?

“Sinceramente no, pero debe estar en la misma situación, son dos a tres semanas. Por eso se aconseja que a pesar de la vacunación uno siga cumpliendo con el protocolo porque puede contagiarse, porque todavía no ha acelerado la inmunidad correspondiente. De acuerdo a la eficacia de la vacuna, estamos hablando depende de cada vacuna entre el 70% y 90%, esto significa que nos van a quedar, a pesar de estar vacunados, las posibilidades entre el 10% y el 30% de contagiarnos de Covid".

HASTA AHORA EN EL MUNDO NO SE HAN REPORTADO MUERTES DE PERSONAS QUE SE HAN VACUNADO. ES DECIR, ES INDUDABLE QUE PUEDE UNO CONTAGIARSE PERO LA VACUNA TENDRÍA OTRO EFECTO QUE SERÍA LIMITAR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD.

“Se evita la gravedad de la enfermedad o las formas graves, la internación en terapia intensiva con toda la carga respiratoria y circulatoria que tiene esa situación y evita, prácticamente hay tres vacunas, las 11 o 12 que están dando vuelta que tienen un 100% en cuanto a evitar la muerte".