"Estamos labrando 7000 multas por mes por falta de registro en el parquímetro"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO, Martín Moyano, Director de Ordenamiento Urbano, quien informó que, previo a la conformación del área que encabeza, se hacían entre 30 y 40 multas mensuales. Además, el funcionario informó que, "en febrero, se recaudaron más de $8.000.000 en concepto de estacionamiento medido y pago, o sea, $420.000 por día".

"Solamente la municipalidad de Bahía Blanca puede ceder, mediante autorización, el uso de un box para otras circunstancias que no sean estacionamiento, por ejemplo, una construcción que de repente necesita tener dos box de estacionamiento para la descarga de materiales, entonces, le permitimos a la persona utilizar el box señalándolo y a veces son más box porque, por ejemplo, pintan con cal o algunos de esos materiales, y pueden salpicar los autos que están estacionados sobre la cuadra", sostuvo Moyano.

El funcionario explicó que "se van haciendo día a día, ante los pedidos puntuales, distintas autorizaciones y, entre Tránsito y Ordenamiento Urbano, los vamos analizando".

CUANDO NACIÓ ESTE ÁREA QUE ESTÁ A TU CARGO ALGUNOS PENSARON QUE IBA A SER DIFÍCIL PONERSE DE ACUERDO CON LOS INSPECTORES DE TRÁNSITO PORQUE ALGUNOS DECÍAN, PERO, CÓMO, INSPECTORES DE TRÁNSITO Y AHORA AGREGAN LOS QUE CONTROLAN LOS PARQUÍMETROS. ¿CÓMO ES LA CONVIVENCIA HOY?

“Siempre fue una muy buena convivencia. En la antigüedad se pensaba que podía haber un cuerpo de inspectores que manejara todas las cuestiones pero la realidad es que los cuerpos de inspectores específicos son mucho más eficientes porque pueden trabajar sobre la base de las prioridades de las áreas y eso implica una mirada integral a la vez del control donde vos trabajes de manera muy colaborativa entre todos los cuerpos que tienen tareas de control en la ciudad".

Moyano aclaró que, "en el caso de Tránsito y Ordenamiento Urbano son casi primitos y estamos trabajando todo el día de manera colaborativa desde el principio y nos llevamos muy bien".

NO ME TOMÉS MARZO DEL AÑO PASADO PORQUE FUE UN MES ATÍPICO, COMPARAME ALGUNOS MESES ANTERIORES CON LOS MESES ACTUALES. ¿MEJORÓ LA RECAUDACIÓN EN CUANTO A LOS PARQUÍMETROS?

“Nuestras recaudaciones estuvieron logrando los picos en términos de dinero del 2019 en lo que es desde agosto que nosotros empezamos a trabajar en pandemia y logramos emular esos picos sin tener los mismos niveles de actividad de diciembre o enero del 2019, 2020, previo a la pandemia. El sector público trabajando al 50%, escuelas cerradas, etc. Logramos emular eso, o sea, creció el nivel de registro en la ciudad y logramos esto tan importante".

El titular de Ordenamiento Urbano expresó que "justamente ahora estamos revisando lo que tiene que ver con el nivel de rotación del sistem, porque el 80% de los usuarios del sistema de estacionamiento usan el estacionamiento entre 10 y 30 minutos".

"Uno de los ejes del principio de movilidad es lograr una rotación del estacionamiento en el centro para que cuando uno viene al centro más o menos tenga la posibilidad de encontrar porque todos queremos estacionar lo más cerca del microcentro posible. Entonces, tratar de lograr que las personas estacionen y se vayan, no que el auto esté tres, cuatro horas estacionado, sino que tengamos la posibilidad de rotar cosa de que todos tengamos estacionamiento", mencionó.

"Esa situación de movilidad es muy importante, siempre se buscó y el sistema lo ha logrado, tenemos que más del 80% del estacionamiento en el microcentro está entre 10 y 30 minutos. Tenemos mucha gente que estaciona 10 minutos, 11 minutos, se ve que hace un trámite y se va", agregó.

ESO ES LO QUE BUSCAN.

“Eso es lo que busca el principio de movilidad por una cuestión de evitar la congestión del tránsito pero al mismo tiempo de retirar box de estacionamiento que al tener esta alta rotación lo que a vos te permite es conseguir, precisamente, estacionamiento. La Corporación del Comercio y los comerciantes autoconvocados que tiene que ver con el estacionamiento nos piden más box de estacionamiento. Cómo logramos que esa rotación pase siendo un poco más flexible de 30 minutos a 60 minutos cosa que después de realizar el trámite esa persona se quede paseando por el centro y de repente realiza una compra, se toma un café, o sea, promover el comercio desde este tipo de cuestiones del estacionamiento”.

YO SÉ QUE EN EL MERCADO MUNICIPAL HABÍA CIERTO DESCONTENTO PORQUE, CLARO, AL LOGRAR QUE VARIAS DE LAS CALLES CERCANAS SE CONVIERTAN EN PEATONALES HABÍA MENOS LUGAR PARA ESTACIONAR. NO SÉ SI ESTÁ FUNCIONANDO O NO ESTÁ FUNCIONANDO EL ESTACIONAMIENTO QUE ESTÁ DEBAJO DEL MERCADO PERO HABÍA INCONVENIENTE CON ESO PORQUE QUÉ DECÍAN LOS QUE ESTABAN EN EL MERCADO, NO ES LO MISMO CAMINAR UNA CUADRA CON UNA CAMISA EN LA MANO QUE CAMINAR TRES CUADRAS HASTA EL AUTO CON 10 KILOS DE PAPA, BATATA Y FIAMBRE EN LAS BOLSAS. ¿SE HA LLEGADO A ALGÚN ACUERDO? ¿ESTÁN TRABAJANDO EN ESO?

“Es un planteo que nos hacían los comerciantes del mercado municipal. Nosotros lo que nos interesa es trabajar sobre las cocheras que tiene el mercado municipal en principio de abajo para incorporarlas como una quinta zona de estacionamiento a los vecinos de la ciudad. Es decir, con la peatonalización de esa zona ahí se quitaron unos 28 box de estacionamiento en total, entonces el vecino no tiene que caminar una cuadra, tiene que caminar 50 metros hasta O’Higgins pero, más allá de eso,

transformar la zona inferior del mercado municipal, es decir, lo que ya está, debajo del mercado hay cocheras, acondicionar todo eso e incorporarlas al sistema de estacionamiento medido y pago para que los vecinos puedan ingresar y estacionar ahí abajo".

Moyano añadió que eso "incorporaría entre 30 y 32 nuevos boxes de estacionamiento en esa zona bien del microcentro que creo que estaría impulsando un poco la situación de los comerciantes céntricos y, en particular, los del mercado municipal”.

¿QUÉ PORCENTUALES MEJORÓ ESO EN EL ÁMBITO DE BAHÍA BLANCA?

“Nosotros recaudamos entre agosto y diciembre 53% de la recaudación total del año, es decir, pasamos de $1.400.000 a $8.000.000, recaudamos $8.100.000 en febrero de este año, es un mes que tiene poca actividad. Hemos logrado muchísimo aumentar el nivel de registros y también el aumento de multas. Nosotros pasamos de tener 30, 40, multas mensuales a tener un promedio de 7000 multas por mes. Tenemos entre 6000 y 7000 multas promedio por mes”.

POR FALTA DE REGISTRO.

“Sí y con un nivel de los incobrables y que no se pagan, que ronda el 15%, es decir, que los vecinos pagan la multa y eso nos está haciendo subir los registros también. Ha sido una gran mejora lo que permite ordenar todo el sistema de estacionamiento. No solamente hay que verlo en tema de recaudación sino que el trabajo este al ser también colaborativo nos permite que nosotros no veamos más en el centro eso que estábamos acostumbrados a ver que eran las largas filas de autos en zonas prohibidas con las balizas prendidas que era algo común en el centro de Bahía".

Moyano indicó que "tenemos inspectores que controlan la zona de estacionamiento pero también las zonas prohibidas y, junto con Tránsito, trabajamos todo el día en esto para mantener las calles de acuerdo a las ordenanzas".

"Evidentemente incorporar 40 inspectores más al sistema ha sido muy positivo en varios aspectos. Por último, para mí en términos de porcentaje, la verdad que uno de los logros más importantes tiene que ver con esto que hablábamos recién de la movilidad, si bien todo esto que hemos logrado, que es el aumento de estas cuestiones de recaudación y de registros, el sistema se mantiene en un 24% promedio a nivel de ocupación", mencionó.

"Antes el centro estaba colapsado de estacionamiento porque era más difícil detectar el hecho de que no estuvieran registrados. Hoy los vecinos saben esto, entonces, el que quiere estacionar sabe que tiene que pagar y si no estaciona fuera del sistema”, enfatizó.

¿EN FEBRERO ENTONCES SE RECAUDARON MÁS DE $8.000.000 EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO?

“Sí, es correcto, $420.000 por día, una cosa así. Esto es muy importante porque recordemos que ese dinero recaudado va a subsidiar el transporte público de pasajeros y entidades de bien público”.

¿POR AHORA NO TIENEN OTRA FUNCIÓN MÁS QUE CONTROLAR LOS PARQUÍMETROS? ¿ESTÁ PREVISTO QUE ASUMAN OTRA FUNCIÓN?

“Ordenamiento Urbano tiene en este momento el control del sistema de aparcamiento de la ciudad, también tiene funciones de colaboración de control del espacio público, por ejemplo, los fines de semana, algunas cuestiones, por ejemplo, el cierre del parque. Tratamos de controlar el ingreso de motos, y demás, en determinados horarios de hora pico y tenemos también por ahora ya incorporadas también las funciones de control de tránsito y transporte, que esto es el control del servicio de

taxis, remises y colectivos de la ciudad de Bahía Blanca".

CON RESPECTO A LA CIRCULACIÓN DENTRO DEL PARQUE ¿ALLÍ TAMBIÉN VAN A TENER CONTRALOR CON ESTO QUE DECÍS VOS?

“Sí. De hecho se están pensando algunas situaciones ahí puntuales para los parques con el nuevo esquema de movilidad que va a tener el Parque de Mayo va a ser muy importante trabajar en la concientización de los usuarios del parque, ya sea el ciclista, el peatón, el vehículo, como toda la medida nueva o cuando fue la introducción de la ciclovía, por ejemplo, en la calle 19 de Mayo".

Moyano subrayó que "es muy importante que el inspector esté en ese lugar para informar y despejar dudas sobre eso y mantener las nuevas disposiciones de movilidad en cuanto a los sentidos de circulación, los usos correctos de ese espacio, dónde se puede meter el auto y a dónde no".

¿HOY CUÁNTA GENTE UTILIZA EL TOTEM Y CUÁNTA GENTE UTILIZA LA APLICACIÓN DE CELULAR PARA EL ESTACIONAMIENTO?

“Sé que es el 93% de los usuarios que se registran en el sistema usan la aplicación de los cuales el 7% restante, el 5%, usa los tótem de estacionamiento y el 2,2% usa los kioscos de recargas comprando tiempo”.

¿LOS TOTEM ANDAN TODOS?

“Los tótem siempre tienen algún problema. Nosotros hemos ido manteniendo un nivel de funcionamiento de los tótem que es correcto aunque queremos que sea más y como no es una circunstancia siempre fácil de resolver porque están en el espacio público entonces están sometidos a un montón de factores estamos avanzando cerquita ya, en breve, vamos a tratar de incorporar nuevas formas de pago que estén relacionadas con los tótem, es decir, por ejemplo, trabajamos bajo la idea de que uno pueda acercarse a un kiosco y poder el kiosquero registrar el estacionamiento, por ejemplo, si no tiene batería en el celular, o el tótem no anda, que el kiosquero te pueda registrar el estacionamiento en determinado lugar. Ese tipo de cuestiones estamos trabajando para hacer más fácil el estacionamiento sobre todo para aquellas personas que de repente con la tecnología tienen algún problema", finalizó.