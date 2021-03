Realizan campañan solidaria en nuestra ciudad para los damnificados por los incendios en la Patagonia

La misma es organizada por ADUNS. Solicitan ropa, calzado, alimentos no perecederos, productos de higiene y protección personal, productos de limpieza, ropa de cama, colchones, gasas y cremas para quemaduras, vajilla, plásticos para armar carpas y alimentos para mascotas.

Los interesados en querer colaborar con la causa pueden comunicarse con Sergio Zaninelli, Secretario General de ADUNS, al celular 2915710556. Además, está disponible el contacto 2915714022. Personalmente, presentarse en Pasaje Tres Arroyo 538.

Hasta el momento, producto de los incendios forestales, se han quemado más de 2000 hectáreas de campo y hay 15 personas desaparecidas.

En Facebook, ADUNS publicó el siguiente comunicado:

"La campaña ha tomado una dimensión importante de solidaridad. En apenas 3 horas en el día de ayer hemos recibido innumerables donaciones, muestras de empatía y solidaridad", indicó ADUNS a través de redes sociales.

También hemos recibido muchos llamados para pasar a recoger elementos y organizaciones sociales que han decidido volcar sus esfuerzos para intentar desde Bahía Blanca paliar - de alguna manera - el dolor y la angustia que están padeciendo los habitantes de la comarca andina frente a este brutal, cruel e intencional atentado contra el ecosistema, la propiedad y la vida humana. Lo que comenzó como un pedido familiar se transformó en algo mucho más grande, empático y solidario.

Es por eso que hemos decidido desde ADUNS convertirnos en un centro de recepción de donaciones para que sean distribuidas entre el fin de semana y principios de la otra a la mayor cantidad de damnificadxs de la región.

Les cuento que ya conseguimos transporte (camión) que nos traslade los elementos.

Que además podemos donar - a pedido de ellxs - no solo ropa y calzado de cualquier talla, sino también alimentos no perecederos, elementos de higiene y protección personal, elementos de limpieza, vajilla, ropa de cama, colchones, gasas y cremas para quemaduras (platsul u otras), alimentos para mascotas, etc.

Piensen que son personas que apenas han quedado con "lo puesto"

Estaré en la sede de ADUNS (Pasaje Tres Arroyos 538 - B. Blanca) hoy y mañana viernes 12/3 entre las 17 y las 20 hs. parar recepcionar lo que ustedes solidariamente alcancen.

Sino nos acercaremos a donde ustedes nos indiquen.

Mi celular es 2915710556 (Sergio Zaninelli)

El celular de Chuny de la Riva es el 2915714022.

Para quienes vivan en CABA la tía de mis sobrinas (afectadas por el incendio que arrasaron su casa), Guadalupe Piqué - 1144477454 se está encargando de recolectar allá.

Gracias de nuevo".