Paola Buedo: "No fue una decisión fácil pero en PAMI queda un gran equipo de trabajo"

Esas fueron las palabras de la ex titular de PAMI local, al referirse a la renuncia presentada en las últimas horas. "La construcción que hemos hecho no va a quedar en el olvido y estoy entusiasmada por esta nueva aventura mezclada con un poco de melancolía", expresó a CAFEXMEDIO. Ante la salida de Buedo, quedará en el cargo, provisoriamente, Manuela Salas, Coordinadora Ejecutiva y quien oficia de vicedirectora.

"Es una beca doctoral, es una beca que es bastante difícil. Los que estamos en el ambiente académico sabemos que es de muy difícil acceso. No fue una decisión fácil de tomar, eran dos cosas que tenían peso propio, que tenían mucho deseo profesional de mi parte pero me decidí por la beca finalmente por esto de que en realidad son tres años, responde a una formación específica que es hacer un doctorado en lo que además yo estoy formada en bioética", sostuvo.

La ex funcionaria explicó que es "un proyecto recontra importante a nivel internacional y hoy me la juego un poco por eso sabiendo que, además, en PAMI queda un gran equipo, que la construcción que hemos hecho no va a quedar en el olvido y entusiasmada por esta nueva aventura mezclada con un poco de melancolía porque, si bien la gestión siempre es intensa, sin duda, la gestión en pandemia ha sido mucho más y eso ha hecho que los lazos entre las personas, entre las instituciones que trabajan con PAMI, haya sido todo mucho más intenso".

"Eso siempre da un poco de tristeza, de hecho ahora mismo te lo relato y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta. Además, de que yo soy una persona muy de mi casa, de mi barrio, entiendo que todo esto también va a costar y todo eso también pesó mucho en la decisión pero me parece que hay algunas aventuras que hay que tomar en la vida sobre todo a esta edad que tengo, que todavía me considero joven y que va a ser muy enriquecedora, recontra enriquecedora, muy importante también a nivel personal y profesional y por eso allá voy”, agregó.

Y DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO, PORQUE LO TUYO ERA UN CARGO POLÍTICO, ¿PESÓ? ¿TE DIJERON REPENSALO O NO TUVISTE ESE INCONVENIENTE?

“Lo tuve primero yo conmigo misma porque obviamente que yo me siento muy parte del Frente de Todos y, además, soy militante hace muchos años. No es tampoco ahora porque tengo un cargo político y lo hablé con Fede también y él la verdad que fue absolutamente respetuoso. Me dijo, mirá, yo nunca podría meterme en una decisión personal y, además, entiendo el valor que esto tiene para vos. Eso también me facilitó mucho las cosas en ese sentido porque yo pude hablar de manera íntima con él y la verdad que tuvo esa respuesta".

¿QUIÉN QUEDA A CARGO DEL PAMI?

“Por ahora, Manuela Salas que es la Coordinadora Ejecutiva que oficia de vicedirectora, quiere decir que es una función que está preparada para cuando la decisión no está hasta que tanto se designe la nueva persona”.

¿TE VAS TRES AÑOS A ESTUDIAR AFUERA?

“Tres años es el contrato que tengo de la Unión Europea con opción a un cuarto en caso de que el proyecto requiera de extender el proceso de investigación pero, mi contrato actual, es por tres años. Cracovia es la universidad que me contrata en el marco de este proyecto internacional”.

¿EL LUGAR DE RESIDENCIA TODAVÍA NO LO TENÉS?

“El lugar de residencia va a ser Cracovia, pero, por ejemplo, la primera actividad que ya me dijeron que tengo que hacer es formar a todos los investigadores porque es un proyecto que va a investigar sobre terapia génica que es una cosa bastante compleja porque interfiere el mecanismo genético de los seres humanos, hay que hacer toda una formación previa para establecer límites, establecer parámetros de seguridad, autonomía, un montón de cosas. Voy a trabajar con el equipo de bioética de Cracovia, y ahí va a ser como la base".

ES UNA DECISIÓN DIFÍCIL POR LO LABORAL, POR LO POLÍTICO, POR LO FAMILIAR, ES COMPLICADO TOMAR UNA DECISIÓN, PERO, BUENO, CON MUCHA DECISIÓN.

“Muy complicado, por eso, tres aristas te podría decir de lo complicado. Primero, de mi actual trabajo al que yo le tengo mucho afecto, que me lo tomo con mucha responsabilidad y que, además, ya a esta altura yo me sentía absolutamente segura y que estábamos además en una etapa de empezar a hacer todo aquello que habíamos pensado antes de la pandemia. La otra cuestión que tiene que ver con mi característica de ser muy hogareña y, por otro lado, modificar mi vida también significa modificar la vida de mi hija".

Buedo remarcó que "la conclusión de esas tres variables es que el PAMI tiene un equipo de gestión que aquí hemos conformado, que es maravilloso, que es comprometido y que, seguramente, seguirá funcionando así, o tal vez mucho mejor y que tenemos mucho respaldo político en esta decisión".

"Por otro lado, me acostumbraré a vivir en otro país. Yo ya he estado residiendo en otras etapas formativas de vivir en otro país y también me gusta. Creo que para mi hija pequeña, que tiene cuatro años, también va a ser una gran experiencia, ella va a estar en contacto con otro idioma, en un momento de su desarrollo que seguramente le va a ser mucho más sencillo incorporarlo que si fuera más grande".

ADEMÁS, LOS CHICOS A ESTA EDAD SON ESPONJAS, DICEN, DESDE EL PUNTO DEL APRENDIZAJE, DEL IDIOMA.

“No solo el idioma sino la cultura cuando una persona puede tener la suerte, el privilegio que va a tener ella de a tan corta edad poder ver la diversidad de personas, de culturas, de idiomas que hay en el mundo. Creo que también te volvés una persona mucho más receptiva, tolerante, los aprendizajes van a ser múltiples y va a estar bueno. Además, es un momento de su vida que tampoco tiene grandes lazos acá, qué sé yo, si ella tuviera 12 años, 15 años, sería distinto”.