A 5 años de la muerte de Angel Almada: "Tenemos pruebas de quienes fueron los que lo arrojaron del puente"

Así lo afirmó Leandro Aparicio, abogado de la familia del joven que murió en un confuso episodio ocurrido el 5 de marzo de 2016, alrededor de las 4.30 de la madrugada, al caer de un puente peatonal. "Estamos continuamente solicitando medidas de prueba, testimoniales que no se han tomado todavía y lo que tenemos son distintas personas que han individualizado a dos personas concretamente", remarcó a CAFEXMEDIO.

“A Ángel lo tiraron el día 5 del puente pero fallece el día 8. Estuvo agonizando unos días antes de morir. Para nosotros, para la querella, para la mamá, para los que estamos investigando no nos quedan dudas de que fue arrojado y, por lo menos, tenemos muchas pruebas que nos dicen quiénes fueron las personas que lo arrojaron”, sostuvo Aparicio.

El letrado explicó que "la causa está separada en dos, o sea, la causa principal que se investiga el homicidio de Ángel y, la causa por el encubrimiento, donde ya está confirmada la elevación a juicio por la Cámara del exdelegado, de cinco policías, del Sr. Pagotto, que es el que tenía un celular que estaba esa noche en la fiesta donde participó Ángel y de Cintia Cerdeiro, que es la que dice que Ángel le cambió su celular por dos cervezas".

"Esa causa ya está elevada a juicio y entiendo que tendrá fecha de juicio este año", añadió.

"La otra causa, la causa de que fue dos veces y vino a la Fiscalía de Homicidios porque los dos fiscales que estaban en ese momento, Viego y Del Cero, dijeron que se había suicidado. Esa causa está en la fiscalía del Dr. Romero Jardin, que es una fiscalía que no tiene los recursos que tiene una fiscalía de homicidios y, en esa causa, nosotros estamos continuamente solicitando medidas de prueba, testimoniales que no se han tomado todavía y lo que tenemos son distintas personas que han

individualizado a dos personas concretamente", mencionó.

Aparicio recordó que, "cCuando fue la marcha el año pasado, hay una persona que se contacta con Silvia, la mamá de Ángel, por Facebook y le dice que ella conoce quiénes fueron, que los puede conocer porque ella iba a visitar a un familiar a la cárcel y que vio, habló, la persona que estaba en la cárcel, compartió celda con una de esas dos personas y le dijo que lo había asesinado a Ángel".

"Esa persona le mandó fotos a Silvia de la madre de una de las personas y fue en los momentos de las visitas. Esa persona es una persona vulnerable, no quiero dar más datos para no perjudicarla, y, obviamente, cuando la llaman a declarar, después de la insistencia de nosotros, ella niega todo y dice que le robaron el teléfono. Entonces, esa conversación, no la suscribió ella pero entendemos que todo lo que ella dijo, o lo que escribió en ese Messenger, se correspondía con las cosas que ella hizo o a los lugares que ella fue, a la cárcel y también las fotos que sacó de los familiares de esas dos personas a quien nosotros entendemos que tuvieron que ver con el homicidio”, enfatizó.

¿LAS DOS PERSONAS QUE HABRÍAN TENIDO QUE VER CON EL HOMICIDIO ESTÁN DETENIDAS? ¿ESTÁN EN LA CÁRCEL?

“No. Una estuvo detenida pero por otra circunstancia, no por esta”.

VOS DECÍS QUE LA SEÑORA ES VULNERABLE. ¿QUÉ ME QUERÉ DECIR, QUE CUANDO FUE A DECLARAR LA APRETARON PARA QUE DIJERA OTRA COSA?

“La apretó la pareja, su pareja. Es terrible la situación de esa persona que, obviamente, mintió, pero podemos llegar a entender que mintió porque la pareja de ella negó todo eso y entendemos que la pareja de ella que estaba preso a quien uno de los dos le dijo que lo había matado a Ángel tendrá miedo o no querrá contar. Más allá de eso, tenemos distintos testimonios para incorporar que lo estamos pidiendo insistentemente que se tomen declaració. Recién pude contactarme con el Dr. Romero Jardin y el accedió y dispuso que se tomen las declaraciones, sucede que no tiene personal, y así estamos, esperando”.

RECUERDO LA ÚLTIMA VEZ QUE HABLÉ CONTIGO POR ESTE PUNTO, HABÍA AHÍ UNA DUDA RESPECTO DE LA PERICIA DE LOS TELÉFONOS. ¿QUÉ PASÓ CON ESO?

“No se encontraron datos relevantes en los teléfonos, no hay mucho para aportar sobre eso”.

PARA USTEDES NO CABE NINGUNA DUDA QUE LO TIRARON.

“No solo para nosotros sino para el informe pericial que hizo gendarmería. El informe dice que fue arrojado, que no se tiró voluntariamente. Más allá de todo eso, toda la situación de encubrimiento está perfectamente acreditada y, por esa razón, tanto los policías que siguen en funciones como el delegado, como Pagotto, como Cerdeiro, están llevados a juicio por todo lo que trataron de hacer".

Para finalizar, Aparicio mencionó que "el delegado, mientras Ángel estaba agonizando, fue a pedir el certificado de Ángel a la escuela para llevarlo después él como si fuera un familiar y para confirmar que se había muerto".

"El delegado impidió que su hija declare. La hija del delegado ha mentido y, obviamente, que esta situación, este homicidio de Ángel tiene que ver con la droga y está relacionada por su, lo entendemos, lo acreditamos, por su relación con la hija del ex delegado. Así fue la situación que lo llevó a la muerte, circunstancia que no podemos todavía descubrir qué es lo que pasó pero sí no nos queda duda de que la hija del delegado mintió en sus declaraciones en cuanto al recorrido que hicieron, ella estuvo con Ángel yendo y viniendo toda la noche y entendemos que en esa situación en que él la acompaña y la lleva han visto o ha pasado algo que ha conducido al homicidio de Ángel a manos de estas dos personas que han sido sindicados por muchos testigos y que estamos esperando que la fiscalía llame a declarar a otros testigos más", sentenció.

El episodio que involucró a Almada data del 5 de marzo del 2016, en momentos que el adolescente salía de una fiesta con amigos, y mientras atravesaba el puente, en dirección a su casa, cayó desde más de cinco metros y sufrió heridas gravísimas. Días más tarde, murió.