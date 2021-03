"Hasta hoy, 10.860 personas se vacunaron por Covid en Bahía Blanca"

Así lo confirmó en diálogo con CAFEXMEDIO, Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, al referirse al avance de la campaña de vacunación en nuestra ciudad. "En Región Sanitaria, son 43.470 personas. Son 35 centros de vacunatorios en toda la Región Sanitaria, son todos hospitales municipales, el Penna, y cada uno de los centros de vacunación en cada uno de los municipios”, añadió.

“Se está trabajando mucho. La gente que está ahí se está esforzando muchísimo, se está capacitando para poder atender la mayor cantidad de gente posible y en el menor tiempo posible. Las instalaciones, ese modular es algo que dio Basani, que vino bien por estos días que hubo lluvia. También tenemos montado una carpa que nos la prestó el Ejército Argentino", expresó Núñez Fariña.

El funcionario remarcó que "lo importante es poder transmitirle a la gente que tiene que vacunarse, que hay que anotarse en el sistema, en algún momento nos van a llamar".

"Nos van a llamar porque a mí todavía no me llamaron. La realidad es que lo más importante es que cuanto más gente se haya anotado en el Vacunate da más posibilidades de que más gente tenga la posibilidad de vacunarse", agregó.

HAY GENTE QUE SE ANOTÓ UNA SEMANA Y A LA OTRA LE SALTÓ QUE TENÍA QUE IR A VACUNARSE Y HAY GENTE QUE SE ANOTÓ EL AÑO PASADO Y TODAVÍA NO LO LLAMARON.

“Pensar que hay mucha gente por la ansiedad o por la rapidez se han inscripto mal o nos hemos inscripto mal y, entonces, por ahí uno se anota como adulto mayor o con una enfermedad preexistente y el sistema hoy por hoy está tomando como esencial a los maestros, policías y médicos. En la primera tanda van a convocar a esa gente, uno lo piensa y dice le está tocando a una persona que es de 40 años y yo que tengo 70 pero hay criterios hoy que los va manejando el sistema y que nosotros estamos ajenos a eso”.

¿ESTÁN LLEGANDO MÁS VACUNAS ESTA SEMANA? ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN?

“Teóricamente, hace unas horas la Ministra de Salud de la Nación dijo que había distribuido 135.000 dosis para la provincia de Buenos Aires y ya empezaron con la distribución de esas 135.000 que son las vacunas rusas que estarían llegando en pocos días a Bahía Blanca, a la Región Sanitaria”.

CREO QUE ES LA SEGUNDA SEMANA QUE SE VACUNA CON LA VACUNA CHINA EN BAHÍA BLANCA. ¿HAS ENCONTRADO DIFERENCIA EN CUANTO A LAS PERSONAS QUE LO RECIBIERON? ¿HAS TENIDO ALGÚN INFORME AL RESPECTO?

“La realidad, que es muy distinto el grupo etario porque la que está recibiendo la que vos recibiste hoy son menores de 60 años y, generalmente, es gente que está en mejores condiciones o en mejor estado. Lo importante es que vos internamente también te sientas bien, de poder estar con la primer vacuna, inmunizado en una gran parte, unos días más y con la segunda vacuna tiene un gran alto de inmunidad”.

CON RESPECTO A LA SEGUNDA DOSIS ¿HAY DEMORAS EN BAHÍA BLANCA?

“No. La primer dosis que vos te aplicaste hoy te van a dar un cartoncito que te van a dar una fecha factiblemente que sea el segundo llamado para la segunda dosis. La realidad, que ese cartoncito te va a decir, por decirte algo, y la realidad que no va a ser el 3 de marzo, capaz que te llaman el 5, el 6, o el 7. La segunda dosis tiene que pasar no más de tres meses, así que imaginate que hay un tiempo importante para poder vacunar”.

¿PARA CUALQUIER VACUNA ES ESO DE MÁS DE TRES MESES O ALGUNA REQUIERE SÍ O SÍ SE TENGA EN CUENTA LA FECHA ESTIMADA DE 21 DÍAS?

“Entre el 21 y 28 son de la fecha estimada que después distanciarte de la primer dosis y la segunda dosis. La rusa es 21 y, la china, es 28".

EL TEMA DE QUE A UNA PERSONA NO LE NOTIFICAN EL TURNO NI POR MAIL NI POR TELÉFONO Y, DE PRONTO, EN LA APLICACIÓN DEL VACUNATE APARECE EL TURNO COMO CANCELADO CON UNA SEMANA DE ANTERIORIDAD, DIGAMOS, UN 25 DE FEBRERO, Y QUE NO HABÍA SIDO NOTIFICADO. ¿CÓMO TIENE QUE HACER ESTA PERSONA EN CASO DE QUE LE HAYA SUCEDIDO PARA ACUDIR PORQUE EFECTIVAMENTE ESTÁ LA VACUNA PARA LA PERSONA PARA QUE SE VACUNE MÁS ALLÁ DE QUE NO LE HAYA SIDO NOTIFICADO O DESPUÉS LE HAYAN AVISADO QUE ESTÁ CANCELADO EL TURNO?

“En la aplicación, cuando vos la bajás, te figura cancelado pero es la forma que tiene de traducir de que el turno fue dado nuevamente, fue reactualizado y en el sistema te figura como que se reprograma. Toda aquella persona que haya perdido el turno por algún motivo personal o porque el sistema no lo pudo acompañar o no le pudo comunicar, lo importante es que el turno va a ser reasignado nuevamente. Cuando uno no asiste el mismo sistema cuando a la noche el operador cierra en el centro de vacunación pone determinada forma para que el turno sea reasignado y la gente va a tener el turno reasignado”.

¿EL QUE PIERDE EL TURNO PORQUE NO LE AVISARON O PORQUE NO SE FIJÓ EN LA APLICACIÓN, Y DEMÁS, TIENE QUE VOLVER A SOLICITARLO? ¿LO VUELVEN A LLAMAR?

“No. El mismo sistema te lo reasigna. El operador es el que cierra el final del día y cuando hace el cierre determinada forma hace para que el turno de las personas que no vinieron queden asignados 2, 3, 1, depende de la turnera próximamente”.

CUANDO HOY ME ATENDIÓ UNA PERSONA, EL PRIMERO QUE ME ATENDIÓ, LE PREGUNTÉ QUÉ VACUNA ERA, ME DIJO, LA CHINA, SINOPHARM, ME DIJO, Y YO LE DIJE, AH, PENSÉ QUE ERA LA RUSA, DIGO, PORQUE COMO YO TENGO ENFERMEDAD PREVALENTE, Y ME DICE, SI QUERÉS TE REASIGNAMOS EL TURNO, Y LE DIGO, NO, YO QUIERO VACUNARME, A VER SI DESPUÉS DE REASIGNAR EL TURNO TENGO QUE ESPERAR MUCHO TIEMPO MÁS. TE DABAN ESA OPCIÓN.

“La opción siempre está, por eso la vacunación es voluntaria”.

LO QUE MÁS HEMOS RECIBIDO ES ESTO QUE YO TE COMENTABA, QUE LO COMENTAMOS TAMBIÉN LA SEMANA PASADA, PERSONAS QUE NO LES AVISÓ POR WHATSAPP O POR EL MAIL, O NO LES LLEGÓ EL AVISO, Y PERDIERON EL TURNO, Y, BUENO, ESTO FUE UNA COMPLICACIÓN PARA MUCHA GENTE. LO QUE TIENEN QUE SABER ES QUE LE VAN A REASIGNAR EL TURNO Y QUE LES VA A VOLVER A LLEGAR LA NOTIFICACIÓN.

“También es muy importante bajar la aplicación porque la aplicación, no sé cuál es la razón técnica pero llega más rápida la información. Acá en Bahía Blanca, hasta el día de hoy, se han vacunado 10.860 personas y en la Región Sanitaria 43.470 personas. Son 35 centros de vacunatorios en toda la Región Sanitaria, son todos hospitales municipales, el Penna, y cada uno de los centros de vacunación en cada uno de los municipios.”

UN OYENTE PREGUNTA ¿CÓMO ELIGEN LOS GERIÁTRICOS A VACUNAR? YA QUE MI MAMÁ ESTÁ EN UNO Y TODAVÍA NO LA VACUNARON.

“Ese sistema de vacunación lo maneja PAMI, cada geriátrico se ha comunicado con PAMI, le ha mandado el listado de residentes que tiene y la gente que está trabajando ahí, PAMI va y vacuna directamente a todo el geriátrico. En la medida que lleguen vacunas va a seguir habiendo vacunación.”

EL QUE DEFINE A QUÉ GERIÁTRICO IR ES EL PAMI, NO REGIÓN SANITARIA.

“Toda residencia es vacunada por PAMI.”

¿Y TAMBIÉN DETERMINA EL PAMI A CUÁL IR?

“PAMI tiene un cronograma de todos los lugares de la provincia de Buenos Aires que va a ir vacunando".