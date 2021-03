El emotivo recuerdo de la mamá de Daiana Herlein a 7 años de su muerte

Lorena Zerneri destacó que a pesar de haber un antes y un después en el ámbito político, social y judicial de la ciudad luego del fallecimiento de su hija, "no fue suficiente". Resaltó que es muy significativo para la familia que un paseo del Parque de Mayo lleve su nombre.

“La recuerdo todos los días, claramente, pero cuando se acercan estas fechas uno está como todo el día con ese pensamiento y, sí, es cierto, muchas veces pienso cómo sería o qué estaría haciendo", afiemó a CAFEXMEDIO su madre.

"Pienso que ahora Daiana podría estar estudiando, pienso que podría estar viajando, se me ocurren muchas cosas, muchas cosas son las que ella tenía pensadas para su futuro y que no pudo realizar por su corta etapa que estuvo en esta vida. Así que, la verdad es que no tengo una respuesta pero me la imagino en todas esas situaciones.”

NOSOTROS HEMOS HABLADO MUCHAS VECES, EN ALGUNAS HEMOS ESTADO DE ACUERDO, EN OTRAS NO, PERO HA SIDO SIEMPRE DENTRO DEL MARCO DESDE EL TRABAJO CONTINUO. ¿VOS SOS CONSCIENTE QUE EL HECHO DE DAIANA MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, JUDICIAL, DE BAHÍA BLANCA?

“Sí, soy consciente pero creo que no es suficiente, está a la vista que no fue suficiente para el caso de Daiana y tampoco fue suficiente para lo que estamos viviendo, la corrupción es algo que si bien es algo que tenemos en todos los ámbitos, tenemos un sistema corrupto muy difícil de cambiar, de romper, en todos lados, en este país particularmente. Y nosotros luchamos durante mucho tiempo contra la corrupción de los funcionarios políticos y nos encontramos con la corrupción de la justicia".

"Entonces es muy difícil, y estuvimos, y estamos, desde hace 7 años con esta lucha, y yo creo que no es suficiente, no, no es suficiente, no hemos ni siquiera conseguido una condena ejemplar para los responsables por culpa de la corrupción de la justicia, entonces, se hace muy difícil porque además de que uno pone su tiempo, pone su cuerpo, pone su mente, al servicio de la causa, también yo en mi caso tengo más hijos, entonces, también necesito dedicar parte de mi día a ellos y siempre me quedo con esa falta de paz que no me ha dado la justicia y que yo creo que todo lo que hice no alcanzó, que hace falta más.”

YO SIEMPRE MENCIONO ESTE DATO. CREO QUE TU LABOR, TU TRABAJO, TU INCANSABLE BÚSQUEDA DE LA VERDAD LLEGÓ A ENCONTRARSE CON MUCHAS OTRAS COSAS Y DERIVÓ EN CONDENAS DENTRO DE LA JUSTICIA DE HECHOS DE CORRUPCIÓN QUE NO SE HUBIESEN DADO A CONOCER O NO SE HUBIESEN NI SIQUIERA JUDICIALIZADO SI NO HUBIESES EMPRENDIDO ESA TAREA, Y NO ES UNA TAREA MENOR PORQUE, COMO BIEN DECÍS VOS, VOS TAMBIÉN TENÉS UNA FAMILIA Y TENÉS QUE BRINDARTE A TU FAMILIA. ESOS FUERON PASOS QUE MÁS ALLÁ DE NO INVOLUCRAR LA CAUSA DAIANA EN FORMA DIRECTA ¿FUERON PASOS QUE TE FUERON ALIVIANDO?

“Las luchas, en el transcurso te va aliviando en poder desenroscar todo eso y que llegue a un juicio y que en el juicio se dé un veredicto, eso te va aliviando, lo que pasa que pasado el tiempo vos decís hice esto, hicimos el otro, hicimos aquello, y hay mucho más, porque hay muchísimo más".

"Hace muy poquitito fueron a declarar dos personas a la justicia por causas de corrupción de la obra pública desde la época de Bevilacqua, que se siguen para acá, y no les tomaron la denuncia porque siguen desde la justicia cubriendo a los corruptos".

Zerneri agregó "entonces, al final de tanto trabajo, y demás, más allá de que, imaginate, nosotros pasamos por tres juicios con este sinvergüenza de Caramelli, tres juicios, no es fácil para una mamá, para un papá, para los familiares, no es fácil pasar por esos momentos del juicio, se hace muy difícil emocionalmente y, sin embargo, pasamos por tres, y el tipo está en la casa, no en la casa, está en la vereda fumando, y el fiscal Zorzano cuando le dieron el beneficio no se opuso, no volvió a hacer absolutamente nada para mandarle a hacer un examen físico, es decir, este tipo tiene que estar en la cárcel. No se hizo nada.”

RECORDEMOS QUE CARAMELLI ESTÁ EN LA CASA PORQUE SUS ABOGADOS PRESENTARON UN ESCRITO DICIENDO QUE POR SU GRADO DE DIABETES NO ESTABAN LAS CONDICIONES DADAS EN LA CÁRCEL PARA PODER DARLE EL TRATAMIENTO.

“Pero se ve que sí están dadas las condiciones para los de la UOCRA, por ejemplo, que presentaron los mismos papeles y tienen la misma enfermedad y a esos se la deniegan. Son cosas viste que pasan y que uno tiene que tragar, tragar, y tragar, y sigue peleando, y no te atienden. Digo, que hacés un resumen de todo esto y vos decís, sí, descubrimos causas y llegaron a juicio, y te va aliviando, pero al final de todo esto te das cuenta que para qué sirvió, para qué pasamos por todo eso si el tipo está ahí en la vereda.”

YO CREO SIEMPRE QUE LAS CONDENAS SOCIALES SON MUY FUERTES Y SON DETERMINANTES, PERO TAMBIÉN LAS POSIBILIDADES SOCIALES DE PODER RECORDAR A ALGUIEN CON UN NOMBRE Y SABER QUE ESE NOMBRE SUCEDIÓ ALGO EN BAHÍA BLANCA VA A QUEDAR INMORTALIZADO PORQUE SE HA TOMADO LA DECISIÓN DE QUE UN ESPACIO DEL PARQUE DE MAYO LLEVE PRECISAMENTE EL NOMBRE DE TU HIJA Y ESO ME PARECE QUE VA A SER UN ÁREA DE REFLEXIÓN, DE TOMA DE CONCIENCIA, DE APRENDIZAJE, Y, ADEMÁS, DE CONDENA SOCIAL. CADA VEZ QUE SE MENCIONE EL PASEO DAIANA HERLEIN VA A ESTAR RELACIONADO CON ESO. ESTA ES LA SENSACIÓN QUE ME QUEDA A MÍ.

“Sí, claro. Es muy significativo para nosotros que se haya logrado ese proyecto que lo había presentado el concejal Mendoza, en su momento, y, luego, Mandara, y se aprobó, y se convirtió en ordenanza, y hoy en día se está trabajando, o se estaba, no sé, en alguna oficina del municipio en un proyecto de intervención, otro proyecto que también presentó el concejal Mandara para que no solo quede en el nombre sino que se intervenga".

"Así que es muy importante, sí, claro, muy importante para nosotros para que su nombre permanezca en el tiempo y además lo que eso significa, no solo su nombre sino toda la causa que rodea el nombre de Daiana.”

CADA INSTANTE, CADA LLAMADA, CADA PALABRA QUE PASÓ ESE DÍA CUANDO TE COMENTARON LO QUE HABÍA PASADO NO LO VAS A BORRAR NUNCA DE TU CABEZA Y VA A QUEDAR PERMANENTE ENTRE VOS PERO ¿HAY ALGO EN PARTICULAR QUE RECORDÁS DE ESE MOMENTO, DE ESE DÍA, ALGO QUE TE HAYA QUEDADO COMO ESA SENSACIÓN QUE NO LA PODÉS SACAR DE ENCIMA?

“Yo recuerdo cada segundo y lo revivo en estas fechas y recuerdo cada segundo de todo el día ese que pasó y a veces no sé si son, o sea, uno piensa, hizo esto porque sabría que le iba a pasar inconscientemente, hizo aquello otro porque, bueno, son cosas que uno, supongo que todos los papás que pasan por esto tendrán en la cabeza. No nos queda otra que recordar y hago lo imposible por recordarla feliz como era, con más razón en esta época donde uno está tan sensible intento recordar todo lo más lindo y no el momento trágico o el momento final, que es lo que más duele", finalizó la madre de Daina Herlein.